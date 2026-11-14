Coreógrafa de ‘Mira quién baila’ mostró dolorosa lesión

La coreógrafa de Mira quién baila (MQB), Yessenia Reyes, mostró el estado de su brazo y codo golpeado y mencionó que también tiene golpeada la rodilla tras sufrir una caída en un ensayo, según publicó en sus historias de Instagram.

La bailarina difundió un video en esa red social que fue reposteado por MQB en el que relató el dolor físico que atraviesa durante la semana, aunque continúa con sus prácticas.

“Ha sido una semana superdolorosa y como que mi brazo todavía no está. No está. Pero hay que hacer el mejor esfuerzo que se pueda...”, expresó Reyes en la grabación.

Yessenia Reyes mostró la lesión que sufrió durante un ensayo.

Reyes declaró a La Teja que el incidente ocurrió este lunes mientras la artista ensayaba pasos de baile junto a su novio, César Abarca, quien también integra el elenco de bailarines de la producción. La bailarina sufrió un resbalón durante esa práctica.

En el video publicado, la coreógrafa indicó que los bailarines mantienen su rutina de ejercicios y entrenamientos a pesar de las molestias físicas. “O sea, no se ve bien, pero me siento mejor. Yo siento que los bailarines tenemos un nivel de tolerancia al dolor superanormal, podemos continuar con una vida de ejercicio y entrenamientos con dolores indescriptibles”, afirmó.

Reyes participa como pareja de baile de JP Olivato en la tercera temporada de Mira quién baila. La bailarina señaló en su publicación que el público verá el domingo en el detrás de escenas lo sucedido durante la semana.