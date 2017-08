Negativa de UNOPS a dar expediente a Contraloría atrasa inicio del nuevo puente del Saprissa

La construcción del nuevo puente sobre el río Virilla en la ruta 32 –conocido como Saprissa– no inicia debido a la negativa de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) de entregar una copia del expediente a la Contraloría General de la República (CGR).

UNOPS fue contratado por el Poder Ejecutivo para acelerar varias obras viales, entre ellas el llamado puente del Saprissa. Su trabajo consiste en contratar los estudios, los diseños y la construcción de la infraestructura a cambio de un porcentaje del costo total.

Oldemar Sagot, ingeniero del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a cargo de la unidad ejecutora de esa obra, explicó que no pueden girar la orden de inicio a la constructora seleccionada hasta que la CGR resuelva una apelación presentada por una de las empresas interesadas.

No obstante, para solucionar la impugnación, el ente contralor urge el expediente completo del proceso de contratación y UNOPS solo está dispuesto a entregar parte de la información, excluyendo documentos claves como las ofertas de las empresas que estaban interesadas, informes de evaluación de las propuestas, minutas de las reuniones, registro de las aclaraciones y protestas presentadas por las constructoras interesadas.

El pasado 27 de julio, UNOPS le comunicó a la CGR que para revisar el expediente íntegro solo podrán hacerlo en sus oficinas, ubicadas en Pavas, frente a sus funcionarios y en los horarios que ellos establezcan.

La negativa de UNOPS se basa en privilegios e imnunidades dadas por los artículos 104 y 105 de la Carta de las Naciones Unidas, de la cual el país es firmante, y por eso no suministrará la información solicitada.

Toda esta situación mantiene en el aire el proyecto vial, pues, desde febrero, UNOPS recomendó al Conavi adjudicar el trabajo al consorcio integrado por las firmas MECO y Puentes y Calzadas. Sin embargo, el Consejo no ha adjudicado ni firmado contratos con esas compañías porque la CGR no ha podido resolver una apelación interpuesta por el Consorcio Puente Virilla, conformado por OAS y Grupo Orosi.

"Si no tenemos una resolución de la Contraloría, no podemos adjudicar formalmente a ninguna constructora. Mientras no se dé eso, no hay adjudicación, no se puede decir que el adjudicado es el recomendado por UNOPS. Hasta ahora no hay nada en firme, ese es nuestro criterio (...). No se puede iniciar la obra, de cualquier manera como se vea esto no se puede iniciar porque no se tiene empresa seleccionada, no se tienen contratos, no se tiene nada", dijo Sagot.

El funcionario agregó que UNOPS debería suministrar una reproducción del expediente completo a la CGR y al Conavi, como se hizo con la contratación del nuevo puente sobre el río Virilla en la vía a Lindora, en Santa Ana.

"Yo no quiero entrar a valorar la transparencia y agilidad de UNOPS porque la situación es clara: no se cumple con lo solicitado por la Contraloría y, hasta el día de hoy, si no se resuelve la apelación no va a haber una adjudicación", reiteró Sagot.

De acuerdo con el Conavi, para la construcción del puente del Saprissa ya se resolvieron las expropiaciones, solo está pendiente la resolución de la Contraloría y el traslado de algunos vecinos que viven muy cerca del área de trabajo.

La División de Contratación Administrativa de la CGR reiteró que no están dispuestos a enviar a sus fiscalizadores a verificar el expediente a las oficinas de UNOPS.

"La CGR no tiene que remitir funcionarios a otras sedes para resolver los recursos de apelaciones que reciba, dada la obligación de la administración de enviar el expediente. Esta circunstancia tiene justificación en el hecho de requerirse para el análisis de los funcionarios de la CGR en el trámite ordinario y para efectos de la toma de decisión final de la División de Contratación Administrativa. Este caso no es una excepción a esa regla por lo que no se ha remitido a nadie a ver el expediente en otras sedes", manifestó la Contraloría por medio de su oficina de prensa.

Además, declaró que les extraña que UNOPS diera el expediente completo para la contratación del paso sobre el río Virilla en Lindora, pero en esta oportunidad rehuse aportar el archivo y lo declare confidencial.

Sin respuesta

La Nación envió, por medio del ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, varias consultas al presidente Luis Guillermo Solís sobre este tema, pero al cierre de edición no habían contestado.

"Prefiero pagar una obra un poco más cara garantizando transparencia", había afirmado el mandatario en referencia a UNOPS, en declaraciones en mayo anterior durante una entrevista con Radio Monumental al referirse a la conveniencia de contratar a esa agencia para gestionar proyectos.

La Nación cuestionó si la negativa de UNOPS contradice la promesa de transparencia y si Casa Presidencial planea intervenir en este caso, pero no ha habido respuesta.

El 21 de julio, la abogada Hilda Porras Alvarado, del bufete Licitex, presentó un recurso de amparo para obtener el expediente completo de esta contratación.

Porras señaló, este miércoles, que aunque representan a la empresa FCC, uno de los oferente, interpusieron el amparo por interés propio.

"Consideramos que la protección del derecho ciudadano a la información pública y el libre acceso a los departamentos administrativos es una responsabilidad de todos, máxime cuando se trata de saber en qué y cómo, se invierten o gastan los recursos públicos", comentó Porras.