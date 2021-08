Hugo Valverde, primer tico en la Met Opera de Nueva York tras Melico Salazar, cuenta cómo enfrentó la pandemia

Hugo Valverde con su corno francés en Nueva York. Foto: Pedro Diaz Cosme, músico y fotógrafo (cortesía)

“Hubo un par de períodos de tiempo en que estuve muy desanimado. No sé si usar la palabra deprimido, pero tal vez cierto nivel de depresión, porque no se veía un horizonte cercano”.

En 2017, el tico Hugo Valverde, originario de Barva, Heredia, cumplió su sueño al ganar una audición para ser miembro de la Orquesta Metropolitana de Nueva York.

Comenzando 2020, ese sueño se vio truncado por la covid-19, y entró en una larga pausa de incertidumbre y momentos difíciles. La pausa se extendió desde marzo de 2020 hasta el pasado martes 24 de agosto de 2021, cuando el sindicato que representa a los músicos de Nueva York finalmente llegó a un acuerdo con la Ópera Metropolitana, la compañía que alberga la Orquesta, y que es la empleadora del costarricense.

Hugo Valverde es el segundo músico costarricense que llega a la Ópera Metropolitana de Nueva York tras Melico Salazar (este último como tenor del elenco durante los años 1920; Valverde como cornista de la Orquesta). A continuación, el tico nos cuenta cómo fue para un músico de escala internacional sobrellevar esta realidad. La nueva realidad.

Nueva York epicentro de la pandemia

“El 11 de marzo de 2020 nos dijeron que se iban a suspender las funciones hasta nuevo aviso. La última ópera que toqué fue Cosi Fan Tutte, de Mozart. Nos dijeron que a partir del 31 de marzo nos iban a congelar el contrato, por una cláusula de ‘force majeure’ (fuerza mayor) que no se usaba desde hacía décadas. Nos dieron tiempo hasta el 31 de marzo. Hasta esa fecha nos pagaron el salario. Nos dijeron que el salario se suspendía hasta nuevo aviso”.

Valverde no se lo pensó mucho y regresó a Costa Rica el 22 de marzo de 2020. Ese mismo día, el New York Times publicó este titular: La región de Nueva York es ahora un epicentro del coronavirus.

En Costa Rica, las alertas por la pandemia también se habían disparado. El primer caso se detectó el 6 de marzo de 2020, pero los contagios estaban controlados. Eso sí, entre marzo y mayo de 2020, los ticos hicieron mucho caso de las normas de salud, y las actividades no esenciales estaban totalmente suspendidas. Valverde fue a casa de sus padres, en Barva.

Para nadie es un secreto que las artes en general, y la música en particular, han sido uno de los sectores más golpeados por el coronavirus.

El cierre mundial de escenarios se tradujo rápidamente en un cierre de ingresos para artistas y músicos. En Costa Rica, un artículo de la Revista Dominical de mayo pasado retrató la dureza de la pandemia para los desempleados de la música, y también su resiliencia para encontrar qué hacer durante ese tiempo.

En Nueva York, Valverde tuvo que negociar con los arrendadores del edificio donde alquilaba para terminar el contrato (que era prácticamente nuevo), y poder venir a Costa Rica. Dichosamente, el tico cuenta que dio con “personas nobles” que comprendieron la situación y hasta le devolvieron el depósito.

“Tuve que poner todas mis pertenencias en una bodega. Es un gasto, pero resultó mejor que quedarme viviendo allá. Es lo único que seguí pagando todo este tiempo”, cuenta el cornista.

El New York Times calcula que un 40% de los músicos de la Orquesta Metropolitana abandonó Nueva York para huir de los costos de vida de la ciudad sin una fuente de ingresos fija. Y un 10% de los instrumentistas se acogió al retiro profesional.

Ahora mismo, según Valverde, hay 83 músicos en la Orquesta, y hay unas 15 plazas disponibles. Estos espacios se tendrán que rellenar pronto con audiciones como la que ganó Valverde en 2017, cuando se impuso a 55 cornistas de Estados Unidos y el mundo.

¿Qué hacer en Costa Rica en medio de la pandemia?

“A Costa Rica llegué con mucha incertidumbre”, recuerda Valverde. “No se podía hacer mucho porque también estaba emergiendo esta pandemia”.

Comenzó a hacer lo que, como muchos, nunca había hecho o casi nunca: usar plataformas como Zoom casi todos los días. En su caso para dar clases de música a distancia, y para grabar algún concierto virtual.

Al inicio no estaba muy convencido, porque la calidad es otra; mucho más baja que la calidad acostumbrada. Y dependía de que los micrófonos fueran de buena calidad y que la conexión a Internet fuera muy rápida para no tener inconvenientes. Pero tras tantos meses de práctica, Valverde dice que sí seguirá usando la virtualidad ahora que regresó a Nueva York.

“Es un gran reto. Para grabar y poner el material en línea tiene que ser de alta calidad, porque en Internet se quedará el material, y es el nombre de uno. No hay nada como la música en vivo. Comprar un boleto e ir al teatro a verlo, escucharlo. No es la misma energía. No es como ver algo pregrabado y que es luego distribuido al público. Pero con la pandemia (Zoom) resultó muy útil”.

Desde Barva, Heredia, Hugo grabó este video junto a toda la orquesta, de forma remota:

En su país natal, Valverde aprovechó al máximo la larga espera para disfrutar la compañía de sus padres y hermanas, mascotas, familiares y amigos. Pero también enfrentó la espera de meses sin saber nada del sindicato o de las negociaciones.

En marzo de 2021, el New York Times informó que los músicos resistieron a no pocos intentos de The Met Opera, como se le llama popularmente a la compañía, para rebajarles los salarios cuantiosamente. Incluso a más de la mitad del pago regular.

Los músicos de la Orquesta fueron de los últimos en llegar a un acuerdo. Sus colegas de la Filarmónica de Nueva York --quienes también tocan en el Lincoln Center, en otra sala--, regresaron a los conciertos en abril pasado.

“Por muchos meses se veía cada vez más largo el regreso de las funciones. Las cosas en Nueva York se ponían peor. Sí fue muy fuerte. A nivel mental uno tiene que tener cierta resiliencia para poder enfrentar esto. Pero creo que esto nos hará más fuertes. Nos da cierto sentido de perseverancia. Ya cuando uno vuelve tiene que agradecer”, comenta Valverde.

Hugo Valverde con su instrumento en el Metropolitan Opera House de Nueva York - Foto: Rita Valverde (cortesía) Hugo Valverde con su instrumento en el Metropolitan Opera House de Nueva York - Foto: Rita Valverde (cortesía)

Lo que viene tras más de un año de pausa

Ya hace unos días que Hugo Valverde regresó a Nueva York, cuando supo que The Met Opera retomaría actividades en setiembre, y a la luz del avance de las negociaciones entre sindicato y compañía. La plaza de Valverde como miembro de la compañía Met Opera es hasta que él se retire, según explica el músico. Pero la Orquesta firma contratos con la compañía cada cierto tiempo. El más reciente, anunciaro este 24 de agosto, será de 4 años y contempla una reducción del salario prepandemia del 3,7%.

Valverde nos cuenta que ya encontró apartamento en Midtown, Manhattan, cerca del Lincoln Center para poder viajar a pie, y ya tiene listo su “machete”: un corno francés marca Patterson, hecho a mano en Nuevo México, a las medidas y con los detalles que él necesita. El instrumento tiene seguro que paga la compañía, y por lo general lo guarda en un locker en la Metropolitan Opera House.

El tico y la Orquesta Metropolitana retoman ensayos este lunes 30 de agosto. Los primeros conciertos serán el 4 y 5 de setiembre, como parte de una actividad financiada por una miembro de la Junta Directiva de la Ópera Metropolitana. Un concierto simbólico: Sinfonía n.º 2 de Gustav Mahler, conocida como Resurrección.

El primer gran recital oficial de la Met Orquesta será el 11 de setiembre próximo, para conmemorar a las víctimas de los 20 años de los atentados del 9/11. Los músicos tocarán La Misa de Réquiem, de Giuseppe Verdi.

Por su parte, la primera ópera que sellará el regreso al 100% de la compañía, será “Fire Shut Up In My Bones”, de Terence Blanchard. “La primera vez que el Met monta una ópera cuyo compositor es una Persona Negra”, indica el New York Times.

Esto quiere decir que para el costarricense regresan los días normales. 16 meses después. El horario de Hugo Valverde es así: ensayos de unas tres horas intensas por las mañanas en el Lincoln Center y funciones de entre 3 y 5 horas en las noches con sala llena. Estas comienzan por lo general a partir de las 6:00 pm.

Entre una actividad y otra, el costarricense tiene unas tres o cuatro horas, que aprovecha para hacer deporte, salir a recorrer Nueva York, visitar nuevas cafeterías --otra pasión suya-- o dar clases. Este año, a partir del mismo 11 de setiembre, comenzará a dar clases a cuatro alumnos en la Manhattan School of Music.

Estas clases, y también los eventos tras la reapertura de The Met Opera, conllevan estrictas medidas sanitarias, que van desde realizarse dos pruebas PCR por semana hasta tener comprobante de vacunación completa contra el coronavirus (esto para regresar a la Orquesta).

“Yo me he hecho demasiadas pruebas PCR. Aquí me las han tenido que hacer varias veces. Todas negativas por dicha. Pero es la nueva realidad y hay que adaptarse”, comenta el tico.

El concierto homenaje a las víctimas del 9/11 será transmitido en vivo por PBS para todo Estados Unidos.

Valverde también graba música costarricense en corno francés: