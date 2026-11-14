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Coreógrafa de ‘Mira quién baila’ mostró dolorosa lesión

Yessenia Reyes publicó un video en Instagram sobre el estado físico que atraviesa tras sufrir un accidente durante un ensayo

La coreógrafa de Mira quién baila Yessenia Reyes difundió una grabación en sus redes sociales sobre el golpe que sufrió en una práctica.
La coreógrafa de Mira quién baila Yessenia Reyes difundió una grabación en sus redes sociales sobre el golpe que sufrió en una práctica. Video reposteado Mira Quién Baila
Marianela Arias Vilchez