Cristina Fernández Cubas gana el Premio Cervantes 2026, mayor reconocimiento para las letras en español

Madrid, España. La escritora española Cristina Fernández Cubas fue galardonada este martes con el Premio Cervantes, el más prestigioso de las letras en español, anunció el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, en Madrid.

El jurado argumentó su decisión “por la originalidad, la excelencia y la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo y transformado la literatura fantástica en español”, indicó el ministro durante la lectura del fallo.

Nacida en Arenys de Mar, Barcelona, en 1945, Fernández Cubas es una de las figuras centrales del cuento español contemporáneo. Estudió Derecho y Periodismo y ejerció esta última profesión antes de consolidar una carrera literaria que abarca más de cuatro décadas, según la semblanza publicada por RTVE.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

