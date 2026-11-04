Julián Valverde lanza iniciativa que puede cambiarle la Navidad a decenas de niños: de esto se trata

El creador de contenido costarricense Julián Valverdebusca convertir la Navidad en una época más especial para decenas de niños que viven en condición de pobreza extrema. Para lograrlo, propuso una iniciativa que pretende involucrar a sus seguidores y a todas las personas que quieran colaborar.
Valverde compartió la idea en un video en sus redes sociales, donde recordó que “uno de cada 12 niños vive en pobreza extrema” y planteó la posibilidad de organizar una gran recolecta de regalos para quienes no tienen la posibilidad de recibir uno en Navidad.
Su propuesta consiste en recrear su árbol navideño, conocido como “Churchill”, pero esta vez en un espacio público y acompañado de una caja de grandes dimensiones, segura y habilitada para que las personas puedan depositar sus obsequios.
La referencia a “Churchill” tiene que ver precisamente con el árbol que Valverde colocó en la Navidad anterior, decorado en rojo y blanco, cuya apariencia hizo que muchos de sus seguidores lo compararan con el popular helado costarricense.
“Imagínese que volvamos a recrear el Churchill en un lugar público, donde a la par del árbol exista una caja bien, bien grande. Y esta caja bien grande esté toda tapada, bien segura. Donde, en un huequito, podamos dejar los regalos”, explicó.
El creador de contenido reconoció que uno de los principales retos era conseguir un espacio adecuado, seguro y transitado donde pudiera instalar tanto el árbol como la caja para recibir las donaciones.
La propuesta ya tiene lugar
El Mall Multicentro Desamparados será el sitio donde se instalará el árbol navideño y la caja para recibir los regalos. Según le informaron desde el centro comercial, el espacio podría estar listo el 15 de noviembre.
Valverde compartió una llamada con la mujer del centro comercial que lo ha estado ayudando a coordinar la iniciativa y expresó su agradecimiento por el apoyo recibido.
“Estoy sumamente agradecido de corazón que estén en Desamparados; ahí es donde me duele no estar ahí”, manifestó el creador de contenido, quien actualmente se encuentra viviendo en Estados Unidos.
Aunque ya se definió el lugar, Julián aclarará las fechas y los detalles de la recolección en sus redes sociales. También recibió sugerencias de sus seguidores para habilitar otros puntos en diferentes partes del país, con el propósito de facilitar la participación y conseguir regalos para más niños.
Por ahora, el creador de contenido informará sobre cómo ayudar a través de sus redes sociales.