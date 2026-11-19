La bailarina y coreógrafa, Yessenia Reyes, compartió con sus seguidores un complicado episodio que enfrentó cerca de la medianoche, ya que luego de finalizar una extenuante jornada de ensayos para la competencia Mira quién baila, chocaron su carro.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, la artista explicó que debe practicar en horario nocturno junto a su pareja de baile, JP Olivato, debido a los compromisos laborales de ambos, lo que se suma al desgaste físico que implica preparar dos coreografías simultáneamente.

“Vengo saliendo de ensayar con JP, porque es la única hora en la que él puede después de su trabajo y yo también. Casi hasta 12 de la noche, porque son dos coreografías. ¡Ay, Dios! Ustedes no saben lo que a mí me duele el brazo, ustedes no saben el cansancio, ¿y saben qué es lo peor? Que vine solo a que me chocaran el carro aquí”, expresó Reyes.

Según detalló la bailarina, el percance vehicular ocurrió mientras su automóvil permanecía parqueado.

“O sea, fue una cosa leve, pero bueno: un carro, mientras mi carro estaba estacionado, pues se quedó sin el freno de mano y ¡plácatas!“, relató.

Yessenia Reyes vivió un complicado momento tras ensayos de ‘Mira quién baila’

No obstante, aseguró que mantiene el ánimo en alto para continuar adelante en el concurso televisivo.

“Yo doy gracias a Dios por la salud y las cosas lindas que están pasando, pero ¡qué complicado, gente! Pero aquí estamos con la mejor actitud”, concluyó.