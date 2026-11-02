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Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026: Así marcha el fútbol en Costa Rica tras la jornada 14

Repase lo que ocurrió entre viernes, sábado y domingo en el Torneo de Apertura 2026. Además de cómo se jugará la próxima fecha

Cartaginés asumió el liderato en la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026.
Cartaginés asumió el liderato en la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026. Sporting, Saprissa y Alajuelense también están en zona de clasificación. Prensa Cartaginés, Prensa Escorpiones, Prensa Sporting y Rafael Pacheco
Fanny Tayver Marín

Con el clásico nacional entre Saprissa y Alajuelense culminó la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026 y hay nuevo líder: el Club Sport Cartaginés.

Esta fecha arrancó el viernes con el triunfo de Escorpiones de visita frente a Inter San Carlos. En este juego, los goles del cuadro de Andrés Arias fueron de Elián Morales, Johan Venegas y José Tello. Por los locales convirtieron Joel Campbell y Fabricio Alemán.

Mientras que en San Isidro de El General, Pérez Zeledón y Puntarenas FC empataron 1-1, con anotaciones de Doryan Rodríguez y José Alvarado.