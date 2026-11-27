La presentadora costarricense Verónica Bastos reaccionó con entusiasmo al anuncio que perfilaría a Costa Rica como posible sede de Miss Universo 2027, pues la eventual designación también le dejaría una tarea pendiente: organizar un recorrido turístico para mostrarle su país natal a su compañera puertorriqueña Karla Monroig.

El compromiso quedó pactado entre risas en el set del programa La Mesa Caliente, de Telemundo, donde Bastos festejó la noticia junto a Monroig y todas las participantes del programa, tras concluir la última edición del certamen celebrada en Puerto Rico.

“El tour, como tú me lo has dado en Puerto Rico. ¡Ahora me toca a mí!”, aseguró Bastos.

Al cierre del mensaje, la presentadora agradeció las muestras de cariño del público y reafirmó su orgullo ante la posibilidad de que el concurso internacional se realice en el país el próximo año.

“Soy la más feliz y muy orgullosa de que nuestra tierra vaya a ser anfitriona del Miss Universo en el 2027. Yo sé que se van a enamorar más de nuestro país con todo lo que van a poder ver en este Miss Universe 2027”, aseguró Bastos.