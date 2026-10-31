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Vea al ‘Lamine Yamal colombiano’: el carnicero que confunden con la estrella del Barcelona

El joven llamó la atención de miles de usuarios en un video que se hizo viral en Internet

Lamine Yamal tiene un doble idéntico en Colombia que desató las risas en redes sociales.
Lamine Yamal tiene un doble idéntico en Colombia que desató las risas en redes sociales. AFP

Fiorella Montoya y El Tiempo Colombia

El “Lamine Yamal colombiano”: así es como las redes sociales han llamado a un joven carnicero por su parecido físico con el jugador del Fútbol Club Barcelona.

La publicación fue realizada por la cuenta de Instagram @OutOfContextColombia y rápidamente se viralizó. Al parecer, la carnicería donde trabaja el hombre estaría ubicada en el municipio de Curumaní, Cesar.

En el video se puede observar cómo la persona que estaba grabando llega al local y, al notar el parecido del empleado con la estrella del equipo catalán, comienza a grabarlo.