Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026: Así marcha el fútbol en Costa Rica tras la jornada 14

Con el clásico nacional entre Saprissa y Alajuelense culminó la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026 y hay nuevo líder: el Club Sport Cartaginés.

Esta fecha arrancó el viernes con el triunfo de Escorpiones de visita frente a Inter San Carlos. En este juego, los goles del cuadro de Andrés Arias fueron de Elián Morales, Johan Venegas y José Tello. Por los locales convirtieron Joel Campbell y Fabricio Alemán.

Mientras que en San Isidro de El General, Pérez Zeledón y Puntarenas FC empataron 1-1, con anotaciones de Doryan Rodríguez y José Alvarado.

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