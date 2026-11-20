París, Francia. El economista francoestadounidense Gabriel Zucman pide gravar a los más ricos para combatir la “oligarquía internacional” y llama a democratizar la gobernanza de las empresas de inteligencia artificial, en una entrevista con la AFP un día después de la salida a bolsa de Anthropic.

Zucman y un centenar de intelectuales alertan en un manifiesto de que la creciente riqueza de los multimillonarios y la concentración de poder que la acompaña amenazan la democracia.

El documento sirve de base para una cumbre sobre esta cuestión que reunirá el sábado en París a economistas, entre ellos varios premios Nobel, políticos y filósofos.

Para garantizar la victoria de las “fuerzas democráticas” frente a la “oligarquía internacional”, Zucman pide la creación de un impuesto excepcional que permita regularizar los “impuestos impagados” por los más ricos.

- Además de un impuesto mínimo del 2% sobre los patrimonios superiores a $110 millones el manifiesto propone un impuesto, con un tipo del 25%, por ejemplo, que permitiría regularizar los “impuestos impagados” por los más ricos. ¿En qué consiste?

- El impuesto mínimo es necesario porque los estudios han demostrado que existe un problema de injusticia fiscal en todos los países. En Francia, los multimillonarios pagan, en proporción a sus ingresos, la mitad de impuestos que el resto de la población.

“Además, el hecho de que las grandes fortunas hayan aumentado tanto en los últimos años se debe en gran medida a que han pagado pocos impuestos. (...). En este contexto, está plenamente justificado proponer una especie de recuperación de los impuestos impagados en el pasado”.

- California rechazó recientemente en referéndum un proyecto de impuesto extraordinario sobre el patrimonio de los multimillonarios, y el impuesto mínimo no superó el trámite parlamentario en Francia. ¿Cree que algún día se implantará una fiscalidad de este tipo?

- Estamos al comienzo del movimiento internacional para gravar a los más ricos, que empezó en 2024, cuando el G20, bajo la presidencia de Brasil, incluyó esta cuestión en su agenda.

“En apenas unos años se ha puesto en marcha un movimiento internacional. La historia demuestra que estas batallas llevan tiempo, sencillamente porque las grandes fortunas se defienden con todos los medios a su alcance”.

- En el caso de los medios de comunicación, el manifiesto propone crear un “derecho de revocación” de los accionistas privados por parte de los trabajadores, en determinadas condiciones. ¿Por qué?

- No basta con un impuesto mínimo del 2% para que las fuerzas democráticas se impongan a las fuerzas oligárquicas.

“Hay que reforzar las infraestructuras de la democracia, en particular garantizar la independencia de los medios frente a las presiones oligárquicas y las distintas formas de injerencia de las grandes fortunas, que poseen buena parte de la prensa privada en muchos países, entre ellos Francia”.

- Investigadores, políticos e incluso directivos de empresas de inteligencia artificial han alertado sobre los peligros de esta tecnología. Usted, por su parte, denuncia el modelo lucrativo de la IA y reclama una democratización de la gobernanza de estas empresas.

- Hay que garantizar un acceso equitativo al saber y a los conocimientos de los que se está apropiando la inteligencia artificial.

“La IA absorbe todos los conocimientos del mundo, los recombina y después ofrece a los usuarios acceso a ellos a cambio de una suscripción. Todo este proceso de apropiación del conocimiento apenas está sujeto, por ahora, a mecanismos de gobernanza, y todas las decisiones quedan a discreción de unos pocos oligarcas de Silicon Valley.

“Dado que estas empresas se apropian de los conocimientos de la humanidad, no sería descabellado que pertenecieran a toda la humanidad bajo la forma de una fundación sin ánimo de lucro”.