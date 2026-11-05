¿Cómo llenar el formulario del nuevo requisito para viajar a Estados Unidos?

Las aerolíneas están obligadas a impedir el abordaje de los pasajeros que no completen el formulario de los CDC, en vuelos hacia Estados Unidos.

Las personas que viajen en avión hacia Estados Unidos deben cumplir con un nuevo requisito sanitario establecido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

La medida comenzó a regir este martes 3 de noviembre y obliga a los pasajeros de vuelos internacionales con destino a ese país a presentar una declaración en la que certifiquen que no han estado en la República Democrática del Congo (RDC) durante los 21 días anteriores al vuelo.

El requisito aplica a todas las personas, sin importar su nacionalidad. También deben cumplirlo quienes tengan previsto hacer una escala en Estados Unidos para continuar hacia otro destino.

La disposición forma parte de las medidas preventivas adoptadas por las autoridades estadounidenses ante el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo.

Aunque cada aerolínea define cómo recopilar la declaración y algunas permiten completarla digitalmente durante el proceso de check-in, también existe un formulario oficial de los CDC que los pasajeros pueden descargar, llenar y entregar antes de abordar, según las instrucciones de su compañía aérea.

El documento está disponible en el sitio web de los CDC. (Aquí puede descargar el formulario oficial).

Aunque está redactado en inglés, la información que solicita es sencilla. Esta es una guía para completarlo.

Esta es el formulario que debe llenar y entregar antes de abordar un vuelo a Estados Unidos, aunque sea de escala. Algunas aerolíneas permiten hacerlo de manera virtual. (Reproducción CDC/De viaje con Jairo)

¿Qué información solicita el formulario?

El documento tiene dos páginas, pero los datos que debe completar el pasajero se encuentran en la primera. La segunda incluye información y advertencias relacionadas con la declaración.

Estos son los campos que debe llenar:

1. Nombre del viajero o representante autorizado

El formulario incluye el apartado:

Name of traveler or authorized representative.

Esto significa: nombre del pasajero o de la persona autorizada para completar y firmar la declaración en su nombre.

Si usted llena su propia declaración, debe escribir su nombre.

Si la completa en representación de otra persona, debe indicar el nombre del pasajero por quien está autorizado a actuar.

2. Marcar una de las dos declaraciones

El formulario solicita marcar exactamente una opción (Check exactly one).

Primera opción

I attest that I have not been present in the Democratic Republic of the Congo in the past 21 days prior to boarding a flight to the United States.

Traducción: Certifico que no he estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores a abordar un vuelo hacia Estados Unidos.

Esta es la opción que debe marcar quien completa y firma su propia declaración, siempre que la información sea verdadera.

Segunda opción

On behalf of (nombre), for whom I am authorized to act, I attest that such person has not been present…

Traducción: En nombre de (nombre del pasajero), para quien estoy autorizado a actuar, certifico que esa persona no ha estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores al vuelo.

Esta opción corresponde a quienes están autorizados para completar y firmar la declaración en nombre de otro pasajero.

Los CDC permiten que un representante autorizado realice este trámite, por ejemplo, en el caso de menores de 18 años o personas que no puedan firmar por sí mismas.

Es importante tener presente que, si el pasajero estuvo en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores al vuelo, no debe marcar una declaración que indique lo contrario. En ese caso, debe consultar las instrucciones de los CDC y comunicarse con la aerolínea.

3. Nombre completo, firma y fecha

Al final de la primera página aparecen tres campos:

Printed name: Nombre completo en letra clara.

Signature: Firma de quien hace la declaración.

Date: Fecha en que completa y firma el documento.

¿Qué debe hacer después de completar el formulario?

Una vez llenado y firmado, el documento debe entregarse a la aerolínea antes de abordar, de acuerdo con el procedimiento que haya establecido la compañía.

No todos los pasajeros necesitan imprimirlo: algunas aerolíneas permiten completar la declaración durante el check-in en su sitio web o aplicación móvil, mientras que otras solicitan presentar el documento en formato físico o digital.

Por eso, antes de dirigirse al aeropuerto, conviene revisar las instrucciones de la aerolínea con la que viajará.

Los CDC advierten que quienes no presenten la declaración no podrán abordar el vuelo. Además, proporcionar información falsa o engañosa de manera deliberada puede tener consecuencias penales bajo la legislación federal de Estados Unidos.