Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026: Así marcha el fútbol en Costa Rica tras la jornada 14

Con el clásico nacional entre Saprissa y Alajuelense culminó la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026 y hay nuevo líder: el Club Sport Cartaginés.
Esta fecha arrancó el viernes con el triunfo de Escorpiones de visita frente a Inter San Carlos. En este juego, los goles del cuadro de Andrés Arias fueron de Elián Morales, Johan Venegas y José Tello. Por los locales convirtieron Joel Campbell y Fabricio Alemán.
Mientras que en San Isidro de El General, Pérez Zeledón y Puntarenas FC empataron 1-1, con anotaciones de Doryan Rodríguez y José Alvarado.
El sábado solamente hubo un partido, en el que Sporting le ganó a Herediano con un gol en el minuto 90+3 de Renzo Carballo.
Para el domingo se disputaron dos partidos. Por la mañana, Cartaginés goleó 3-0 a San Carlos, con anotaciones de Joaquín Alonso Hernández, Diego Mesén y Douglas López.
Ya en la tarde, se jugó el clásico, con Abraham Madriz como la gran figura para que el partido entre Saprissa y Alajuelense acabara 0-0.