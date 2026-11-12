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Ciencia

Dormir solo cuatro horas causa en su cerebro el mismo efecto que beber seis cervezas, según especialista

Especialista en sueño advierte que el descanso insuficiente deteriora la concentración

El flujo constante de aire frío durante el sueño provocó más despertares y movimientos corporales aunque no alteró las fases del descanso.
Dormir cuatro horas diarias equivale a beber seis cervezas en el cerebro. Esto reduce la atención. ChatGPT
El Tiempo Colombia