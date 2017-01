Jonathan McDonald está de vuelta: 'El lema es no hablar del arbitraje'

Jugaría unos minutos este miércoles ante Belén

Alajuela

Jonathan McDonald está de vuelta y, al igual que todos sus compañeros, acatará la orden de Benito Floro de no tener problemas con los árbitros.

Cuando el español llegó, dijo que él pretende no verse inmiscuido en conflictos y que espera que nunca lo expulsen.

Días después, afirmó que desea que sus jugadores tengan una conducta intachable y no reclamen ninguna decisión de los silbateros.

La sanción de seis meses para el saprissista Mariano Torres hizo que los erizos terminaran de comprender el mensaje de Floro de que no vale la pena exponerse.

"Creo que vienen con más fuerza a la hora de sancionar y todas esas cosas, pero el lema que hemos tenido nosotros en Liga Deportiva Alajuelense es no hablar del arbitraje, no hablar con los árbitros", manifestó Jonathan McDonald.

Y agregó: "Benito (Floro) no quiere que los jugadores se metan con los árbitros ni con la Comisión y vamos en esa línea; hay que ser más inteligentes que los demás".

Según el atacante, los rojinegros se preocupan más por corregir errores y evolucionar con Floro que en ver si pitan o no una jugada, porque al final eso se les sale de las manos.

"Sabemos que un gol bien hecho no nos lo pueden quitar y debemos tener la capacidad para trabajar sobre eso, sobre el rival y ganar bien".

En el Invierno pasado, los liguistas reclamaron varios yerros que los afectaron.

De hecho, McDonald había cambiado, se veía más sereno en la cancha, pero en la última fecha (contra Santos) lo expulsaron y lo castigaron con cuatro partidos.

"Del tema del arbitraje hablamos largo y tendido el semestre pasado y esperamos que no vuelva a suceder y, si sucede, nosotros bajo la misma línea, callados y el fútbol es así, a veces estás arriba y a veces estás abajo y en algún momento va a pasar la factura para nosotros, para bien", citó.

El 19 de la Liga se recuperó del esguince en el tobillo derecho y este miércoles jugará unos minutos en el Rosabal Cordero, ante Belén.

Sin embargo, él se toma las cosas con calma.

"No queremos precipitar el regreso, no queremos una recaída y vamos a ver si el miércoles sumo minutos. Lo importante es que me recupere bien, falta la parte física, que es la que nos tiene ocupados en este momento", destacó.

McDonald contó que estas tres semanas han sido muy difíciles para él.

"A uno como jugador lo que le gusta es estar en la cancha, entrenar, jugar y obviamente estaba en un nivel de preparación bastante fuerte para arrancar de la mejor manera".

Esos planes que él tenía se vinieron abajo con la lesión, así como algunas ideas de metodologías de trabajo que implementaba.

"Ahí las vamos retomando mientras el tobillo lo soportaba y ahora a meterle con todo a la parte física y trabajar el tema mental. Con una lesión siempre está ese grado de inseguridad a la hora de poner el pie", reseñó.

Tampoco cree que porque le hayan dado el alta médica, su titularidad está garantizada.

"Yo creo que hay compañeros que han venido trabajando y otros están por delante. Yo estoy en la fila, hay que esperar la determinación del profesor, si me va a utilizar a los próximos juegos".

Además, este lunes ya comenzó a trabajar con el chileno Nino Rojas, quien llegó a reforzar el ataque erizo.

"Nos vamos a ver mucho mejor y vamos acoplando el grupo con jugadores de experiencia y otros jóvenes. En las primeras fechas hubo muchos jóvenes y se notó la inexperiencia, a veces una voz de mando es bastante importante", opinó.

McDonald afirma que los cambios generacionales siempre son buenos, pero como siempre, se necesita tener un jugadores de experiencia, consolidados, que ayuden a guiar el barco rojinegro por buen camino.

"Eso es lo que queremos nosotros, ahora estamos en el periodo de tratar de que los jóvenes se adapten al primer equipo y que los extranjeros que llegaron también. Estamos en un periodo de aprendizaje".

Al consultársele a McDonald cómo ha visto a los delanteros Bryan Jiménez y Arturo Campos y qué consejos les ha dado, respondió: "Son jugadores que tengo rato de conocerlos. Cuando veo el partido desde afuera, desde arriba, cada vez que puedo bajo y les doy un consejo en el medio tiempo".

Recordó que cuando él hacía sus primeras armas, recibió algunos pocos consejos.

"Yo no puedo pecar en egoísmo y dejarme toda la experiencia para mí, ahí les he dado algunos consejos de movimientos, algunos que han hecho mal, cosas de acomodar el cuerpo para definir, el control, la tranquilidad, el no pecar en ansiedad y yo creo que uno cuando más peca es en ansiedad, a la hora de los movimientos".

Y añadió: "A veces se precipitan en el movimiento o a la hora de definir, que sentís que no tenés el espacio y el tiempo necesario, pero hay que tomarse un segundo para respirar y tomar la mejor decisión".

Destacó que eso se trabaja en la semana, pero a la hora del partido es complicado. Sin embargo, cada vez reflejan más confianza.











