¿Hubo penal en las áreas de Saprissa y Alajuelense? En una sí y la otra no, dice analista arbitral

La primera acción polémica se dio en el área de Saprissa. Ronaldo Cisneros iba enfilado solo ante Abraham Madriz y un defensor llegó desde atrás y empujó al atacante manudo, lo que provocó que el delantero no pudiera rematar cómodamente.
Sobre esta jugada, el analista aseguró que lo mínimo debió haber sido que el VAR llamara a Pablo Camacho, árbitro central, para que revisara la jugada, pero que en su opinión sí era falta.
“No falta la polémica, en esta jugada lo mínimo era que el VAR llamara al árbitro a revisarla y tuviera un mejor criterio, para mi es un empujón muy claro y debió de sancionar penal”, confirmó Porras.
La otra jugada polémica ocurrió en el área opuesta, la de Alajuelense. Tras un rebote dentro del área, el balón impactó en la mano de un jugador manudo, por lo que los tibaseños reclamaron penal.
Distinto a su otra valoración, el analista aseguró que no se podía pitar penal.
“Sobre la mano del liguista: es un rebote muy cerca no es deliberado, no penal”, escribió al ser consultado..
Pese a esto, Porras aseguró que fue un buen arbitraje y un correcto manejo de las tarjetas.
“Observé un buen arbitraje, el partido fue dificil muy friccionado pero lo controló bien con las amarillas”, afirmó.
Además, Ronaldo Cisneros, protagonista de la primera acción polémica y la única que debió ser sancionada según Porras, afirmó en zona mixta que el empujón evitó que pudiera rematar de forma correcta.
“No es justificación, porque son jugadas que yo tengo que terminar en gol, pero específicamente en esa jugada siento el empujón con las dos manos y me desequilibra totalmente para hacer un buen disparo”, dijo el mexicano.
Luego profundizó en las explicaciones del árbitro: “La razón que me dio el árbitro es que contacto la pelota, pero si vemos la repetición no puedo contactarla bien. Lo que sentí en el campo es lo que ví en la repetición: las dos manos están empujándome”.