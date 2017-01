Bryan Jiménez provocó algarabía en el Morera Soto y en su casa al anotar con Alajuelense

Consiguió su primer gol en la máxima categoría

En el fútbol siempre hay hechos que marcan y Bryan Jiménez vivió uno el sábado pasado, cuando fue el autor del gol con el que Alajuelense derrotó 2-1 a Cartaginés.

Corría el minuto 61 y la Liga empataba 1-1 con los brumosos.

José Luis Cordero cobró un tiro de esquina y, con un cabezazo, Yitan envió la pelota al fondo de la cabaña de Adrián de Lemos.

Declarado liguista de corazón, Jiménez celebró con el alma su primer gol en la máxima categoría, provocó una algarabía en las gradas del estadio Alejandro Morera Soto y todos sus compañeros estaban ahí con él, unidos en el festejo, reconociendo el esfuerzo del atacante.

El futbolista sentía una mezcla de emociones, sin saber que en su casa se vivía una locura mayor.

A Yitan le mostraron un video de sus familiares en ese momento y él mismo lo publicó en su perfil de Facebook.

Como la jugada es tan rápida, los familiares de Bryan se preguntaban quién anotó y cuando vieron que se trataba del jugador que había motivado que todos estuvieran frente al televisor, no hubo nadie que se quedara sin gritar y brincar de la emoción.

"Tiene un significado muy grande, soñaba con ese gol que se me dio y lo importante es que sumamos tres puntos, le damos esa alegría a la afición, ellos necesitaban ese triunfo y no va a ser el único, nos vamos a levantar y eso es lo importante", comentó Jiménez.

De los seis partidos disputados hasta el momento, Yitan siempre ha sido tomado en cuenta por Benito Floro y ya suma 254 minutos en cancha, pero le faltaba era el gol.

"Esto es un sueño hecho realidad, fue un gol que venía trabajando desde hacía días y no se me daba en los partidos anteriores, pero se me dio, estoy muy contento. Fue un sueño anotar, pero creo que ahora toca seguir trabajando para ir a Belén y sacar otros tres puntos importantes", manifestó.

Jiménez sabe que ese gol cayó en un momento importante, justo en el día que la Liga presentó al chileno Nino Rojas como su refuerzo en el ataque.

Aunado a eso, Jonathan McDonald recibió el alta médica, tras el esguince en el tobillo derecho que sufrió durante un amistoso en Puntarenas y se viene una toma de decisiones en el cuadro erizo.

Este martes cierra el periodo de inscripciones y el sábado, el presidente de la Liga, Fernando Ocampo, mencionó que algunos jóvenes irán a préstamo a otros clubes para que tengan rodaje, así que Floro tiene que hacer una selección de cachorros.

"Hay una competencia muy buena, muy sana, los refuerzos van a venir a aportar, todos vamos a venir a aportar y a pelear por un puesto y el profe decide quién va a jugar", señaló Jiménez.

Otro día que a él lo marcó fue el de su debut, el 7 de enero ante el Santos de Guápiles.

Ese día, Yitan tuvo dos opciones claras, no las concretó, pero dejó ver sus condiciones. Al culminar ese encuentro que la Liga perdió 1-2, dijo que iba a marcar 15 goles y que finalizaría como el máximo artillero del Verano.

Después de eso, tanto sus compañeros como el cuerpo lo hicieron entrar en razón, al decirle que no puede presionarse de esa forma.

"Los compañeros me hablaron, dije esas palabras y no me arrepiento, pero ahora estoy trabajando el doble y el profe nos ha hablado y nos aporta ideas para emitir declaraciones", contó Jiménez.

Él cree que eso es parte de la maduración que necesitan los jóvenes.

"Leemos periódicos y todo, pero no le damos mucha importancia a eso. El profe nos dice que no hablemos de más y el apoyo de los compañeros es importantísimo para la confianza", finalizó.

Tras conversar con La Nación, devolverse al camerino porque ahí había dejado olvidado su celular que no paraba de sonar, Yitan salió y se fundió en un abrazo con su papá.

Él lo esperaba ansiosamente para felicitarlo y decirle que ahí estaba, tanto en las malas, como en las buenas y que se sentía muy orgulloso de ver que ese cachorro que lleva su sangre sigue transformándose en un león.











