Ítalo Marenco y Tony Bertarioni: la química perfecta de ‘Guerreros’

Tony Bertarioni e Ítalo Marenco han llevado carreras paralelas por los pasillos de Repretel, pero sus caminos rara vez se habían cruzado. Viejos conocidos de la audiencia, la gente ya sabe qué esperar de cada uno de ellos. Sin embargo, qué resultará de la suma de sus personalidades es algo que el público aún está por descubrir.

Al conversar con los dos presentadores del nuevo programa de Repretel, Guerreros , es fácil percibir porqué la producción los quería juntos: sus energías se equilibran. Ítalo es espontáneo y el Tigre analítico.

“Yo no soy tan loco como Ítalo pero me apunto al vacilón y a la joda, tampoco soy de darle bromas a las personas. Soy muy llevadero. Ítalo es supereléctrico y ya lo conocemos así. Siempre tiene que haber un balance. La experiencia a uno lo ayuda en un montón de cosas más, él es más explosivo. En el programa saben que yo soy el que pongo la pauta más normal sin caer en la amargazón”, dijo Bertarioni.

“Yo toda la vida he sido loco, soy de las personas que cuando siento algo lo voy a hacer, en cualquier momento, en donde sea. Cuando hay que ser serio, hay que serlo, todo tiene un momento y lugar, a mí me gusta la gente apuntada. La vida me ha premiado siempre con buenos compañeros y con el Tigre no es la excepción”, aseveró Marenco.

Su amor por la televisión es algo que tienen en común. Tony cuenta con más de dos décadas de experiencia frente a las cámaras, Ítalo se acerca a los cinco años. Al igual que los 12 guerreros del nuevo producto de Repretel, los presentadores se enfrentarán a desafíos, pues según dicen “el formato es algo nunca antes visto”.

El programa –que pretende suceder al exitoso y desaparecido Combate – someterá a los equipos rojo y verde (integrado por seis atletas cada uno) a pruebas de alto rendimiento. En la sana teoría, Tony e Ítalo solamente deberán presentar y narrar las pruebas de alto impacto.

Para Tony, su rol ajeno a las competencias funciona. Él reconoce que su condición física no sería la más óptima para someterse a tales retos; aunque destaca que está practicando algunos deportes y esforzándose para perder peso.

“A mí me gusta el deporte, hay muchas cosas que practico como el Muay Thai y ahora que viene esto hemos tratado de hacer más (deporte) y bajar de peso y algunas cosillas. Pero es porque quiero, la producción nunca me pidió eso (cambiar aspecto físico)”, admitió.

En el caso del atlético Ítalo, sabe que en este nuevo proyecto su rol es únicamente de presentador, más como es usual en él, siempre pueden haber sorpresas.

“Yo voy a estar metido cien por ciento en presentar, pero soy sincero: a uno le pican los pies cuando hay juegos o retos, a mí me encanta probarlos y demostrar que ni siquiera entrenando todos los días uno puede ganarlos, que ellos vean que uno está en la sintonía de ellos (los atletas participantes) es muy bonito también. La verdad estoy bastante motivado por todo lo que viene”, añadió.

En casa. La mesura y carisma de Bertarioni y lo que Marenco califica como “su locura”, harán mancuerna desde mañana lunes de 29 de mayo en Guerreros , un programa que será de temporadas: en diciembre concluirá la primera y habrá dos ganadores, un hombre y una mujer.

Con entusiasmo y como los amigos de años que Ítalo y Tony dicen ser, agradecen esta oportunidad de volver a presentar un programa en su casa Repretel y además, hacerlo juntos.

Tony había salido del canal hace cerca de ocho meses tras el cierre de Intrusos . Su afinidad con la pantalla chica siempre se mantuvo, mas decidió que era tiempo de darse un respiro de la tele. Quería enfocarse en otros proyectos, pero esa reinvención duró poco.

“Pensé que no iba a volver a la televisión, pero Repretel es mi casa, yo sé cómo trabajan ellos, ellos saben cómo trabajo yo, entonces por qué no. Cuando estuvo Combate varias veces hice turnos al lado de los presentadores; sé que Guerreros es un formato muy diferente a Combate , pero hay competencias en las que se debe narrar y presentar, es algo con lo que estoy familiarizado”.

Ítalo es ficha regular en Repretel. Cuando el efímero ciclo del reality Batalla de Talentos cerró –en noviembre pasado–, se dio a conocer que él sería parte de la próxima producción del canal. Mientras eso ocurría se integró a la revista Giros.

“Para mí que me tomaran en cuenta para Guerreros es como una inyección de motivación porque cuando sentís confianza de parte de tus jefes, eso te dice que vas por buen camino, que estás trabajando con humildad. Siempre me he enfocado en poder ser un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones y este proyecto que es de atletas me gusta porque es sano entretenimiento, sé que va a marcar una pauta en la franja de la televisión. Esperemos en Dios que a la gente le guste”, dijo.

Complemento. ¿Qué es eso que uno le aportará al otro? Con la consciencia de que siempre hay algo para aprender en el camino, los dos mencionaron cuáles son los atributos que van a aprovechar de su compañero.

“A mí siempre me ha gustado el trabajo de Ítalo. Es muy importante la fuerza y la energía que él aporta. De Ítalo voy a aprender de su humildad, es un muchacho que escucha mucho y eso es bueno, nosotros siempre hemos tenido una buena amistad y nos respetamos. Yo sé lo loco que es él y él sabe lo impredecible que puedo ser yo, que puedo hacer cosas, el me dice hagamos y hacemos. Ya en Combate nos tocó un par de veces y nos entendíamos con solo volvernos a ver. Respeto su trayectoria y trabajo, a veces me acerco y le pido un consejo”, dijo.

Sin dudarlo, Ítalo aseveró que la experiencia que le puede transmitir Tony será muy enriquecedora.

“Son más de 22 años de experiencia, yo siempre lo he visto como un ejemplo. El Tigre a punta de carisma ha logrado ser seguido por varias generaciones, los niños de las escuela que lo seguían y que ahora son profesionales, lo continúan viendo, eso es de admirar. Al Tigre le gusta trabajar; cuando me dijeron que iba a tener un compañero lo primero que hice fue llamar a mi esposa (Cindy Villalta) y decirle que qué contentera. Él se acomoda mucho porque yo soy loco, él tiene una gran experiencia, entonces va a ser una locura muy bonita: vamos a poner en la pantalla experiencia y locura, vamos a ser una buena yunta”.

Bertarioni reconoce que una noche cuando menos lo espere, Ítalo puede lanzarlo a la piscina del set , pero no lo mortifica.

La explosiva dupla irá evolucionando al igual que el programa. A Tony, de vez en cuando, le tocará “frenar esa locura que Ítalo tiene, con eso a veces puede que sea menos loco en pantalla”, dijo entre risas.

Con sus ojos chispeantes, Ítalo contó que si hay algo que quiere aportarle a Tony es “la calidez que siempre le he brindado a mis compañeros”.

En esta oportunidad, Repretel ha apostado para que en la fórmula de los presentadores sea de dos hombres. Para Tony lo indispensable es la química que exista entre compañeros –sin importar si el complemento es hombre y mujer–, asegurando que Ítalo y él ya tienen ese punto a favor.

“Lo más bonito de la televisión es la cercanía que tenemos con niños y señoras. Hace poco estuve en un evento del Hospital de Niños y un enfermero me dijo que yo soy el presentador de los niños, y a mí se me erizó la piel de saber que uno llega y les da esa fuerza a esos chiquitos eso me motiva para levantarme y ser mejor en cada programa. Yo quiero ser un ejemplo y quiero ayudar, cualquier forma en la que se pueda aportar es bueno”, contó Ítalo.

“Durante toda mi carrera he estado muy cerca de la gente. Todos los fines de semana ando por todo lado entonces uno siente el cariño de la gente. Yo a veces ando en la calle y los niños se me acercan y me piden una foto. Siento que el trabajo se cumple y que la tele nos ayuda a tener una exposición pero hay que ser responsables y saber que cuando se puede ayudar hay que hacerlo. Yo nunca he jugado de estrella, yo estoy muy open y sí se puede se ayuda”, afirmó Tony.

Finalmente, ambos coinciden en que el reto de los 12 atletas concursantes será “lograr que la gente los quiera y se siente a ver el programa”.

Véalo. Lunes 29 de mayo. 7 p. m. Repretel Canal 11.