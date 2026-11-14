¡Ya puede donar! Julián Valverde informa cómo funciona la recolección de regalos navideños para niños en Mall Multicentro Desamparados

El creador de contenido costarricense Julián Valverde detalló las condiciones para recolectar regalos navideños destinados a niños en condición de pobreza extrema mediante una caja instalada en Mall Multicentro Desamparados.

Según explicó Valverde en un video publicado en sus redes sociales, las personas interesadas deben entregar los obsequios sin envolver para identificar la edad del menor al que corresponden, como dos, 10 o 12 años.

Julián Valverde habilita punto de recolección de regalos navideños en Desamparados. (Julián Valverde /Instagram)

La caja tiene un contador. El creador de contenido indicó que los juguetes deben depositarse de uno en uno en la rampa de la estructura para que un sensor los registre en un contador automático.

Los primeros 207 regalos recolectados serán entregados a niños de Los Guidos, en Desamparados. Valverde señaló que si superan esa cifra, destinarán más donaciones a menores de otros barrios.

En el material audiovisual, Valverde citó que en Costa Rica uno de cada 12 niños vive en pobreza extrema. Para atender esa situación, propuso desde el 3 de noviembre instalar una caja de grandes dimensiones en un espacio seguro para recibir los aportes de sus seguidores y del público.

La caja permanece junto a una recreación del árbol navideño del creador de contenido, denominado “Churchill” por su decoración en tonos rojo y blanco que sus seguidores compararon con el helado costarricense durante la Navidad anterior.

El árbol instalado se llama la “Tucaneta”. En la publicación, Valverde agradeció a Mall Multicentro por sumarse a la iniciativa.

“Así que juntos sumando regalos en este contador le podemos cambiar la Navidad a muchos niños”, expresó el influencer.