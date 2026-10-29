La Alianza Francesa presenta una exposición sobre los fantasmas del desplazamiento en la cultura asiática
La exposición ‘Fantasmas interiores’ del colectivo Hapa llega a la Alianza Francesa para explorar la migración, la memoria y la diáspora china y taiwanesa en Costa Rica
Sebastián Cobb Araya
En China, el concepto de “fantasma” carga con múltiples significados: en cantonés, es la misma palabra que se usa para “extranjeros” y en mandarín, también se refiere a personas que revelan secretos domésticos.
Este desdoble de significados es el concepto central de la exposiciónFantasmas interiores del colectivo de arte Hapa, abierta en la Alianza Francesa, barrio Amón, San José.
Por medio de fotografías, archivos familiares, memorias, ficciones y relatos de migración, las artistas Anna Matteucci Wo Ching, Jennifer Karczynski Tang y Karen Olsen Yu exploran las historias de sus ancestras de la diáspora china y taiwanesa en Costa Rica.
El público puede visitar la instalación en la Galería de la Alianza Francesa hasta el 14 de noviembre, de lunes a sábado, de 9 a. m. a 6 p. m. Quienes visiten podrán llevarse tarjetas postales con microhistorias escritas a mano.
De acuerdo con las artistas, la instalación remite a un altar asiático compuesto de fotografías y colección de objetos que hablan sobre esos desplazamientos territoriales e identitarios. Está construido no con base en hechos, sino en la fantasía alrededor de las historias que escucharon como descendientes de la diáspora.
El colectivo Hapa se enfoca en el tema de la ancestralidad desde la historia oculta de las mujeres de su familia. “Nosotras somos esos fantasmas interiores que estamos revelando los secretos de nuestra familias con esta exposición y nos estamos comunicando con esos fantasma/extranjeros que son nuestros ancestros.” dijo la artista Anna Matteucci Wo Ching.
¿Qué es Colectivo Hapa?
El colectivo de arte Hapa nació en pandemia de mano de artistas visuales formadas en la Universidad Costa Rica. Las tres buscan crear arte desde el feminismo interseccional y con sus distintos lenguajes artísticos.
Su nombre es una palabra compuesta proveniente de un anglicismo que significa half part, usado para nombrar identidades de descendencias asiáticas o mixtas dentro de la propia cultura asiática.
Hapa crea esta exposición a partir de una convocatoria de la Alianza Francesa para una residencia virtual con el centro de arte Dos Mares, que tiene su sede en Marsella, y con estrecha relación con Costa Rica por su cofundador Ronald Reyes.
Esta residencia consistió en un acompañamiento durante dos meses con los curadores Reyes y Laurent le Bourhis, centrado en un proceso de reflexión personal para las artistas.