Davivienda impulsa “ahorro hormiga” para fortalecer las finanzas del hogar

Los gastos pequeños del día a día pueden parecer insignificantes por separado, pero al sumarse durante semanas o meses representan una parte importante del presupuesto. Un café antes de llegar al trabajo, un snack por la tarde o pedir comida a domicilio son algunos ejemplos de consumos cotidianos que, si no se revisan, pueden pasar inadvertidos como fugas silenciosas de dinero.

Ante esta realidad, Davivienda Costa Rica, impulsa el concepto del “ahorro hormiga”, una estrategia de educación financiera que invita a las personas a tomar conciencia sobre estos pequeños hábitos de consumo y canalizar de forma sistemática esos mismos montos hacia metas de ahorro e inversión para fortalecer la economía del hogar.

Cristina Alarcón, directora de Banca de Personas de Davivienda Costa Rica.

“Mejorar el bienestar financiero empieza por conocer cómo usamos nuestro dinero. A veces, pequeños gastos que hacemos casi en automático pasan inadvertidos hasta que los sumamos. Aplicar la lógica del ahorro hormiga nos permite tomar decisiones más conscientes y convertir esas pequeñas sumas diarias en un fondo con propósito, sin dejar de lado los gustos personales”, señaló Cristina Alarcón, directora de Banca de Personas de Davivienda Costa Rica.

En un sondeo de percepción realizado de manera virtual por la entidad, el 62,6% de las personas participantes indicó que nunca ha calculado cuánto dinero destina al mes a este tipo de compras, mientras que un 28,6% de quienes sí hicieron el ejercicio afirmó haberse sorprendido con el monto total. La consulta digital permitió identificar además los consumos más frecuentes: el 47,6% señaló el café, las bebidas y los snacks, seguido por un 36,7% que mencionó la comida para llevar o a domicilio.

Al analizar la frecuencia del desembolso, en el impacto semanal acumulado, un 32,7% estimó que sus gastos por este concepto se ubican entre ₡10.000 y ₡20.000, y un 17,7% calcula que suman entre ₡20.000 y ₡30.000 semanales. Para cancelar estos consumos informales, las herramientas digitales y bancarias lideran las preferencias: un 40,1% utiliza tarjeta de débito y un 21,8% tarjeta de crédito, mientras que un 16,3% recurre a varios métodos de pago, un 11,6% paga mediante SINPE Móvil y un 10,2% usa efectivo.

El sondeo también reflejó una clara oportunidad para impulsar la práctica del ahorro hormiga. Ante la posibilidad de recuperar el dinero gastado en pequeñas compras, un 52,4% de las personas aseguró que lo destinaría directamente al ahorro, un 15,6% lo usaría para una meta específica y un 14,3% para pagar deudas. Aunque estas cifras corresponden únicamente a las personas participantes del sondeo virtual y no representan al conjunto de la población costarricense, ofrecen un punto de partida para reflexionar sobre cómo se administra el dinero y qué ajustes cotidianos podrían ayudar a fortalecer el ahorro.

La importancia de construir una reserva financiera se alinea con datos de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF). Según su encuesta sobre el ecosistema financiero de los hogares costarricenses, realizada a 1.200 personas adultas en 2026, más del 90% considera que ahorrar es importante o esencial, pero solo alrededor de la mitad afirma hacerlo de manera constante. La misma encuesta señala que los gastos inesperados y las deudas dificultan el ahorro, contexto en el cual revisar los consumos cotidianos facilita la transición hacia el ahorro hormiga y permite tomar decisiones más informadas.

Del gasto al ahorro hormiga

Para identificar oportunidades de ahorro sin hacer cambios drásticos en la rutina, Davivienda recomienda:

Registrar los gastos durante una semana: Anotar las compras pequeñas permite reconocer cuáles se repiten y cuánto representan en conjunto.

Anotar las compras pequeñas permite reconocer cuáles se repiten y cuánto representan en conjunto. Revisar antes de comprar: Hacer una pausa y preguntarse si el gasto es necesario o responde a un antojo del momento ayuda a decidir con mayor conciencia.

Hacer una pausa y preguntarse si el gasto es necesario o responde a un antojo del momento ayuda a decidir con mayor conciencia. Definir una meta: Destinar el dinero que se logre ahorrar a un objetivo concreto, como un viaje, un proyecto personal o un fondo para imprevistos, facilita mantener la constancia.

Destinar el dinero que se logre ahorrar a un objetivo concreto, como un viaje, un proyecto personal o un fondo para imprevistos, facilita mantener la constancia. Separar el ahorro: Programar aportes periódicos ayuda a incorporar este hábito al presupuesto, en lugar de esperar a guardar únicamente lo que sobra al final del mes.

DAVIVIENDA

Incentivos para impulsar el ahorro

Como parte de su compromiso por promover hábitos de ahorro, la casita roja mantiene iniciativas para premiar buenas prácticas de ahorro durante este año. Entre las que destacan:

Promoción Ahorro Directo: Vigente del 1 de setiembre al 31 de diciembre de 2026, permite participar en el sorteo de 20 premios de ₡250.000 por cada incremento de ₡50.000, o su equivalente, en el saldo de ahorro, según las condiciones de la promoción.

Ahorro Programado Dabuenavida: Permite establecer aportes quincenales desde ₡5.000 o $10 mediante la aplicación móvil. Las personas participantes pueden optar por dinámicas promocionales para duplicar, triplicar o quintuplicar su aporte, de acuerdo con los términos y condiciones vigentes.

Para Davivienda, fomentar el ahorro es parte de su compromiso con el bienestar financiero de las personas. Conocer los hábitos de consumo, planificar y establecer metas realistas son pasos que pueden contribuir a una relación más saludable con el dinero.

Es por eso por lo que, Davivienda pone a disposición de las personas herramientas gratuitas como Mis Finanzas en Casa y Haga Cuentas , que permiten ampliar los conocimientos financieros y organizar mejor el presupuesto.