Benito Floro: 'Yo no quiero que los futbolistas le protesten a un árbitro'

La Liga recibe a Herediano este sábado a las 6:15 p. m.

Alajuela

Benito Floro dejó ver algo más de su código este viernes, al afirmar: "Yo no quiero que los futbolistas le protesten nunca a un árbitro".

Días atrás el técnico de la Liga había dicho que él esperaba no verse involucrado en ninguna situación que ameritara que lo expulsaran.

Y ese es el mismo lineamiento que quiere con sus hombres.

-- ¿Cuánto afecta la ausencia de Luis Sequeira en el sistema, lo variará o será un cambio de jugador por jugador?

Muy determinante tiene que ser un futbolista para cambiar una idea de juego colectiva. Si un futbolista se ausenta por lesión o por lo que sea, la demarcación tendrá un estilo diferente, de controlar o pasar el juego, de soltar, pero la idea táctica de cómo jugar va a ser la misma para quien juegue en esa demarcación".

-- Con la lesión de Luis Sequeira, ¿quién sería el capitán?

¿El capitán? No sé... Deberá ser un veterano tipo (Jameson) Scott, alguien así. No hay mucho problema en eso. El capitán es un hombre que tiene que ser un buen compañero, la verdad es que todos ellos se llevan muy bien, y que lógicamente tenga un cierto rango social y deportivo dentro del equipo.

"Normalmente elijo un central o un medio centro, gente que esté en la mitad de la cancha, que los pueda ordenar a todos de alguna manera, por ahí va".

-- Patrick Pemberton es uno de los capitanes, ¿cuando regrese mantendrá ese puesto?

Es que ni lo estoy pensando, lo que haya que hacer se hará. En realidad yo no quiero que los futbolistas le protesten nunca a un árbitro, lo cual no tiene mucha importancia porque si hay que reclamar algo, no es reclamar, es solicitarle algo y cualquier futbolista con educación y con respeto lo puede pedir.

"El capitán tiene que ser un hombre líder, que sepa aconsejar en el vestuario qué hacer y no creo que deba haber un solo capitán, deben ser dos o tres capitanes, que deben estar unidos. La primera muestra de que un equipo funciona bien es cuando los tres o cuatro líderes del juego y en el vestuario se llevan bien, eso es lo que vamos a intentar.

-- ¿Qué puede decir de lo que será el partido de este sábado contra Herediano?

Para nosotros cualquier partido que jugamos en estos momentos es con la obligación de intentar ganarlo jugando bien, pero además tiene el punto añadido de seguir creciendo en la situación actual tan difícil que tenemos, en la que gran parte de los futbolistas importantes no están presentes, incluidos los refuerzos.

"Para nosotros estos partidos son una obligación ganarlos y también una forma de hacer crecer la semilla de los chicos jóvenes, de buen comportamiento y de buen juego".

-- ¿Ya le hablaron de la rivalidad entre Alajuelense y Herediano?

Nosotros no podemos estar pensando ahora mismo en lo que significa la clasificación, se gane o no se gane un partido. A estas alturas de la liga no hay ningún equipo que sea campeón, hay que esperar a las últimas jornadas para saberlo.

"Y de aquí a las últimas jornadas quedan muchos partidos por delante, nosotros somos conscientes de que si en este momento no tenemos unos cuantos puntos más es quizás por falta de acierto, o por un desacierto, pero no porque el equipo no esté jugando bien, que no lo esté haciendo bien.

"Está siendo protagonista en los tres partidos que ha jugado y está queriendo llevar la iniciativa del juego. Que no haya habido acierto defensivo en los golpes francos es una mala racha. Que no haya habido acierto ofensivo en las acciones de balón parado, que hemos tenido muchas a favor, es un tema de trabajo.

"Desafortunadamente, jugar sábado, miércoles, sábado no nos permite tampoco muchas posibilidades de entrenar todas estas acciones, con lo cual, valorando todas estas cosas y sopesándolas, consideramos que el equipo está muy predispuesto a seguir evolucionando positivamente".

-- ¿Qué tan necesario se vuelve ganar para la confianza del grupo?

Siempre es necesario ganar. Tan necesario es siempre. El fútbol es un juego que tiene como finalidad ganar el partido, luego hay otra finalidad añadida y es hacer un arte. Hay que ofrecer la mejor manera vistosa de jugar y es importante ganar porque es para lo cual se juega.

"Digo lo de siempre, hay que intentar a como lo están haciendo en este momento los chicos, intentar ganar el partido con su juventud, con la mezcla de veteranos que están dentro, a la espera de que el equipo esté con su plantilla completa y eso significará un incremento mayor del nivel de juego.

"De momento, los chicos están jugando francamente bien, están haciendo una demostración de que se puede confiar en ellos para cualquier momento y en ese sentido, la plantilla está francamente comprometida con el asunto".

-- Fernando Ocampo dijo que para la próxima semana presentarán a los refuerzos, ¿se puede saber un poco más de eso?

Yo vuelvo a decir lo de antes, la idea central que está en el grupo técnico, del cual yo soy el máximo responsable, es avanzar en la manera de conseguir los partidos, con las situaciones mínimas como las tenemos ahora.

"Y eso con valor añadido es como una semilla que va a crecer, una energía que se tiene y claro que es importante el hecho de ganar un partido a estas alturas como al final, pero hay que ser conscientes de que por las circunstancias de la Selección y de otras cuestiones, hasta este momento no hemos podido conformar la plantilla idónea de 17 o de 18 futbolistas, que se tendrán en febrero.

"Los plazos en el fútbol no existen, lo que hay que hacer es trabajar día a día, partido a partido y el recuento hacerlo al final, al principio ese recuento no dice nada".

-- ¿Qué tanto sabe del Herediano, porque siempre se refuerza mucho y cuesta analizarlo?

Estamos en proceso de conjuntar todos los departamentos de la entidad y la verdad es que con todo el contratiempo que tenemos de llegar tan pronto, estamos avanzando bastante. En muy corto tiempo toda la maquinaria del club trabajará por sí sola.

"Ahora toca responder al equipo, a las contrataciones, a las renovaciones, porque antes de que acabe febrero lo tenemos que tener todo claro. No paramos, pero no se puede hacer en un día".

-- La próxima semana llegan los seleccionados, ¿se les respetará la titularidad?

Estamos esperando que llegue ese día, al igual que las contrataciones, porque lo que teníamos que ver de los chicos jóvenes ya lo hemos visto y ya tenemos la idea o por decirlo de alguna manera, el esquema de la formación que va a tener el primer equipo, de la plantilla que va a tener.

"Se va a rondar entre 17 y 18 futbolistas, el resto serán chicos del Alto Rendimiento, con lo cual vamos a tener una plantilla concentrada en cuanto al número de futbolistas expertos, por decirlo de alguna manera, y con una gran aportación de los chicos del Alto Rendimiento".

-- ¿Qué le ha parecido el nivel de los equipos que ha enfrentado?

Yo creo que el nivel de juego de Costa Rica, Centroamérica y también de toda América es evidentemente positivo, como lo han demostrado sus participaciones mundiales. Es un hecho incuestionable que el futbolista tico sabe jugar al fútbol, sabe interpretar bien las cosas.

"De hecho, yo en estas dos semanas, las propuestas que he planteado a nivel de ejercicios, han dado una respuesta mucho más acelerada que en otras latitudes. Yo considero que tenéis que estar orgullosos de vuestro fútbol, porque es francamente bueno".

-- ¿Cómo ha sido la adaptación suya al equipo y al país?

Hasta este momento, como lo visto es del hotel al estadio y del estadio al hotel, siempre hay tiempo para salir a comer, a cenar algo con amigos y decir la verdad es decir que estoy muy a gusto, estoy francamente contento de haber tomado esta decisión porque me siento muy bien.

"La gente del club es extraordinaria, no paran de estar pendientes de cualquier cosa que necesite y con los futbolistas está siendo muy bonito, con los aficionados y ojalá aguantemos así hasta el centenario, jugando un poquito mejor y ganando".

-- ¿Hay algo que no le ha gustado como la comida, el calor, la cantidad de carros que hay en la calle?

La verdad es que son tantas las cosas que me gustan que no me paro a pensar en qué no me gusta y si hubiese algo que no me gusta, tampoco lo diría públicamente. Algo que no te gusta hay que tratar de corregir o acomodarte, pero es que realmente las cosas son positivas.

"Lo único que no es positivo es la racha, la racha de desaciertos, pero la actitud y el juego de los chicos, muy bien, y repito, el comportamiento de toda la gente del club y de los aficionados, la gente es muy amable, muy cariñosa".











