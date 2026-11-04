Verónica Bastos vivió un encuentro que cualquier fan de ‘Harry Potter’ desearía: esto fue lo que pasó

Bastos compartió en sus redes sociales algunos detalles de la experiencia que vivió hace unos días, cuando tuvo la oportunidad de ver al actor en la obra de Broadway Harry Potter and the Cursed Child, en la que retomó su emblemático personaje de villano.
Pero la experiencia no terminó con disfrutar de la puesta en escena. La presentadora también pudo esperar al actor a la salida del teatro y saludarlo en persona.
“Hace unos días conocí a Tom Felton, Draco Malfoy, con una emoción a mil, y adivinen qué le dije: nada. No pude de la impresión, soy Gryffindor, me podía matar”, bromeó Bastos al contar la anécdota.
La costarricense no estuvo sola en ese momento. La acompañó su hermana, quien es declarada integrante de la casa Slytherin y también tenía una razón especial para conocer al actor que interpretó a su líder.
Bastos también compartió lo que significó la experiencia para ella, al recordar todo lo que Harry Potter representa en su vida.
“Magia, recuerdos, lecturas imparables, idas al cine chiquitas, todo junto”, escribió.
El encuentro ocurrió en medio del regreso de Felton al universo de Harry Potter. Más de 14 años después del final de las películas, el actor volvió a interpretar a Draco Malfoy en la producción teatral de Broadway, cuya historia sigue a Albus Potter, hijo de Harry, y Scorpius Malfoy, hijo de Draco, en una aventura que involucra viajes en el tiempo y la magia de Hogwarts.