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Julián Valverde jugó un papel clave para la Selección de Costa Rica de Amputados

El creador de contenido Julián Valverde dio un impulso clave para la Selección de Costa Rica de Amputados que irá al Mundial

Rodolfo Villalobos anunció a la Selección de Costa Rica que estará en el Mundial de Fútbol para Amputados.
Julián Valverde siguió la conferencia de prensa de la Selección de Costa Rica de Fútbol para Amputados por medio de una videollamada. Esteban Valverde
Esteban Valverde