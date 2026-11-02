¿Hubo penal en las áreas de Saprissa y Alajuelense? En una sí y la otra no, dice analista arbitral

El empate en el Clásico entre Saprissa y Alajuelense se vio envuelto en polémica arbitral. Ambos clubes reclamaron penal en dos acciones distintas y La Nación consultó con Greivin Porras, analista arbitral, su criterio en ambas jugadas.

La primera acción polémica se dio en el área de Saprissa. Ronaldo Cisneros iba enfilado solo ante Abraham Madriz y un defensor llegó desde atrás y empujó al atacante manudo, lo que provocó que el delantero no pudiera rematar cómodamente.

Sobre esta jugada, el analista aseguró que lo mínimo debió haber sido que el VAR llamara a Pablo Camacho, árbitro central, para que revisara la jugada, pero que en su opinión sí era falta.

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