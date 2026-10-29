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Áncora

La Alianza Francesa presenta una exposición sobre los fantasmas del desplazamiento en la cultura asiática

La exposición ‘Fantasmas interiores’ del colectivo Hapa llega a la Alianza Francesa para explorar la migración, la memoria y la diáspora china y taiwanesa en Costa Rica

Exposición Fantasmas interiores del colectivo de arte Hapa en la Alianza Francesa.
Exposición Fantasmas interiores del colectivo de arte Hapa en la Alianza Francesa. Colectivo Hapa
Sebastián Cobb Araya

En China, el concepto de “fantasma” carga con múltiples significados: en cantonés, es la misma palabra que se usa para “extranjeros” y en mandarín, también se refiere a personas que revelan secretos domésticos.

Este desdoble de significados es el concepto central de la exposición Fantasmas interiores del colectivo de arte Hapa, abierta en la Alianza Francesa, barrio Amón, San José.

Por medio de fotografías, archivos familiares, memorias, ficciones y relatos de migración, las artistas Anna Matteucci Wo Ching, Jennifer Karczynski Tang y Karen Olsen Yu exploran las historias de sus ancestras de la diáspora china y taiwanesa en Costa Rica.