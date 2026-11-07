Bailarina de ‘Mira quién baila’ muestra su evolución de 12 años en la pista de baile

La bailarina de Mira quién baila, Yessenia Reyes, repasó su historia de baile en las pistas costarricenses. La figura de Teletica compartió algunas imágenes que ilustran cómo ha sido su evolución en 12 años.

Tal y como Viva informó en el 2019, la bailarina salvadoreña vive en Costa Rica desde el 2010, desde entonces empezó a consolidarse en el país. Sin embargo, reconoció que fue en el 2014, cuando participó como bailarina en Dancing with the Stars, de Teletica, que su carrera se disparó. Hoy, Yessenia es una de las coreógrafas más reconocidas de canal 7.

Actualmente, participa en la tercera edición de Mira quién baila junto a JP Olivato.

“Entre una foto y otra hay 12 años de diferencia”, publicó Yessenia Reyes el viernes 6 de noviembre. En el posteo compartió algunas fotografías de sus primeros años en Teletica y la actualidad.

Una de las imágenes muestra su participación junto a Pedro Capmany en el 2014 en contraste con una fotografía reciente en compañía de JP Olivato.

“OMG (siglas del inglés Oh, my God, que se traduce al español como ¡oh, Dios mío!’), ustedes qué piensan de cada etapa”, agregó la bailarina.

Yessenia Reyes repasó 12 años en las pistas de baile de los diferentes formatos de Teletica. La imagen superior corresponde al 2014 y la inferior al 2026. (Instagram Yessenia Reyes/Instagram Yessenia Reyes)

Sus inicios en Teletica

En una en trevista pasada, Reyes contó que sus inicios en la televisión empezaron cuando Humberto Canessa la invitó a ser parte del staff de bailarines de Nace una Estrella, de Teletica.

“De una vez ingresé a Teletica y desde entonces no me he separado de los proyectos de Televisora de Costa Rica”, recordó Yessenia en el 2019. Su trabajo en la televisora de La Sabana se ha mantenido por más de una década y fue campeona, junto a Renzo Rímolo, en la segunda edición del concurso de ballroom en el 2015.