Julián Valverde jugó un papel clave para la Selección de Costa Rica de Amputados

Julián Valverde apareció en el camino de la Selección de Costa Rica de Amputados y le cambió por completo la realidad al equipo. En principio, el creador de contenido únicamente se encargaría de diseñar las camisetas para la Copa del Mundo 2026; sin embargo, con su incorporación al proyecto se activaron varias oportunidades de patrocinio que le permitieron al equipo contar con condiciones de primer nivel.

El contacto para vincular a Valverde con el proyecto lo hizo el expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, quien conoció al creador de contenido durante la Copa del Mundo 2026. Desde ese momento, le presentó el proyecto y Valverde no dudó en sumarse.

De hecho, durante la presentación de los jugadores que representarán al país, Rodolfo Villalobos destacó a Valverde como una pieza clave del proyecto.

“Conocí a Julián Valverde en el Mundial, él es un gran tipo, un gran muchacho que sabe lo que ha costado. Fue un proyecto que desarrollamos juntos entre lo que él hace en redes sociales y mi experiencia, y hoy tenemos los resultados de darle a estos muchachos condiciones de primer nivel”, aseguró Villalobos.

Por su parte, Julián Valverde recalcó, durante su participación en la presentación de los jugadores, que siempre tuvo un gran interés en colaborar con el equipo.

Julián Valverde les habló desde Estados Unidos a los seleccionados de Fútbol para Amputados, en la presentación de los uniformes que utilizarán en la Copa del Mundo 2026, en el Hotel Real Intercontinental. (JOHN DURAN/John Durán)

“Uno normalmente dejaría sueños botados, pero ustedes todavía están luchando. La verdad es que nos dan una enseñanza, porque demostraron que sea lo que sea que pase el verdadero mensaje que ustedes están dando está en el trabajo, en la perseverancia... Ustedes me representan”, comentó en video llamada desde Estados Unidos, donde reside.

Valverde recordó que, en sus inicios, no tuvo las mejores oportunidades de desarrollo, por lo que ahora no duda en brindar una mano cuando es necesario a quienes pueden beneficiarse de una colaboración.

Harold Villalobos, entrenador de la Selección, profundizó en la importancia del aporte del creador de contenido y señaló que, sin Valverde, asistir al Mundial habría sido una meta difícil de cumplir.

La Selección llevará un uniforme celeste, otro rojo y uno blanco para su participación en la Copa del Mundo 2026, que se realizará en México.