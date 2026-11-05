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De viaje con Jairo

¿Cómo llenar el formulario del nuevo requisito para viajar a Estados Unidos?

Estas son las preguntas que debe responder en el formulario antes de viajar a Estados Unidos

Aeropuerto Juan Santamaria Aerolineas
Las aerolíneas están obligadas a impedir el abordaje de los pasajeros que no completen el formulario de los CDC, en vuelos hacia Estados Unidos. Alonso Tenorio
Jairo Villegas S.
Aeropuerto Juan Santamaria Aerolineas
Las aerolíneas están obligadas a impedir el abordaje de los pasajeros que no completen el formulario de los CDC, en vuelos hacia Estados Unidos. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las personas que viajen en avión hacia Estados Unidos deben cumplir con un nuevo requisito sanitario establecido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

La medida comenzó a regir este martes 3 de noviembre y obliga a los pasajeros de vuelos internacionales con destino a ese país a presentar una declaración en la que certifiquen que no han estado en la República Democrática del Congo (RDC) durante los 21 días anteriores al vuelo.