BRANDVOICE
contenido patrocinado

Donativos Ambientales Ford premia cinco iniciativas con $85 mil para impulsar la sostenibilidad

La iniciativa costarricense NEXUS Energía - Residuos, figura entre los proyectos ganadores.

Heilyn Gómez V

Presentado por: Donativos Ambientales Ford








Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.