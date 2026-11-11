Mejor revise detalle después de pasar migración en Estados Unidos

¡Bienvenido a Estados Unidos! Luego de pasar migración y ser admitido en ese país, hay un detalle muy importante que los viajeros deben revisar para evitar problemas posteriores con su visa.

Una vez que recoja su equipaje, salga del aeropuerto y esté instalado en su lugar de hospedaje, puede destinar unos cuantos minutos a realizar una sencilla, pero importante, consulta.

Los viajeros deben verificar cuánto tiempo pueden permanecer en suelo estadounidense, un período que determina el oficial de inmigración y que puede variar en cada ingreso al país.

Esta información queda consignada en el formulario I-94 (Arrival/Departure Record), un registro electrónico que documenta la admisión del visitante a Estados Unidos. En algunos casos, el pasaporte también tendrá un sello de admisión con información sobre el período autorizado.

Consulta en web

El proceso para consultar este registro es sencillo.

Primero, ingrese al sitio web oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés): https://i94.cbp.dhs.gov/. Una vez en el portal, busque la opción ”Get Most Recent I-94”, que permite consultar el registro de admisión más reciente. Siga las instrucciones e ingrese los datos personales y de su pasaporte que solicita el sistema para localizar el documento. Una vez que tenga acceso al registro, revise especialmente el apartado ”Admit Until Date“, que indica la fecha límite hasta la cual tiene autorización para permanecer en Estados Unidos.

Este dato es fundamental. No debe confundirse la vigencia de la visa estampada en el pasaporte con el tiempo autorizado para permanecer en territorio estadounidense.

Por ejemplo, una persona puede tener una visa de turista vigente durante varios años, pero el oficial de inmigración puede autorizarle un período de permanencia específico en cada visita.

Si permanece en Estados Unidos después de la fecha autorizada, puede incurrir en una violación de las leyes migratorias. Esto puede provocar que su visa quede automáticamente anulada y afectar sus posibilidades de obtener otra o ingresar nuevamente al país.

Por eso, antes de disfrutar de sus vacaciones, dedique unos minutos a comprobar hasta cuándo tiene permiso para permanecer en Estados Unidos.