Lo que hizo Óscar Ramírez quedó grabado y se volvió viral tras el clásico entre Saprissa y Alajuelense: vea el video

El clásico nacional entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense no tuvo goles, pero generó momentos que dieron mucho de qué hablar, incluido uno de Óscar Ramírez que se volvió viral.

Se pueden mencionar las ocasiones que la Liga no concretó, las tapadas de Abraham Madriz que lo convirtieron en la figura del juego o la manera en la que Fidel Escobar festejó cuando bloqueó un remate de Juan Pablo Añor.

Hasta no faltó la polémica, pues quedó sembrada la duda con lo que pasó en las áreas de Saprissa y Alajuelense, con un empujón y una mano que muchos creen que era penal.

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