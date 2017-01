José Andrés Salvatierra rompe el silencio: ‘A mí no me hicieron ningún examen’

Dallas FC le informó a Alajuelense que el lateral no había pasado las pruebas médicas

Alajuela

Después del intento fallido por enrolarse al FC Dallas de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, José Andrés Salvatierra volvió a jugar el sábado pasado con Alajuelense.

El lateral derecho actuó 32 minutos en la victoria de la Liga ante Cartaginés (2-1) y al finalizar el juego, rompió el silencio y contó que fue extraño y confuso lo que sucedió con él en su intento de llegar a la MLS.

"A mí no me hicieron ningún examen", afirmó el futbolista, a pesar de que la semana pasada, el FC Dallas le envió un correo electrónico a la Liga diciéndole que el jugador no había superado las pruebas médicas.

Según Salvatierra, como en el pasado tuvo tres lesiones en la rodilla derecha, el médico con el que habló en suelo norteamericano cree que se encuentra propenso a tener una recaída en cualquier momento y, por lo tanto, no estaba apto para vincularse a ese club.

"Si pude entrar a jugar este sábado es porque estoy bien para jugar", aseguró.

-- ¿Cómo se sintió después de que en Dallas FC dijeron que no había pasado las pruebas médicas?

Bien, eso es un tema que tal vez no se ha sabido manejar, o que intentaron informar, pero no se informaron bien para dárselo al público.

"A como lo dice cierto sector de la prensa, no es así como se manejó, solamente en Dallas, mi persona y el doctor que estaba presente sabemos el verdadero por qué de las cosas. Si pude entrar a jugar este sábado es porque estoy bien para jugar".

"Fue una decisión de ellos, es un parte médico, a como hay muchos".

"Cada quien tiene su forma de pensar, su referencia, para ellos era un alto riesgo, pero otros doctores me han dicho que el riesgo no es alto siempre que me mantenga bien muscularmente, entonces creo que se manejó mal la información".

"Mentalmente me mantengo tranquilo, sé que he trabajado tranquilo para evitar alguna recaída y lesiones, porque mi última lesión de rodilla fue hace dos años y fracción, entonces me voy más por los hechos que por las palabras".

-- ¿No se dicen las cosas como son?

Hay ciertos medios que intentan manipular cierta información que está en el aire, por tirar de primero la noticia, por querer hablar.

"Lo que pasó es lo que dije, que para el doctor del club hay un alto riesgo (de lesionarse) y los directores decidieron no hacerlo, pero si estoy jugando acá y tengo más de dos años de estar jugando acá y nunca he salido lesionado en este tiempo, es porque he estado trabajando muscularmente para evitar alguna lesión".

"Yo hablo con hechos y por ahí me he estado haciendo pruebas y cosas para comprobar con hechos que estoy bien, que lo que se habla y lo que se dice fue una interpretación de un doctor, que simplemente a él le parece eso y hay otros doctores que piensan diferente".

-- ¿No le hicieron exámenes?

Vamos a lo mismo, la información no se supo manejar, a mí no me hicieron ningún examen, lo que me hicieron fueron las manipulaciones normales que hace un doctor y a criterio de él hay alto riesgo de lesión, simplemente.

"Después de ahí lo que vale es el criterio de otros doctores que dicen que la rodilla se siente bien, siempre y cuando se trabaje muscularmente".

"No hubo nada de eso (exámenes), fueron manipulaciones de parte del doctor, y él tomó la decisión, se la hizo saber a los directivos y ellos tomaron la decisión".

-- ¿Qué pasó entonces?

Es de las cosas que estamos tratando de saber, yo me mantengo tranquilo, feliz de regresar a mi casa, logramos los tres puntos y es con lo que me siento tranquilo.

-- ¿Hubo un boicot hacia su persona?

Estoy recopilando hechos para poder hablar con las cosas en la mano y no como hacen algunos medios, de tirarlo al aire nada más.

-- ¿Cómo ve su presente?

Estoy feliz de regresar a la Liga que es mi casa, contento por los tres puntos y satisfecho con los minutos que me dio el profe (Benito Floro).

"Espero que con los entrenamientos me vaya ganando un poco más de tiempo para estar en la cancha".

-- Jugó 32 minutos ante Cartaginés, ¿cómo se sintió en lo físico?

Obviamente uno siente un poco el desgaste, el cansancio de apenas ir regresando, estuve trabajando aparte, pero no es lo mismo el tiempo en cancha y entonces uno siente ese golpe y ese desgaste.

-- ¿Se quitan presión con este triunfo ante Cartaginés?

Era importatísimo, estábamos en casa y había que hacerla respetar y comenzar a despegar. El triunfo es importante y sabemos que los partidos que vienen vamos a tener que jugarlos así, darlo todo hasta conseguir el triunfo.

"El grupo va paso a paso, lo del sábado fue algo bueno, pero el miércoles ya tenemos otro partido (visita a Belén) y hay que estar pensando en eso".

"Ahora hay que mentalizarnos en lo que viene para seguir sumando de a tres".

-- ¿Todavía existe la posibilidad de irse al extranjero?

No sé, regresé con un poco de incógnitas por un poco de cosas que pasaron, pero todo se va resolviendo de buena manera y ahora mi principal objetivo es aportarle lo máximo posible al grupo, afuera o dentro de la cancha.

-- ¿Fue injusto lo que le pasó?

Puede ser, son cosas que me parecieron un poco extrañas, pero lo estamos tratando de manejar de la mejor manera; para eso está el representante (Kurt Morsink).

"Yo ahorita estoy acá, enfocado con el grupo, trabajando al máximo, para poder estar aún más al grupo y aportarle al equipo".

"Todo fue confuso, sé las cosas que pasaron, las cosas que se manejaron mal y todo se va resolviendo poco a poco y se van aclarando las cosas hacia mi persona".

-- ¿Cuánta confianza da que Benito Floro dijera, cuando llegó, que era una pena que usted se marchara y que cuando regresó no lo pensó mucho para decir que lo quería en su equipo?

Mucha, el profe es una gran persona, no solo como entrenador, sino como ser humano.

"Apenas llegué al club conversamos y me parece una persona que dice las cosas directas, muy sincero y de mi parte le agradezco la oportunidad de estar en el club, de regresar, de que me abriera las puertas y que me diera la oportunidad".

"Poco a poco se lo iré devolviendo con mucho esfuerzo y con mucho trabajo".

-- ¿Este triunfo contra Cartaginés significó el despegue de la Liga?

Creo que eso está en nosotros, queremos despegar y ya con este juego fue un arranque, pero de nada vale si el próximo partido no lo ganamos, eso está mucho en la mentalidad, en el trabajo que sigamos haciendo, en la confianza que vaya tomando el grupo para los partidos que vienen.

"Eso va a ser vital para el resto del torneo".











