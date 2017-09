Conavi acepta mantener confidencialidad en obras administradas por UNOPS

Las constructoras oferentes, agrupaciones gremiales, diputados, medios de comunicación y la ciudadanía no tendrán acceso a los expedientes de contratación del puente sobre el río Virilla en la ruta 32 y el paso a desnivel en la rotonda de Garantías Sociales.

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) aceptó firmar un acuerdo de confidencialidad con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) para mantener en secreto la información de esas obras, financiadas con fondos públicos.

La labor de UNOPS consiste contratar los estudios, los diseños y la construcción de la infraestructura, a cambio de un porcentaje del costo total.

El documento, del cual La Nación tiene una copia, fue firmado el 20 de setiembre por Carlos Murillo, director ejecutivo a. i. del Conavi, Oldemar Sagot, director de la unidad ejecutora de las obras y Alejandro Rossi, representante de UNOPS en Costa Rica.

En la nota, el Conavi se comprometió con UNOPS a "mantener estricta confidencialidad" sobre las ofertas de las empresas que estaban interesadas, informes de evaluación de las propuestas, minutas de las reuniones, registro de las aclaraciones y protestas presentadas por las constructoras interesadas.

No reproducir el expediente, no sacarle fotografías, no divulgarlo ni discutir el contenido del mismo "con terceros" son otros de las oblligaciones que adquirió el Conavi ante UNOPS. También deberá devolver la información cuando ya no la necesite.

UNOPS, incluso, ha negado los registros a la Contraloría General de la República (CGR), entidad que los ha requerido para resolver apelaciones de los contratistas interesados en las obras.

El argumento principal para no dar los expedientes es que gozan de privilegios e imnunidades dadas por los artículos 104 y 105 de la Carta de las Naciones Unidas, de la cual el país es firmante, y por eso no suministrará la información solicitada.

Debido a esa negativa de entregar el archivo de contratación, la CGR anuló, el 4 de setiembre, la adjudicación del puente sobre el río Virilla en la ruta 32. El argumento del órgano contralor fue que el Conavi no podía avalar la selección de un contratista si no tuvo acceso al expediente.

Ahora, UNOPS cede los expedientes para estudio del Conavi, pero prohibe su divulgación.

Guiselle Alfaro, viceministra de Infraestructura, dijo que compartieron los expedientes con la Contraloría, pero adviritieron sobre la cláusula de confidencialidad.

Fuerte reacción.

Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), criticó muy fuerte al Gobierno por esta decisión.

"Se suponía que UNOPS era una herramienta de transparencia y eficiencia y se ha convertido en una herramienta de oscuridad, opacidad y violación de la normativa costarricense", comentó el fundador del PAC.

Para la construcción de los pasos a desnivel en Circunvalación (Las Garantías Sociales, La Bandera y la intersección hacia Guadalupe) y los puentes sobre el río Virilla (Ruta 32 y Lindora) cedidos a UNOPS se presupuestaron $102 millones.

"¿Por qué ese secretismo? ¿Por qué? esos son recursos públicos costarricenses ¿Por qué de repente a una agencia extranjera se le permite lo que no se le permite a nadie en este país", agregó el legislador.

Mario Redondo, diputado de Alianza Demócrata Cristiana, también cuestionó que se mantengan en secreto los datos relacionados a la contratación de infraestructura pública.

Jorge Arturo González, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, manifestó su preocupación por este tipo de decisiones.

"No entendemos por qué tanto secretismo, eso es realmente desilusionante, el Gobierno está haciendo caso omiso a los señalamientos que hemos hecho desde varias instituciones y apelamos a que el presidente Solís pida claridad y transparencia", señaló González.

UNOPS firmó el primer contrato con el Conavi en mayo de 2014, un día antes del cambio de gobierno.

En la actualidad tienen a cargo los puentes sobre el río Virilla en Lindora, Santa Ana, y la ruta 32 (contiguo al estadio Saprissa), en Tibás, y tres pasos a desnivel en Circunvalación. Además, participa como supervisor de la construcción de la carretera de Circunvalación norte, la cual recibió la orden de inicio la semana pasada.

Para esos trabajos se les adelantó $60,3 millones, de los cuales solo han ejecutado $4,4 millones y solo han iniciado la estructura en Lindora.

Pide terminar relación

Ottón Solís, diputado del PAC, solicitó al presidente Luis Guillermo Solís, terminar la relación contratactual con UNOPS por medio de una nota enviada el 17 de agosto.

Las razones para hacer esa petición son la lentitud con que avanzan las obras, la poca transparencia y el costo más alto, pues se deben pagar tasas de administración de proyectos a UNOPS.

No obstante, el 5 de setiembre, Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, le respondió al diputado que no se pueden romper dichos contratos.