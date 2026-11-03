El Nobel de Guatemala vuelve a casa: Francia entrega las cenizas del escritor Miguel Ángel Asturias para su repatriación

París, Francia. Las autoridades francesas entregaron este martes en París las cenizas del escritor Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura, a su familia para su retorno a Guatemala, tras más de medio siglo inhumadas en un cementerio parisino.

Asturias, abogado, escritor y diplomático, falleció a los 74 años en España en 1974 y fue enterrado en la capital francesa, donde había residido durante largos periodos. Su tumba, en forma de estilizada estela maya, destaca en el camposanto de Père-Lachaise, donde están enterradas numerosas personalidades, como Honoré de Balzac, Édith Piaf o Jim Morrison.

Este martes, en una emotiva ceremonia en el Ayuntamiento de París, responsables municipales entregaron al hijo del escritor la urna con los restos de su progenitor, constató una periodista de AFP.

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