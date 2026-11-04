Julián Valverde lanza iniciativa que puede cambiarle la Navidad a decenas de niños: de esto se trata

El creador de contenido costarricense Julián Valverde busca convertir la Navidad en una época más especial para decenas de niños que viven en condición de pobreza extrema. Para lograrlo, propuso una iniciativa que pretende involucrar a sus seguidores y a todas las personas que quieran colaborar.

Valverde compartió la idea en un video en sus redes sociales, donde recordó que “uno de cada 12 niños vive en pobreza extrema” y planteó la posibilidad de organizar una gran recolecta de regalos para quienes no tienen la posibilidad de recibir uno en Navidad.

Su propuesta consiste en recrear su árbol navideño, conocido como “Churchill”, pero esta vez en un espacio público y acompañado de una caja de grandes dimensiones, segura y habilitada para que las personas puedan depositar sus obsequios.

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