UNOPS ignora orden de Contraloría de entregar expediente sobre nuevo puente

El pulso entre la Contraloría General de la República (CGR) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) por el expediente de contratación del nuevo puente sobre el río Virilla, en la ruta 32, se mantiene.

UNOPS fue contratado por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para acelerar varias obras viales, entre ellas el llamado puente del Saprissa. Su trabajo consiste en contratar los estudios, los diseños y la construcción de la infraestructura a cambio de un porcentaje del costo total.

Por esa labor, UNOPS desarrolló el proceso de contratación de la constructora que asumiría el proyecto. No obstante, la Contraloría debe avalar y dejar en firme el contrato, eso implica resolver apelaciones.

Sin embargo, el ente contralor no ha podido completar esa función porque no tiene el expediente y la Oficina de la ONU se niega a entregarlo pese a varias peticiones.

El último de los intentos se hizo el 23 de agosto, cuando la Contraloría le dio a la agencia adscrita a la Organización de Naciones Unidas (ONU) 24 horas para entregar la copia del archivo con el fin de resolver un recurso de apelación presentado por el Consorcio Puente Virilla.

UNOPS, sin embargo, sostiene que si el ente contralor desea revisar el expediente íntegro deberá hacerlo en sus oficinas, ubicadas en Pavas, frente a sus funcionarios y en los horarios que ellos establezcan. Esta agencia además, está cubierta por un conjunto de inmunidades por estar adscrita a un organismo internacional.

LEA: Inmunidad cubre la agencia de la ONU en caso de incumplir obras

Allan Ugalde, gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría, confirmó que ni UNOPS ni el Conavi han entregado la información.

La Nación consultó a Nuria Gamboa, encargada de Comunicación de UNOPS, las razones por las cuáles no se ha enviado la documentación a la CGR, pero aún no responden. Este diario también solicitó acceder el expediente en las oficinas de UNOPS, pero esa petición fue denegada.

En un oficio enviado por UNOPS a la CGR, el 27 de julio, indicaron que no proporcionan copia íntegra del expediente porque contiene información "confidencial", como las ofertas de las empresas que estaban interesadas, informes de evaluación de las propuestas, minutas de las reuniones, registro de las aclaraciones y protestas presentadas por las constructoras interesadas.

LEA TAMBIÉN: Agencia de ONU niega información de contrato público a Contraloría

Atraso en la obra

El proyecto del puente sobre la ruta 32 se financia con fondos públicos, provenientes de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Oldemar Sagot, ingeniero del Conavi a cargo de la unidad ejecutora del nuevo paso, explicó el 17 de agosto que la negativa de UNOPS de otorgar el expediente a la Contraloría atrasa el inicio de la construcción, pues no se puede resolver la apelación presentada.

"Si no tenemos una resolución de la Contraloría, no podemos adjudicar formalmente a ninguna constructora. Mientras no se dé eso, no hay adjudicación, no se puede decir que el adjudicado es el recomendado por UNOPS. Hasta ahora no hay nada en firme, ese es nuestro criterio (...). No se puede iniciar la obra, de cualquier manera como se vea esto no se puede iniciar porque no se tiene empresa seleccionada, no se tienen contratos, no se tiene nada", declaró Sagot.

LEA TAMBIÉN: Negativa de UNOPS a dar expediente a Contraloría atrasa inicio del nuevo puente del Saprissa

Guiselle Alfaro, viceministra de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), expresó días atrás que buscan un acuerdo entre UNOPS y la Contraloría.

"Este tema ha sido un poco complicado, todos estamos claros que estos entes multilaterales ya mantienen un principio de confidencialidad sobre el manejo de las ofertas amparados a un principio, algo así, como de propiedad intelectual de las ofertas, pero nosotros estamos en constantes conversaciones con UNOPS y la Contraloría para lograr un acuerdo que garantice la transparencia del proceso y a la vez el avance de las obras, no podemos irnos a ningún extremo", declaró la viceministra durante una gira de Gobierno por la vía entre Chilamate y Vuelta de Kooper.

El nuevo paso en la ruta 32 costaría más de $17 millones. El inicio de esta construcción estaba previsto para marzo de 2016. Sin embargo, el organismo de la ONU no ha podido cumplir con las metas propuestas.

Incluso, las constantes postergaciones de la obra obligaron a UNOPS a pedir perdón en enero anterior.