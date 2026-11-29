La historia de El señor de los anillos comienza mucho antes de que Bilbo Bolsón encuentre un anillo en una cueva y todo lo que ya sabemos... el fuego, la guerra, los orcos.

Detrás de la aventura de los hobbits existe una mitología que J. R. R. Tolkien (1892-1973) construyó durante casi toda su vida: un universo de lenguas inventadas, genealogías, guerras, civilizaciones desaparecidas y relatos que abarcan miles de años.

Los anillos de poder, la serie de Amazon Prime Video, se adentra precisamente en ese pasado. Su tercera temporada, concluida el 24 de noviembre, llegó al acontecimiento que los seguidores de la obra esperaban: la forja del Anillo Único por Sauron. Amazon confirmó una cuarta temporada el mismo día del desenlace.

Sin embargo, hay un factor crucial que deben saber quienes empiezan a adentrarse en la serie, y es que Tolkien nunca escribió una novela que contara de principio a fin los acontecimientos que aparecen en pantalla. La serie toma elementos de distintas fuentes, algunas publicadas durante la vida del autor y otras reunidas y editadas por su hijo Christopher después de su muerte.

'The Rings of Power' ('Los anillos del poder') es la serie de Amazon Prime Video inspirada en el mundo de J.R.R. Tolkien, creador de 'El señor de los anillos'. (Amazon Studios/Amazon Studios)

¿En qué libros se basa la serie?

La fuente principal está en los apéndices de El señor de los anillos, publicados junto con la novela entre 1954 y 1955. Aunque tal vez algunos lectores puedan sentirse tentados de pasarlos por alto, contienen una cantidad ingente de información sobre la historia de la Tierra Media: cronologías, genealogías, lenguas, acontecimientos políticos y relatos sobre las edades anteriores a la historia de Frodo y compañía.

En particular, el apéndice A ofrece información sobre los reinos de los hombres y los acontecimientos que condujeron a la caída de Númenor, la isla donde se desarrolló una de las civilizaciones más poderosas de la Segunda Edad. El apéndice B, titulado “La cuenta de los años”, recoge una cronología de las principales edades y acontecimientos de ese mundo.

Esos textos proporcionan buena parte del esqueleto histórico que utiliza la producción de Amazon.

También está El hobbit (1937), el primer libro del universo de Tolkien, aunque su relación con la serie es menos directa. La novela introduce elementos fundamentales de la mitología del Anillo y de la Tierra Media, pero su historia ocurre mucho después de los acontecimientos que narra Los anillos de poder.

Hay otros dos libros indispensables para comprender el universo que construyó Tolkien: El Silmarillion (1977) y Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media (1980). Ninguno es una novela convencional. Son recopilaciones de relatos, crónicas y materiales que permiten conocer episodios y personajes apenas mencionados en El señor de los anillos.

¿Por qué esos libros se publicaron después de la muerte de Tolkien?

Tolkien murió en 1973, pero dejó una cantidad considerable de manuscritos, borradores, poemas, anotaciones y versiones alternativas de sus historias. Su hijo Christopher asumió la tarea de organizarlos y darles forma editorial y hoy, tras muchos años, ya entendemos que también aportó muchísimo como escritor por derecho propio.

El caso de El Silmarillion ilustra la complejidad de ese trabajo. Publicado cuatro años después de la muerte de su padre, en 1977, reúne relatos sobre la creación del mundo, el origen de los elfos, las guerras contra Morgoth —el primer gran Señor Oscuro, antes de Sauron— y los acontecimientos que precedieron a la historia de los anillos.

'Los anillos del poder' narra la Segunda Edad de la Tierra Media. (Amazon Studios/Amazon Studios)

En el texto introductorio de aquella edición, Christopher explicó que los manuscritos de su padre estaban desordenados, contenían versiones divergentes y presentaban distintos grados de elaboración. Para preparar el libro tuvo que seleccionar materiales, resolver contradicciones y, en algunos pasajes, desarrollar la narración a partir de notas y borradores.

“Mi padre, para describir esta atípica situación, y con ánimo de precisar la relación entre los dos libros, acuñó el sorprendente término de precuela”, escribió Christopher al explicar cómo El Silmarillion antecede y, al mismo tiempo, prolonga la historia de El señor de los anillos. Así es: a Tolkien también le debemos el neologismo “precuela”, hoy tan frecuente.

En 1980 publicó Cuentos inconclusos, una colección de narraciones y fragmentos sobre personajes y acontecimientos de la Tierra Media. Allí aparece, entre otros materiales, una historia ampliada de Galadriel y Celeborn, además de relatos relacionados con Númenor y sus gobernantes.

Christopher fue explícito sobre la naturaleza de esos textos: no todos tenían el mismo grado de acabado y algunos nunca alcanzaron una versión definitiva. En su introducción advirtió que la historia de Galadriel y Celeborn, por ejemplo, nunca recibió una definición estable.

Su trabajo continuó con los 12 volúmenes de La historia de la Tierra Media (1983-1996), una colección que permite seguir el proceso creativo de su padre mediante borradores, versiones descartadas, ensayos y anotaciones. Es, en cierto modo, la posibilidad de observar cómo se construyó uno de los universos literarios más influyentes del siglo XX.

Arondir es uno de los personajes criticados en 'Los anillos del Poder'. (Amazon)

¿Qué tuvieron que inventar los guionistas?

Algo importante para tener en cuenta es que Amazon no adquirió los derechos de todos los libros de Tolkien. En una entrevista con Vanity Fair en 2022, el cocreador de la serie Patrick McKay explicó que la producción tenía acceso a El hobbit, El señor de los anillos y sus apéndices, pero no a El Silmarillion, Cuentos inconclusos ni La historia de la Tierra Media.

Por eso, aunque esos libros ayudan a comprender la mitología, no todos pueden utilizarse directamente como fuentes de adaptación.

El cocreador J. D. Payne explicó que el equipo tomó las referencias dispersas en los textos disponibles como pistas que debían conectarse para construir una narración. En sus palabras, estaban escribiendo “la novela que Tolkien nunca escribió sobre la Segunda Edad”.

Eso significa que los grandes acontecimientos, como la creación de los anillos, el ascenso de Sauron, la caída de Númenor y la guerra contra los elfos, proceden de la obra del escritor, pero diálogos, relaciones entre personajes, situaciones y líneas argumentales fueron desarrollados para la televisión.

Tolkien dejó una historia de enorme profundidad, pero también un territorio narrativo abierto, con episodios apenas esbozados y personajes cuyas trayectorias cambiaron entre versiones de sus manuscritos.

Es allí donde florece la serie. ¿Controversial? Quizás. Pero no olvidemos que una de las grandes innovaciones de Tolkien para la literatura fantástica fue, precisamente, crear esos mundos abiertos que estimulan la imaginación, al borde de los mapas. ¿Qué hay más allá? ¿Qué reinos existen más allá de las montañas?