Cristina Fernández Cubas gana el Premio Cervantes 2026, mayor reconocimiento para las letras en español

Madrid, España. La escritora española Cristina Fernández Cubas fue galardonada este martes con el Premio Cervantes, el más prestigioso de las letras en español, anunció el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, en Madrid.
El jurado argumentó su decisión “por la originalidad, la excelencia y la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo y transformado la literatura fantástica en español”, indicó el ministro durante la lectura del fallo.
Nacida en Arenys de Mar, Barcelona, en 1945, Fernández Cubas es una de las figuras centrales del cuento español contemporáneo. Estudió Derecho y Periodismo y ejerció esta última profesión antes de consolidar una carrera literaria que abarca más de cuatro décadas, según la semblanza publicada por RTVE.
Su primer libro de relatos, Mi hermana Elba, apareció en 1980. A este le siguieron títulos como Los altillos de Brumal (1983), El ángulo del horror (1990), Con Agatha en Estambul (1994) y Parientes pobres del diablo (2006).
En sus cuentos, lo fantástico irrumpe en escenarios cotidianos y altera la percepción de la realidad. La autora explora las zonas ambiguas de la identidad, los vínculos familiares y aquello que permanece oculto bajo una apariencia familiar.
En 2015 publicó La habitación de Nona, libro que recibió el Premio de la Crítica, el Dulce Chacón y el Premio Nacional de Narrativa de España en 2016.
También escribió novelas, teatro y el libro de memorias Cosas que ya no existen (2001). En 2023 obtuvo el Premio Nacional de las Letras Españolas, otro reconocimiento a la totalidad de su trayectoria.
Fernández Cubas es la séptima mujer que recibe el Cervantes desde su creación. La lista incluye a María Zambrano, Dulce María Loynaz, Ana María Matute, Elena Poniatowska, Ida Vitale y Cristina Peri Rossi, según el recuento de Cadena SER.
El galardón está dotado con 125.000 euros y la ceremonia de entrega se celebrará el 23 de abril de 2027, Día del Libro, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, informó RTVE.