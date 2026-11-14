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¡Ya puede donar! Julián Valverde informa cómo funciona la recolección de regalos navideños para niños en Mall Multicentro Desamparados

Los primeros 207 regalos serán donados a niños del distrito Los Guido en Desamparados

Julián Valverde habilitó una caja con sensor en Mall Multicentro Desamparados para recolectar regalos sin envolver destinados a niños en pobreza extrema.
Julián Valverde explicó que hay una caja con sensor en Mall Multicentro Desamparados para recolectar regalos sin envolver destinados a niños en pobreza extrema. Video Julian_Valjota
Marianela Arias Vilchez