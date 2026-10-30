Donativos Ambientales Ford premia cinco iniciativas con $85 mil para impulsar la sostenibilidad

Como parte de su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo de las comunidades, Ford distribuirá $85 mil entre cinco iniciativas ambientales de Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala, seleccionadas como ganadoras de la edición 26 del programa Donativos Ambientales Ford.

Con este aporte, la compañía supera los $2,2 millones destinados a cientos de proyectos comunitarios en Centroamérica y el Caribe, orientados a generar beneficios para el medioambiente y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En esta edición, tres de las iniciativas reconocidas participaron en la categoría de Conservación y Recuperación de la Biodiversidad, que reúne proyectos enfocados en proteger, restaurar y preservar los ecosistemas, así como su flora, fauna y recursos hídricos.

Conozca los ganadores

El proyecto costarricense NEXUS Energía - Residuos: Transición Energética Fotovoltaica para la gestión local de residuos, presentado por la Asociación Hogar Betel Pococí, figura entre las cinco iniciativas ganadoras. La propuesta participó en la categoría de Energías Renovables, que reconoce proyectos que impulsan el aprovechamiento de fuentes energéticas provenientes de recursos naturales renovables para contribuir a la lucha contra el cambio climático.

NEXUS Energía - Residuos es un proyecto para la gestión local de residuos. (Ford/Ford)

Otro de los proyectos seleccionados es Alianza Verde Don López, de la Fundación Profesor Evaristo Fernández, ubicada en República Dominicana. La iniciativa compitió en la categoría de Seguridad Alimentaria, que abarca propuestas vinculadas con la agricultura ecológica y la gestión sostenible de ecosistemas estratégicos para favorecer la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos saludables en comunidades vulnerables.

Panamá también cuenta con dos proyectos ganadores: Ecoturismo Transformador, de la Fundación Tortuguías, y Raíces de Darién: Vivero Educativo para la Restauración de la Biodiversidad, de la Fundación Tierra Nueva.

El proyecto NEXUS Energía - Residuos fue presentado por la Asociación Hogar Betel Pococí. (Ford/Ford)

Completa la lista Agua Sana Atlitán: Ampliación del Tratamiento Descentralizado del Agua en la Cuenca Alta, una iniciativa de Guatemala presentada por Water4Life.

Detrás de cada proyecto ganador hay personas que dedican su tiempo, conocimiento y esfuerzo a cuidar el ambiente y a trabajar junto a sus comunidades. Nos inspira ver cómo ese compromiso se convierte en acciones concretas: desde educar y movilizar a voluntarios hasta proteger y restaurar los recursos naturales que sostienen su bienestar. Nos honra aportar a estos esfuerzos que nacen en las comunidades, de forma que puedan multiplicar su impacto y su alcance en nuestra región. — Vivian T. Dávila, gerente de comunicaciones y asuntos públicos de Ford.

¿Cómo surge el ganador?

La evaluación rigurosa de las propuestas estuvo a cargo de los siguientes expertos, quienes seleccionaron los proyectos ganadores según su contribución al desarrollo sostenible, su impacto comunitario, el establecimiento de alianzas multisectoriales y su efecto multiplicador.

Este jurado estuvo integrado por: Andrés Tarté, coordinador de comunicación del Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES); Marsha Díaz, especialista en responsabilidad social empresarial y fundadora de la Revista Somos Impacto Positivo; Darién Montañez, curador y coordinador del Programa Público del Biomuseo; Lamed Mendoza, estadística en la dirección de planificación de la Universidad Especializada de las Américas; Jessie Vega Méndez, coordinadora de Acción Climática del Centro para la Sostenibilidad Urbana; Carlos Carrasco, gerente del área de gestión responsable del Banco Nacional de Panamá; Bruno Basile, especialista en desarrollo sostenible; y Luis Mastroeni, consultor de sostenibilidad.

NEXUS Energía - Residuos de Pococí fue el ganador por parte de Costa Rica. (Ford/Ford)

El impacto de los proyectos

Los proyectos que han resultado ganadores de Donativos Ambientales Ford en Centroamérica y el Caribe entre 2017 y 2024 beneficiaron directamente a 24,746 personas e indirectamente a 22,047, contribuyendo a 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el ODS 13, Acción por el Clima, como eje transversal.

Además de su impacto regional, el programa también demuestra un valor local en los países de los proyectos premiados. En Panamá se destaca la creación de empleo directo y apoyo a empresas verdes locales; en Costa Rica sobresale la fuerte participación estudiantil y posicionamiento con la juventud y la innovación comunitaria; y en República Dominicana, su posicionamiento como pilar fundamental de la salud, el bienestar y la economía local.

El programa continúa

La convocatoria para la próxima edición del programa Donativos Ambientales Ford comenzará en abril de 2027. Más información sobre el programa está disponible en DonativosAmbientalesFord.com