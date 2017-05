Agencia de ONU incapaz de agilizar obra pública

Construcción de puentes y pasos a desnivel tiene poco avance en 3 años

Una agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), contratada desde 2014, para agilizar la ampliación de dos importantes puentes y la construcción de tres pasos a desnivel en Circunvalación ha sido incapaz de acelerar esos proyectos.

Se trata de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), quien asumió contratos por $5,4 millones para administrar la construcción de los nuevos puentes sobre el río Virilla en la radial Santa Ana-Lindora y la ruta 32, en Tibás.

Además, se comprometieron a sacar adelante los viaductos en las rotondas de La Bandera, Garantías Sociales y la intersección hacia Guadalupe.

Según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), hasta ahora se han girado $1,4 millones a UNOPS por sus servicios administrativos. Sin embargo, hasta la semana anterior se dio la orden de inicio para el nuevo paso en Lindora, el resto de construcciones están estancadas en etapas de diseño, adjudicación y expropiaciones.

Adicional a los $5,4 millones por los servicios administrativos, el Estado tiene reservado $22 millones para la construcción de los puentes y $62 millones para los viaductos (el avance financiero del presupuesto para las tres rotondas es de apenas el 0,5%, es decir $319.000).

De los $1,4 millones pagados, la factura por costos directos de UNOPS, en el caso de los puentes, asciende a $597.691. Dicho importe está relacionado con la revisión de diseños, seguimiento de expropiaciones, aclaraciones y evaluación de ofertas, entre otras cosas. También se han pagado $461.913 por costos indirectos.

La Nación pidió el desglose de los costos indirectos, pero la oficina de prensa de UNOPS se limitó a decir que corresponden a "las principales funciones corporativas, como el liderazgo estratégico, la formación y el desarrollo y la gobernanza de las Naciones Unidas".

Con respecto a los pasos a desnivel en Circunvalación, los costos directos e indirectos asociados a UNOPS llegan a $258.184.

El vínculo entre UNOPS y el Estado fue refrendado en marzo de 2014 por la Contraloría General de la República. El contrato para los puentes vence en noviembre del 2019 y el de los viaductos expira en abril del 2018.

Oldemar Sagot, director de la Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), dijo, la semana anterior, que los contratos tendrán que renovarse, pues los proyectos no estarán concluidos para esas fechas.

"Ellos (UNOPS) me han comentado que no habían participado en obras en este país y el país es complejo en el tema de expropiaciones y eso es algo que ellos no pueden controlar", manifestó Carlos Villalta, ministro de Obras Públicas y Transportes.

Sergio Mazzuchelli, exgerente de Unops en Costa Rica, pidió, en enero, perdón por los constantes atrasos en las obras.

"Tenemos que darles una oportunidad que comiencen los trabajos, me parece que hay agilidad en muchos aspectos a pesar de que no los podemos explicar (...). Para nadie es un secreto que es difícil ejecutar obra pública en el país, pero tenemos que darles una oportunidad", agregó el jerarca del MOPT.

Promesas incumplidas

En el caso de los pasos sobre el río Virilla las labores empezarían, según los cálculos de UNOPS, en 2016, pero eso tampoco ocurrió. Apenas la semana anterior, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) dio la orden de inicio para la estructura en Lindora.

En junio de 2015, UNOPS prometió comenzar los trabajos en Circunvalación entre enero y marzo de 2016. Sin embargo, ninguna de las obras ha comenzado. Tampoco se han adjudicado a alguna constructora.

"Hay variables del ciclo de proyectos que no son responsabilidad de UNOPS, una de ellas son las expropiaciones, eso no es competencia de UNOPS y la otra es la Contraloría General de la República que tiene que hacer refrendos (de los contratos). Entonces, esto tiene que ver con el sistema nacional de obra pública, hay que revisarlo", señaló Alberto Cortés, representante del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Esta entidad bancaria es la que financia las iniciativas asignadas a UNOPS.

"Como Banco hemos hecho una apuesta por UNOPS, ellos pueden dar resultados positivos y de transparencia. Son aspectos clave: agilización de obra pública, transparencia en las contrataciones y brindar información a la ciudadanía", añadió Cortés.

Este diario solicitó a UNOPS el detalle de los montos recibidos por cada renglón de pago, pero se han negado a dar dicha información.

Nuria Gamboa, encargada de prensa de UNOPS, informó de que deben pedir permiso a la Dirección Regional de ka agencia de Naciones Unidas para dar esa información.

