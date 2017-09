Ítalo Marenco continuará en Repretel como presentador de 'Giros' tras cierre de 'Guerreros'

Los participantes y presentadores de Guerreros se despedirán de la pantalla chica este viernes; sin embargo, solo un integrante del elenco cambiará el "¡adiós!" por un "hasta pronto".

El presentador Ítalo Marenco será la única figura del programa que continuará en las filas de Repretel tras el repentino final de Guerreros, que confirmó Viva el lunes anterior. Tony El tigre Bertarioni y los 12 atletas participantes serán desvinculados de la empresa.

Gastón Carrera, director de Contenidos y productor general de esa televisora, dijo esta mañana que Marenco será el nuevo integrante de Giros, la revista matutina de canal 6.

LEA TAMBIÉN:Ítalo Marenco y Tony Bertarioni: la química perfecta de 'Guerreros'

En ese programa, el también actor y exfutbolista se desempeñará como presentador, puesto que alternará con algunas labores de reporteo para aprovechar la empatía que ha alcanzado con la audiencia del país.

Carrera explicó que Ítalo Marenco completará el equipo de presentadores de Giros, que tenía una vacante desde el 28 de abril anterior, cuando se retiró Douglas Sánchez (hoy presentador de Noticias Repretel).

En el matutino de canal 6, Ítalo Marenco compartirá cámaras con Patricia Figueroa, Verónica González y Vicente Tepedino, los otros conductores. La fecha de ingreso de Marenco al programa está por confirmar.

TAMBIÉN:Repretel pone fin a 'Guerreros' por graves lesiones de sus participantes

"Entrar a Giros era una meta que me había propuesto desde que ingresé al canal. Le doy gracias a Dios, a Gastón (Carrera) y a don Fernando (Contreras, presidente de la empresa) por esta nueva oportunidad, que me permitirá estar en contacto con las señoras y toda la audiencia de Giros", expresó Ítalo Marenco.

Es la tercera vez que a Ítalo Marenco lo sorprende la clausura de un proyecto de canal 11 y la misma cantidad de ocasiones en que la empresa lo mantiene como una de sus figuras.

Al respecto, Marenco afirmó: "Lo único que puedo sentir es agradecimiento al canal por no soltarme y por creer en mi trabajo. Esto es fruto del día a día, de ser responsable. Estas oportunidades me dicen que voy por buen camino, dando lo mejor de mí y reinventándome".

ADEMÁS: Del elenco de 'BDT', solo Ítalo Marenco seguirá en Repretel

En Repretel Ítalo Marenco se ha desempeñado como presentador de Combate –clausurado en junio del 2016–, Batalla de talentos –finalizado en noviembre del 2016– y más recientemente Guerreros –que llegará hasta el viernes 29 de setiembre–. También ha sido pieza clave de la televisora para las transmisiones de los festejos de fin y principio de año e integró Giros (como reportero) durante el receso que hubo entre Batalla de talentos y la salida al aire de Guerreros.

"No solo a Repretel se le ha movido el barco, a los otros medios del país también. Agradezco estas oportunidades que me da la empresa, pero a la misma vez me embarga un sentimiento de solidaridad porque detrás de proyectos de este tipo no solo están las caras de los presentadores o participantes, sino que hay un montón de familias y eso duele", refirió Ítalo Marenco.

Guerreros saldrá del aire este viernes 29 de setiembre, exactamente cuatro meses después de haberse estrenado en la pantalla de canal 11.