Un error de horas puede impedirle regresar a Estados Unidos: esto advierte el Departamento de Estado

Tener un itinerario bien definido le ayudará a no pasar apuros en Estados Unidos. (Canva/La Nación)

Los costarricenses que viajan a Estados Unidos con una visa vigente deben evitar cometer un error que podría tener consecuencias importantes para futuros viajes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que exceder el período de permanencia permitido puede provocar la anulación automática de la visa, aunque el documento todavía tenga años de vigencia.

Para entender esta disposición, primero hay que tener clara una diferencia: la fecha de vencimiento de la visa no es la misma que la fecha límite autorizada para permanecer en territorio estadounidense.

Según explica el Departamento de Estado, la visa permite al extranjero viajar a un puerto de entrada de Estados Unidos y solicitar autorización para ingresar. Sin embargo, tener ese documento no garantiza la admisión al país.

La decisión corresponde a los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), quienes determinan si el visitante puede ingresar y por cuánto tiempo.

Ese período autorizado queda registrado en el formulario I-94 (registro de entrada y salida), que contiene la fecha máxima hasta la cual el extranjero puede permanecer legalmente en Estados Unidos.

Por esa razón, un turista puede tener una visa vigente por varios años, pero estar autorizado a permanecer en Estados Unidos solamente durante el período que le concedió el oficial migratorio al ingresar.

¿Qué pasa si se queda más tiempo del permitido?

El Departamento de Estado advierte que si una persona excede la fecha de finalización de su estadía autorizada, según lo establecido por un funcionario de CBP o por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), su visa generalmente quedará anulada o cancelada automáticamente.

La institución contempla excepciones cuando el viajero presentó oportunamente una solicitud para extender su estadía o cambiar su estatus migratorio, y esa gestión permanece pendiente y no es considerada frívola.

La anulación puede afectar incluso a quienes tienen visas de entradas múltiples. Es decir, el hecho de que el documento permita ingresar varias veces a Estados Unidos no significa que conserve su validez después de incumplir el período de permanencia autorizado.

¿Cuánto tiempo debe quedarse de más para recibir un castigo?

Es importante distinguir entre la anulación de la visa y las prohibiciones de reingreso establecidas por la legislación estadounidense.

La anulación de la visa puede producirse al exceder el período autorizado, sin que sea necesario acumular seis meses de permanencia irregular, es decir, a partir de sobrepasar por unas horas el tiempo que le permitieron estar en Estados Unidos.

Por otra parte, la legislación contempla prohibiciones de reingreso de tres años cuando una persona acumula más de 180 días de presencia ilegal y sale de Estados Unidos, y de diez años cuando acumula un año o más, siempre que se cumplan las condiciones legales correspondientes.

¿Cómo puede revisar la fecha límite de permanencia?

Los viajeros pueden consultar su registro I-94 en el sitio oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, mediante la dirección i94.cbp.dhs.gov.

Es importante verificar la fecha denominada “Admit Until Date”, que corresponde al último día autorizado de permanencia, y no confundirla con la fecha de vencimiento impresa en la visa.

Si una persona necesita permanecer más tiempo en Estados Unidos, debe revisar si reúne las condiciones para solicitar una extensión ante USCIS y, por regla general, presentar la gestión antes de que venza el período autorizado.

Una advertencia para quienes viajan

El Departamento de Estado recomienda a los visitantes respetar las condiciones de admisión y verificar cuidadosamente el tiempo que tienen autorizado para permanecer en Estados Unidos.

Una visa vigente no es una autorización para quedarse indefinidamente ni permite ignorar la fecha establecida por las autoridades migratorias.

Por eso, antes de comprar un boleto de regreso o modificar los planes de vacaciones, conviene revisar el I-94 y asegurarse de que la salida del país esté prevista dentro del período autorizado.

Unas horas adicionales pueden terminar teniendo consecuencias mucho más importantes que perder un vuelo o pagar una noche extra de hotel.