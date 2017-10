Allan Ugalde, gerente de Contratación Administrativa de la Contraloría: 'UNOPS tiene que respetar los principios de contratación'

En las últimas semanas, la Contraloría General de la República (CGR) sostuvo un pulso con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), organismo a cargo de contratar y supervisar la construcción de dos puentes y tres pasos a desnivel en la Gran Área Metropolitana.

La CGR sostiene que la información relacionada con esas contrataciones debe ser pública, pero UNOPS insiste en que debido a sus políticas, los archivos son confidenciales y, solo los compartirá, si el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) les garantiza que no los divulgará a terceros.

En la disputa hay otros actores: las empresas constructoras presionando por los datos, cámaras empresariales reclamando transparencia y diputados criticando la labor de las autoridades.

Allan Ugalde, gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, manifestó a La Nación que al avalar el trabajo de UNOPS en el país, siempre dejaron claro que debía respetar los principios de contratación administrativa como publicidad, libre competencia y control, entro otros aspectos.

El funcionario enfatizó que no entienden por qué el Conavi interpretó que contratar a UNOPS equivalía a eximirse de la fiscalización de la Contraloría.

Al ser cuestionado por reunirse, el 6 de setiembre, con personal de UNOPS mientras estudia una impugnación relacionada con el paso a desnivel en Garantías Sociales respondió, en primera instancia, que acudió a esa cita porque no sabía que había ingresado el reclamo de una constructora.

No obstante, este diario le demostró que los registros de la CGR indican que dicha apelación entró el 5 de setiembre. Ante esto, alegó que el trámite se recibió en la Contraloría ese día, pero que su oficina la conoció hasta el 6 de setiembre.

– ¿Cuándo ustedes refrendaron los memorandos de acuerdo entre UNOPS y el Conavi eran conscientes de que ellos iban a manejar los expedientes bajo confidencialidad?

– No, más bien, cuando refrendamos fuimos muy claros. Entendemos que ellos (UNOPS) tengan sus políticas, pero eso no significa que puedan irrespetar los principios de contratación administrativa, tienen que respetar los principios de contratación administrativa y eso lo dejamos súper claro.

– ¿Desde el oficio de refrendo?

– Desde el oficio de refrendo. ¿Por qué?, porque hay transferencia de fondos públicos.

– Pero, ¿a la hora de refrendar ustedes eran conscientes de que ellos pretendían manejar los expedientes bajo confidencialidad?

– Nosotros tenemos acreditado que ellos se comprometieron a respetar los principios de contratación administrativa, al punto que en el documento de refrendo se les recuerdan esos principios, eso, inclusive, llevó a la necesidad de adendar los contratos que ellos firmaron.

– ¿Desde un principio le dejaron claro al Conavi que la contratación de UNOPS no los eximía de pasar por la fiscalización de la Contraloría, a la hora de dejar en firme la adjudicación de las obras?

– Ahí voy a precisar, cuando hablamos de principios de contratación la Sala Constitucional ha incluido el principio de control y, dentro del esquema de control está el tema de impugnación y esos principios deben ser respetados.

Hemos entendido que así lo entendieron ellos (UNOPS), cuando firmaron los contratos.

– Se lo pregunto porque cuando el Conavi presentó a UNOPS en el país lo primero que dijo fue que iban a ejecutarse los proyectos más rápido porque no tendrían que pasar por los controles de la Contraloría. ¿Por qué si ustedes fueron tan claros en decir que debían pasar por la etapa de impugnaciones ellos, pensaban lo contrario?

– No podría contestarle dónde surgió ese malentendido. Lo que podría contestarle es que desde el esquema de refrendo y, en el trámite del mismo, lo dejamos claro. Leí lo que se decía de parte de UNOPS (que no iban a pasar por los controles) y no sé de dónde derivaron eso.

– ¿Ustedes ya recibieron, de parte del Conavi, el expediente del puente sobre el río Virilla en la ruta 32?

– Ahí también quiero hacer una aclaración, en realidad no es que nos tengan que enviar el expediente del puente. Vamos a ver... cuando se dio la apelación que se presentó (contra la adjudicación del puente), era necesario que nos lo mandaran y no lo mandaron, pero ese trámite ya no forma parte del trabajo en nuestra oficina. Solo en caso de que se presentara una nueva apelación, tendrían que mandar ese expediente.

Lo que sí le diría es que al día de hoy (22 de setiembre) ese expediente no lo hemos recibido.

– La viceministra de Infraestructura, Guiselle Alfaro, dice que ellos volverán a analizar la adjudicación del puente sobre el río Virilla en la ruta 32 a la luz del expediente completo y, que si hay una nueva apelación, compartirían el expediente con ustedes con una advertencia de confidencialidad. ¿Cuál es la posición de ustedes?, ¿ustedes compartirán ese expediente con oferentes y la ciudadanía o lo mantendrán confidencial?

– Lo que hemos señalado, por los principios de contratación, el modelo ordinario y usual es la publicidad, debería de existir un fundamento legal de parte del Conavi en el que digan por qué debe ser confidencial.Hay un amparo presentado ante la Sala Constitucional en el que se nos está cuestionando este tema, entonces, tenemos que esperar la resolucion de la Sala, esperamos que ellos se pronuncien pronto (...). Para que pueda haber confidencialidad, tiene que haber un análisis de legalidad claro, que permita acreditar esa confidencialidad.

– ¿En este momento hay apelaciones de parte de empresas constructoras relacionadas a los procesos de contratación del puente y del paso a desnivel en Garantías Sociales?

– Sí, sí hay. Hay una que tiene que ver con el paso a desnivel

– Mientras se resuelve esa apelación, ¿usted se puede reunir con las partes interesadas?

– Nosotros en ningún trámite nos reunimos con los apelantes

– ¿Esa prohibición contempla la Administración y a UNOPS?

– La parte es Conavi, lo que pasa es que UNOPS es uno de los interesados.

– ¿Usted se ha reunido en las últimas semanas con gente de UNOPS?

– Nosotros sí nos hemos reunido, creo que eso fue el 6 de setiembre, me parece, de frente a clarificar la resolución relacionada con el puente de la ruta 32.

– ¿Cuando se dio esa reunión ya se había presentado la apelación relacionada al paso a desnivel?

– Ese mismo día (el 6 de setiembre) ingresó una apelación.

– ¿Si usted se hubiera enterado que se presentó la apelación ese mismo día no se hubiera podido reunir con gente de UNOPS?

– Correcto, pero estamos hablando que en esa reunión solo se habló de la situación que ya se había resuelto

– ¿Existe una minuta de esa reunión?

– No.

– Entonces, ¿cómo garantiza que no se habló de la apelación que está en trámite?

– Yo le estoy diciendo que se habló de eso, pero no sé cómo usted va a corroborar eso.

– ¿A qué hora ingresó la apelación que usted menciona el 6 de setiembre?

– No sabría decirle, la reunión fue en la tarde.

– ¿Quiénes participaron de esa reunión?

– Ustedes (La Nación) lo saben porque lo publicaron. Estuvo el ministro del MOPT (Germán Valverde), la viceministra Alfaro, estuvo este señor de UNOPS, Feliciani (Fabrizio), estuvo Alejandro Rossi, tambien de UNOPS y Oldemar Sagot, del Conavi.