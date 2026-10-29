La Alianza Francesa presenta una exposición sobre los fantasmas del desplazamiento en la cultura asiática

En China, el concepto de “fantasma” carga con múltiples significados: en cantonés, es la misma palabra que se usa para “extranjeros” y en mandarín, también se refiere a personas que revelan secretos domésticos.

Este desdoble de significados es el concepto central de la exposición Fantasmas interiores del colectivo de arte Hapa, abierta en la Alianza Francesa, barrio Amón, San José.

Por medio de fotografías, archivos familiares, memorias, ficciones y relatos de migración, las artistas Anna Matteucci Wo Ching, Jennifer Karczynski Tang y Karen Olsen Yu exploran las historias de sus ancestras de la diáspora china y taiwanesa en Costa Rica.

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