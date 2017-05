Luis Guillermo Solís sobre Unops: 'Prefiero pagar una obra un poco más cara garantizando transparencia'

En los últimos cuatro años, oficina de la ONU ha obtenido ocho contratos por $144,5 millones

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, defendió la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) en la construcción de obra pública, aunque esta le cueste $12,7 millones al país y todavía no se vean resultados.

Solís es del criterio de que no importa gastar un poco más de dinero si eso garantiza la transparencia en cada proyecto, porque "a lo mejor" ya no se pagan "sobreprecios extraños" ni se hacen licitaciones equivocadas. Así lo afirmó sin decir directamente que ese tipo de anomalías ocurran en el Consejo de Nacional de Vialidad (Conavi), una de las instituciones cuyas funciones son reemplazadas por la oficina de la ONU.

"Toda obra pública es cara siempre, pero que si se coloca en la perspectiva de una obra que se realiza, que se termina en tiempo, que se hace con transparencia, que se siguen estándares internacionales y todo lo demás, resulta ser más barato. Yo prefiero pagar una obra un poco más cara garantizando transparencia, eficiencia, calidad, etcétera, que una obra muy barata que no tenga esas características", dijo Solís.

Así respondió el mandatario cuando se le cuestionó sobre los montos pagados por el Estado a esa oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por fungir como unidad ejecutora o supervisora de proyectos que van desde la infraestructura vial hasta el abastecimiento de agua potable, pasando por la construcción de un edificio para una institución pública y un sistema de monitoreo de aguas subterráneas.

Las declaraciones las emitió en una entrevista, el jueves pasado, en el programa Matices, del director de noticias de Radio Monumental, Randall Rivera.

Solís defendió a la Unops cuando se le preguntó sobre los beneficios de su contratación, tomando en cuenta que no ha logrado agilizar la obra pública encomendada, uno de los objetivos que se buscaba con su contratación, pues a la fecha no ha levantado dos puentes y tres pasos a desnivel que se le encomendaron desde el 2014 y desde el 2016, respectivamente. Para él, lo fundamental es la transparencia.

"Yo no me voy a poner a revisar contratos. Yo no soy ingeniero. No soy abogado. No yo conozco cómo se ha hace un contrato de carreteras. Yo soy el presidente de la República, tengo que ver 18.000 cosas, bonito sería que me ponga a hacer los contratos de Unops". Luis Guillermo Solís

"A lo mejor no estamos iguales (que antes de contratar a Unops), porque a lo mejor con Unops no se pagan sobreprecios extraños, porque a lo mejor con Unops el procedimiento es más transparente, porque a lo mejor con Unops los carteles de licitación no se hacen equivocadamente. ¿Cuántos carteles equivocadamente ha hecho el Conavi o el MOPT a lo largo de su historia? ¿Cuántos contratos mal hechos? ¿Cuántas concesiones mal hechas? ¿Por qué? Porque no sabían cómo se hacía o porque había mano peluda. Yo no lo sé. ¿Y eso estará incidiendo con Unops o sin Unops? A lo mejor no", afirmó el presidente.

Y más adelante agregó: "Yo lo que creo es que hay que ver cada contrato, hay que ver cada obra, hay que ver qué fue lo que pasó. Cuando se dice que Unops no hace una diferencia, yo no estoy tan seguro, a lo mejor sí la hace, para mí, el tema de claridad y la transparencia es muy importante".

El mandatario también dijo que él no es el encargado de definir cuánto se le paga a Unops por los servicios que ofrece y los alcances de los acuerdos, que para eso están el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta; los técnicos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la República.

Ayer lunes, la Casa Presidencial reprodujo un comunicado de Unops en el portal de noticias gubernamentales gobierno.cr e hizo eco del mismo en el perfil de Facebook de Zapote.

En el comunicado, esa oficina defiente sus mecanismos de control bajo el título: "Unops es una organización pública internacional, sujeta a los controles de las Naciones Unidas".

Las obras en manos de Unops

Desde el 2014 a la fecha, la Unops se adjudicó ocho contratos con el Estado costarricense por $144,5 millones.

De esa suma, Unops recibirá $12,7 millones por tasa de administración y costos directos de personal. Es decir, que en promedio, cobró un 8,8% del valor del contrato, segun datos suministrados por esa oficina de ONU y por la Contraloría General de la República.

Cuatro de esos proyectos son para obras viales. En tres de esos proyectos funge como unidad ejecutora, para lo cual puede subcontratar servicios.

Así ocurre con el plan que deparará en la colocación de dos nuevos puentes sobre el río Virilla y uno más sobre el río Pirro, al igual que con el puente binacional (Costa Rica-Panamá) sobre el río Sixaola.

El mismo papel desempeña en la construcción de los tres pagos a desnivel en el corredor vial de Circunvalación, mientras que en el cuarto, el Conavi le encomendó la supervisión de la construcción de la carretera de Circunvalación Norte.

Los otros cuatro acuerdos los suscribió con la Presidencia, con el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), con el Instututo Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y con el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

De los ocho contratos, el más cuantioso es que firmó con el Conavi para los tres pasos a desnivel. Para esa obra se designó un presupuesto de $65,8 millones y el aporte para la Unops fue de $3,5 millones.

En la mira. La cifra de proyectos en manos de Unops podría ser aún mayor. Tres instituciones públicas planear utilizar sus servicios.

Ese es el caso del Ministerio de Educación (MEP), el cual pretende firmar con ellos un convenio por $32,7 millones para mejorar la infraestructura educativa.

El MOPT y el Ministerio de Hacienda también planean comprar a Unops una asistencia técnica para la estructuración del proyecto Ciudad Gobierno, en la implementación del Centro de Datos de Hacienda y las oficinas centrales del MOPT. Ese acuerdo sería por $99 millones. Estos dos contratos no obtuvieron el refrendo de la Contraloría.

El primer contrato que obtuvo la Unops en el país data del 7 de mayo del 2014, un día antes de que el presidente Luis Guillermo Solís asumiera el poder. Ese acuerdo lo firmó el entonces ministro de Transportes, Pedro Castro.

Se trató del convenio para ampliación las estructuras sobre el río Virilla en la ruta 32 y en Lindora, Santa Ana y Pirro, en Heredia.

Y fue hasta el 8 de octubre del 2015 que entró en vigencia el acuerdo que el gobierno de Solís firmó con ese órgano de la ONU para el establecimiento de su oficina en territorio costarricense.

A continuación el extracto de la entrevista de Luis Guillermo Solís con el director de Noticias Monumental, Randall Rivera, en donde hablaron sobre el papel de Unops en el país.

-Hablemos sobre UNOPS. Hay un detalle que a mí me llama la atención y no lo he escuchado citar en ningun lado. El primer contrato de UNOPS se firmó el 7 de mayo del 2014, un día antes de que usted asumiera la Presidencia de la República, ese contrato lo firmó Pedro Castro como ministro de Obras Públicas y Transportes por $24 millones. A mí me surge la duda de si es un contrato que les dejaron amarrado porque se firmó un día antes de que ustedes fueran gobierno o fue coordinado con ustedes de seguir trabajando con UNOPS el resto del gobierno.

Es un poco importante que hablemos de Unops y por qué es que UNOPS se ha convertido en un referente no solo en Costa Rica, sino en muchos países de América Latina.

-Y en otros Estados fallidos Afganistán, Haití...

Bueno, sí, sí, es una entidad de Naciones Unidas que cumple un papel teóricamente facilitador en la construción de obra pública y tal y cual. En América Latina mucho se ha utilizado. ¿Por qué? Porque supuestamente frente a los problemas de gestión que tienen nuestros países de la obra pública, el que una entidad como la Unops pueda asumir esos proyectos les garantiza mayores niveles de éxito y también un costo menor, no mucho menor porque la Unops cobra por el trabajo que realizan de administración, tienen un overhead, también lo tienen otras entidades intermediadoras.

-Eso no lo hace medio caro, es caro.

Es caro, es que toda obra pública es cara siempre, pero que si se coloca en la perspectiva de una obra que se realiza, que se termine en tiempo, que se hace con transparencia, que se siguen estándares internacionales y todo demás, resulta ser más barato, porque yo prefiero pagar una obra un poco más cara garantizando transparencia, eficiencia, calidad, etcétera, que una obra muy barata que no tenga esas características.

Viene a Costa Rica, esa es la motivación. Sobre el contrato del 7 de mayo del 2014 habría que preguntarle al (ex) ministro (de Obras Públicas Carlos) Segnini si fue consultado. A mí no me enteraron de ese procedimiento. A mí ninguna persona del gobierno de (Laura) Chinchilla (2010-2014) me dijo que yo asumiera con compromiso con la Unops, es una valoración que hizo el MOPT en su momento, no para todas las obras sino para algunas. Esa es la razón por la cual anda por aquí la Unops.

-Teóricamente, Unops acelera la obra pública; no ha acelerado nada, le hemos pagado de ese contrato de los $24 millones, le pagamos $966.000 de feed, además le generamos un pago de $970.000 de gastos administrativos y es como si la Unops no existiera aquí.

Pero también... No es para llevar esto a otro tema, sigamos hablando de la Unops, ¿cuánta plata le hemos pagado nosotros a los bancos internacionales por préstamos que no hemos ejecutado?

-El año pasado $8 millones.

Bueno por eso, solo en intereses, ¿y de ahí para atrás?, durante décadas hemos estado con préstamos aprobados que por incapacidad del Estado hemos tenido que pagar, porque está consignado ese pago en los contratos de los bancos, y nosotros hemos sido incapaces de cumplir. Yo no sé específicamente en cada uno de los contratos de Unops qué es lo que ha pasado, pero sí le puedo decir que, y esto no lo digo yo me lo dijeron empresarios de la construcción a proposito de los problemas de gestión de obra pública en Costa Rica, ni la Unops, ni el médico chino puede resolver problemas que tiene nuestra realidad nacional que tienen que ver con expropiaciones, que tienen que ver con apelaciones de las licitaciones, que no se tomaron en cuenta al firmar los contratos y que resulta que presuntamente debieron estar resultas para que la Unops pudiera hacer el trabajo y no lo hicieron.

-Estoy de acuerdo con usted absolutamente, son problemas estructurales nuestros. Yo no le estoy echando la culpa a la Unops, lo que estoy diciendo es que le estamos pagando un montón de plata a la Unops, pero no resolvemos nada.

Exactamente, ese es el punto, entonces resulta, como decían estos empresarios, no es si es la Unops o son ellos o el MOPT o el que sea, el tema es que el entrabamiento para la construcción de obra pública tiene sus motivaciones en lugares que no tienen que ver con las entidades que hacen la obra o que la supervisan. Y eso es algo que a mí me angustia mucho, de las cosas que me enojan. ¿Por qué? Como es posible que nosotros echemos para adelante una obra grande como una carretera, como por ejemplo la carrera Florencia-Naranjo, vamos a hablar de una específica, ¿que tiene 30 años de estarse construyendo? No sé, no me acuerdo ahora el tiempo actual, y la carretera se empieza a hacer y no hemos terminado las expropiaciones todavía. Entonces, 30 años después todavía estamos con expropiaciones sin terminar y mientras tanto, la compañía con la cual se contrata la obra se sienta a esperar a que le hagan la expropiación porque no puede hacer otra cosa, o empieza a hacer otras cosas que puede hacer y entonces, se van haciendo parches por todo lado y no se termina la obra.

-Si nosotros ponemos dos escenarios, con Unops o sin Unops hoy, tenemos los mismos problemas con las expropiaciones, ese es el problema medular, entonces ¿para qué le pagamos a Unops $1 millón o lo que sea que haya que pagarle por FI si seguimos iguales?

Porque a lo mejor no estamos iguales, porque a lo mejor con Unops no se pagan sobreprecios extraños, porque a lo mejor con UNOPS el procedimiento es más transparente, porque a lo mejor con Unops los carteles de licitación no se hacen equivocadamente. ¿Cuántos carteles equivocadamente ha hecho el Conavi o el MOPT a lo largo de su historia? ¿Cuántos contratos mal hechos? ¿Cuántas concesiones mal hechas? ¿Por qué? Porque no sabían cómo se hacía o porque había mano peluda. Yo no lo sé. ¿Y eso estará incidiendo con Unops o sin Unops? A lo mejor no.

-No sé, eso le pregunto a usted.

Yo lo que creo es que hay que ver cada contrato, hay que ver cada obra, hay que ver qué fue lo que pasó. Cuando se dice que Unops no hace una diferencia, yo no estoy tan seguro, a lo mejor sí la hace, para mí el tema de claridad y la transparencia es muy importante.

-Pero es una decisión país, ¿quién debería decidir si hace o no la diferencia?

En una decisión país la Unops no debería estar. En una decisión país como Francia, como Canadá, Como Chile, como Uruguay, como Colombia, no debería estar la UNOPS, debería estar el gobierno regentando el proceso con un Ministerio de Obras Públicas fuerte, sin necesidad de tener que estar echándole mano al Conavi tal y cual, como lo queríamos hacer con el proyecto de reordenamiento del sector de obra pública.

-¿Son los contratos tramitados a traves de la Unops hoy más transparentes que los que se manejaban directamente a través de la administración?

Si no lo son, entonces usted tendría razón.

-¿Pero a quién le pregunto, presidente?

Eso le corresponde a quienes son responsables de mirar esos contratos. Me imagino que en este país incluyen a medio mundo porque aquí todo el mundo tiene que ver con esos contratos y al final cuando no resultan, nadie es responsable de los contratos. Yo no sé si es la Contraloría, si es Conavi, si es el MOPT porque además hay unos contratos que los hace el MOPT y otros Conavi, si la Procuraduría, yo no sé, pero estoy seguro que todos los anteriores probablemente, porque aquí en este país nada se mueve si no hay ese control cruzado.

-Pero, a usted no le preocupa el tema después de que ha sido noticia en estos días, es que lo noto un poco esquivo con el tema de Unops, 'bueno diay que lo valore la Contraloría o la Procuraduría o el MOPT', yo lo noto un poco esquivo, ¿no está preocupado, no ha pedido los contratos que ha hecho Unops?

Eso no me toca a mí, yo no me voy a poner a revisar contratos. Yo no soy ingeniero. No soy abogado. No yo conozco cómo se ha hace un contrato de carreteras. Yo soy el presidente de la República, tengo que ver 18.000 cosas, bonito sería que me ponga a hacer los contratos de Unops.

Lo que yo digo es, aquí hay una serie de valoraciones técnicas, ¿que hacen quienés? Los responsables. ¿Quiénes son los responsables de las contrucciones? El ministro de Transportes (Carlos Villalta), la Comisión Nacional de Concesiones, el Conavi, la Contraloría que tiene que refrendar los contratos. Eso es lo que dice la ley, a ellos les toca.

-Pero el jefe del ministro es usted.

Claro y yo estoy de acuerdo de que en aras de garantizar transparencia, eficiencia, estándares internacionales, si no podemos en una obra garantizarlo nacionalmente podamos traer a un asesor externo. Pero la decisión de si se hace eso y cuánto se le paga, si lo que se le paga es correcto o no, si la cantidad es lo suficientemente grande o no, eso le corresponde a los técnicos o no a mí.

-Le voy a contar algo porque no sé si se lo ha contado el ministro, pero por ejemplo, la Unops no quería que sus contratos se pudieran apelar ante la Contraloría, ellos dicen que el acceso a información pública no los abarca a ellos, el jefe de la Unops en Costa Rica fue a la Asamblea Legislativa a decir: 'Yo vengo porque quiero, no porque tengo porque a mí la legislación no me cubre'. Se lo cuento porque no sé si el ministro Villalta se lo contó, si está enterado de esto, pero eso no es transparencia, presidente.

Las organizaciones internacionales y parte de la rapidez con la que puede hacer la UNOPS ciertos procedimientos, me imagino que tiene que ver con esas condiciones especiales, tienen condiciones especiales y se comportan de cierta manera, si esas condiciones son indebidas, son ilegales, no corresponden al régimen que tenemos, entonces se le dice que no a la Unops. ¿Cómo que va a la Asamblea porque quiere? Va la Asamblea porque la Asamblea tiene que entender qué es lo que está pasando. Pero me parece también que hay que respetar los procedimientos, si no queremos tener esos procedimientos porque nos parecen que son inconvenientes o un grado de ilegalidad, no se hacen.

-¿Quién toma la decisión?

El MOPT, Conavi, los órganos contralores. No el presidente de la República, yo no soy el ministro de Transportes.

-Pero si un periodista mío hace una nota donde metamos la pata, yo puedo decir: 'Yo no puedo ver todas las notas que hacen mis periodistas', pero tengo que ir yo como director a ponerle el pecho.

Sí, esta bien. ¿Quién metió la pasa? ¿A dónde está la ilegalidad? Cuando los ministros meten la pata y hacen cosas irregulares y cuando yo me doy cuenta de que puede hacer un problema de legalidad, entonces yo traigo al ministro y le pido cuentas pero si lo que hay es un procedimiento que en lugar de escoger lo B se escogió lo A, porque se consideró para esa obra, por ejemplo el puente de Lindora a Belén, lo correcto era utilizar el procedimiento definido por una Unops como unidad ejecutora de la obra, me parece bien, si está mal yo hablo con Villalta para decirle qué fue lo que usted hizo. Me parece que hasta el momento no ha habido ninguna cosa que se haya hecho ilegalmente.











