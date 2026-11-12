Dormir solo cuatro horas causa en su cerebro el mismo efecto que beber seis cervezas, según especialista

Dormir poco afecta el cerebro de forma similar al consumo de seis cervezas. Muchas personas reducen sus horas de sueño para aumentar su productividad o cumplir con tareas diarias.

Sin embargo, el descanso nocturno insuficiente representa un riesgo directo para el rendimiento mental y la salud integral, advirtió la psicóloga especializada en sueño Nuria Roure durante una entrevista según indicó el diario español ABC.

Nuria Roure indicó que los adolescentes requieren un promedio de nueve horas de descanso nocturno. (ChatGPT/Generada con IA)

Roure señaló que dormir únicamente cuatro horas al día altera las funciones cerebrales de modo comparable a la ingesta de seis cervezas. Esta carencia disminuye la capacidad de atención y retrasa el tiempo de reacción. También perjudica la toma de decisiones en las actividades cotidianas.

Consecuencias cognitivas y riesgos del cansancio

La falta de descanso adecuado impide la recuperación óptima del cerebro durante la noche. Según la especialista, la privación continua de sueño genera dificultades para mantener activa la memoria y provoca una pérdida constante de enfoque.

Este deterioro cognitivo incrementa la probabilidad de cometer errores en el entorno laboral. Además, disminuye el rendimiento académico y aumenta el riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

Impacto en la salud física, emocional y el desarrollo juvenil

El hábito recurrente de dormir menos de lo recomendado incide en la aparición de diversas afecciones. Roure detalló que este factor se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar los siguientes problemas:

Enfermedades cardiovasculares.

Obesidad y diabetes.

Alteraciones emocionales como irritabilidad, ansiedad y cambios drásticos de humor.

Respecto a la población infantil y adolescente, la psicóloga indicó que los jóvenes requieren un promedio de nueve horas de descanso nocturno. Por esta razón, cuestionó los horarios de inicio temprano en las instituciones educativas debido a sus implicaciones en el desarrollo neurológico y emocional.

Pautas para una cultura del descanso

Para contrarrestar los efectos del cansancio acumulado, la especialista recomendó mantener horarios regulares para acostarse y levantarse. También aconsejó reducir la exposición a pantallas antes de dormir y evitar el consumo de cafeína durante la noche.

Asimismo, enfatizó que el sueño debe priorizarse con la misma importancia otorgada a la nutrición, al ejercicio físico y al equilibrio emocional para preservar el bienestar general.