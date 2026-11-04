Verónica Bastos vivió un encuentro que cualquier fan de ‘Harry Potter’ desearía: esto fue lo que pasó

La presentadora costarricense Verónica Bastos cumplió uno de esos sueños que cualquier seguidor de Harry Potter quisiera vivir: conocer en persona a Tom Felton, el actor que dio vida a Draco Malfoy en la popular saga cinematográfica.

Bastos compartió en sus redes sociales algunos detalles de la experiencia que vivió hace unos días, cuando tuvo la oportunidad de ver al actor en la obra de Broadway Harry Potter and the Cursed Child, en la que retomó su emblemático personaje de villano.

Pero la experiencia no terminó con disfrutar de la puesta en escena. La presentadora también pudo esperar al actor a la salida del teatro y saludarlo en persona.

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