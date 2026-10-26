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Ipsos confirma a U Fidélitas como la universidad privada líder en Ingenierías e Inteligencia Artificial

El estudio se aplicó a 500 estudiantes de universidades privadas. U Fidélitas ocupa el primer lugar en las menciones como mejor universidad privada en Ingenierías, Inteligencia Artificial, Ciencias de la Computación y Carreras Virtuales

UFIDÉLITAS
El campus de Heredia forma parte de la infraestructura de la Universidad Fidélitas, institución que obtuvo los índices más altos en campus modernos y laboratorios de vanguardia entre las universidades privadas evaluadas por Ipsos en 2026. UFIDÉLITAS
Robert E. Lee
UFIDÉLITAS
El campus de Heredia forma parte de la infraestructura de la Universidad Fidélitas, institución que obtuvo los índices más altos en campus modernos y laboratorios de vanguardia entre las universidades privadas evaluadas por Ipsos en 2026.

Ingeniería e Inteligencia Artificial, dos de las áreas con mayor demanda laboral del país, tienen hoy un referente claro entre los estudiantes universitarios: la Universidad Fidélitas. Según el más reciente estudio de percepción de marca de la firma internacional Ipsos, el 48% la eligió como la mejor universidad privada en Ingenierías, más del doble que el segundo lugar. Además, el 39% la eligió como la mejor universidad privada en Inteligencia Artificial, casi el doble que la siguiente institución.

El liderazgo de U Fidélitas también se extiende a Ciencias de la Computación y a las Carreras Virtuales, donde encabeza igualmente las menciones.