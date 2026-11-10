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De viaje con Jairo

Un error de horas puede impedirle regresar a Estados Unidos: esto advierte el Departamento de Estado

Cuide todos los detalles si planea viajar a Estados Unidos

Estados Unidos impondrá nuevas restricciones a 75 países, incluidos de Latinoamérica, a partir del 21 de enero.
Tener un itinerario bien definido le ayudará a no pasar apuros en Estados Unidos. Canva
Jairo Villegas S.