Ipsos confirma a U Fidélitas como la universidad privada líder en Ingenierías e Inteligencia Artificial

El campus de Heredia forma parte de la infraestructura de la Universidad Fidélitas, institución que obtuvo los índices más altos en campus modernos y laboratorios de vanguardia entre las universidades privadas evaluadas por Ipsos en 2026.

Ingeniería e Inteligencia Artificial, dos de las áreas con mayor demanda laboral del país, tienen hoy un referente claro entre los estudiantes universitarios: la Universidad Fidélitas . Según el más reciente estudio de percepción de marca de la firma internacional Ipsos, el 48% la eligió como la mejor universidad privada en Ingenierías , más del doble que el segundo lugar. Además, el 39% la eligió como la mejor universidad privada en Inteligencia Artificial , casi el doble que la siguiente institución.

El liderazgo de U Fidélitas también se extiende a Ciencias de la Computación y a las Carreras Virtuales, donde encabeza igualmente las menciones.

Ipsos realizó el estudio entre el 25 de junio y el 27 de julio de 2026. Participaron 500 estudiantes activos de universidades privadas, hombres y mujeres de 17 a 40 años que viven en la Gran Área Metropolitana y en el resto del país. El margen de error es de 4,02%, con un nivel de confianza del 95%.

El estudio de Ipsos coincide con otra medición independiente publicada este año. En junio, el estudio InsightED – University Performance & Experience, elaborado por la empresa tecnológica Aurens Global, ubicó a U Fidélitas como la universidad privada con la mejor infraestructura, laboratorios y campus de Costa Rica . Esa medición consultó a 2.485 estudiantes de la universidad, con un margen de error de 2%.

Las dos investigaciones parten de miradas distintas. InsightED recogió la experiencia de los propios estudiantes de U Fidélitas, mientras que Ipsos midió la percepción de estudiantes de 17 universidades privadas. Ambas llegan a la misma conclusión: la infraestructura y la tecnología son grandes fortalezas de U Fidélitas.

En el análisis de Ipsos, U Fidélitas obtuvo los índices más altos de todas las universidades privadas evaluadas en tres atributos: laboratorios con tecnología avanzada, instalaciones modernas y planes de estudio actualizados, según los desafíos laborales.

¿Cuál es la mejor universidad privada para estudiar Inteligencia Artificial en Costa Rica?

Según Ipsos, el 39% de los estudiantes identifica a U Fidélitas como la mejor universidad privada en Inteligencia Artificial . Es casi el doble que la siguiente institución, que obtuvo 22%.

Esa percepción se apoya en un trabajo académico concreto. La inteligencia artificial forma parte de la formación en Ciencias de la Computación, Ingenierías y Arquitectura, y Ciencias Sociales y Económicas. Además, la Facultad de Ciencias de la Computación la lidera el decano Wilberth Molina Pérez, quien también preside la Red de Inteligencia Artificial Latinoamericana (RIAL).

La universidad, además, desarrolla su Centro de Supercómputo e Inteligencia Artificial, que contará con infraestructura especializada para entrenar modelos de IA, procesar grandes volúmenes de datos y ejecutar simulaciones de alto desempeño computacional.

“Que los estudiantes nos reconozcan como líderes en inteligencia artificial confirma que vamos por buen camino: formar profesionales que usan la IA de manera crítica, ética y productiva, sin importar la carrera que elijan”, señaló Molina.

¿Por qué U Fidélitas lidera la formación en Ingenierías?

Detrás del 48% que reconoce a U Fidélitas como la Mejor U en Ingenierías , hay un modelo educativo basado en la práctica. U Fidélitas aplica la Metodología STEM de “aprender haciendo”, alineada con el marco internacional CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar). Ese estándar de educación en ingeniería, adoptado por más de 165 instituciones en el mundo, permite que cada estudiante desarrolle proyectos reales desde los primeros cursos.

La formación práctica en los laboratorios de la Universidad Fidélitas permite aplicar los conocimientos mediante la Metodología STEM de aprender haciendo. En el estudio de Ipsos 2026, el 48% de los estudiantes encuestados la señaló como la Mejor Universidad privada en Ingenierías.

En sus campus de San Pedro y Heredia, la universidad cuenta con más de 40 laboratorios. Entre ellos están el STEM Center, con 21 laboratorios de informática, y el Edificio de la Innovación, con laboratorios de robótica industrial, mecatrónica y telecomunicaciones. A esto se suman los laboratorios de robótica industrial de Heredia, dedicados a neumática, hidráulica y automatización.

“Nuestros estudiantes de ingeniería trabajan con los mismos equipos y simuladores que van a encontrar en la industria. Esa experiencia es la que marca la diferencia cuando llegan al mercado laboral”, afirmó Melania Solano, decana de Ingenierías y Arquitectura.

¿Qué buscan hoy los futuros estudiantes al elegir universidad?

El estudio de Ipsos ofrece una radiografía útil para quienes están en pleno proceso de orientación vocacional. Entre quienes prefieren la educación privada, estas son las razones más mencionadas:

poder estudiar y trabajar al mismo tiempo

contar con mejor equipo

tener distintas modalidades de estudio

U Fidélitas responde a esas necesidades con tres modalidades de estudio. Además de la presencialidad, ofrece la modalidad Virtual Sincrónica, con clases en vivo por Teams, que facilita combinar el estudio con el trabajo. También cuenta con la modalidad Virtual Asincrónica, con videos pregrabados, que permite a cada estudiante decidir cuándo estudiar y organizar sus clases y entregables cada semana.

¿Cómo prepara U Fidélitas a sus estudiantes para el emprendimiento?

En emprendimiento, la Universidad Fidélitas es miembro de Babson Collaborative for Entrepreneurship Education , una red global liderada por Babson College, referente mundial en educación emprendedora. Gracias a esa alianza, sus estudiantes aprenden a convertir ideas en proyectos viables, ya sea creando empresas propias o innovando dentro de las organizaciones. Además, cada año el cuerpo docente se capacita con Babson para contar con las herramientas esenciales para enseñar emprendimiento.

¿Qué tan satisfechos están sus estudiantes?

En U Fidélitas, el 83% de los estudiantes actuales son promotores, es decir, la recomendarían ampliamente con una calificación de 9 o 10. Con esos resultados, Ipsos la ubica entre las universidades con el Net Promoter Score (NPS) más alto del mercado.

El dato coincide con InsightED, donde U Fidélitas obtuvo una satisfacción general de 9,23 sobre 10.

“Dos estudios independientes confirman lo que vemos todos los días en nuestras aulas y laboratorios: estudiantes que eligen U Fidélitas por su formación práctica, su tecnología y su conexión con el mundo laboral, y que luego nos recomiendan con orgullo”, expresó Emilia Gazel Leitón, rectora de la Universidad Fidélitas.