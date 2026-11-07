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Bailarina de ‘Mira quién baila’ muestra su evolución de 12 años en la pista de baile

Anteriormente, la bailarina de ‘Mira quién baila’ declaró a ‘Viva’ que en el 2014, cuando participó en ‘Dancing with the Stars’, su carrera se disparó

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La bailarina de 'Mira quién baila', Yessenia Reyes, hizo un recorrido por su trayectoria. Facebook
Fernanda Matarrita Chaves