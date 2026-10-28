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Estos son los tres modelos que GAC Grupo Q comenzará a vender en Costa Rica

Con una inversión cercana a los US$2 millones y el respaldo de más de 70 años de Grupo Q, la marca introduce su línea SUV 2027: EMZOOM, GS4 y GS8.

Alejandro Monge

Presentado por: GAC Motor

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Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.