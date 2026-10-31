Vea al ‘Lamine Yamal colombiano’: el carnicero que confunden con la estrella del Barcelona

El “Lamine Yamal colombiano”: así es como las redes sociales han llamado a un joven carnicero por su parecido físico con el jugador del Fútbol Club Barcelona.
La publicación fue realizada por la cuenta de Instagram @OutOfContextColombia y rápidamente se viralizó. Al parecer, la carnicería donde trabaja el hombre estaría ubicada en el municipio de Curumaní, Cesar.
En el video se puede observar cómo la persona que estaba grabando llega al local y, al notar el parecido del empleado con la estrella del equipo catalán, comienza a grabarlo.
“El ambiente después de haber perdido el clásico. Ven acá, Lamine. ¿Qué pasó, mano? Oye, ¿qué pasó en el clásico? Ven acá. Te vamos a entrevistar aquí Lamine”, comenzó a decir la persona que grababa, mientras el joven no podía evitar reírse por los comentarios que le hacían.
Sin embargo, las bromas no terminaron allí, pues comenzaron a preguntarle por el partido que se disputó el domingo 25 de octubre, en el que el Barcelona cayó 2-1 ante el Real Madrid.
“El hombre perdió el clásico y renunció al Barça y se vino para acá a vender carne. Las mejores carnes las tiene aquí donde el cacique. Vea, las mejores carnes las consigue aquí donde Lamine Yamal”, mencionó entre risas el hombre que no dejaba de grabar.
Ante la timidez que le provocaban los comentarios, el joven solo respondió con una sonrisa, mientras continuaba acomodando los cortes de carne y pollo en las neveras.
Muchos internautas llegaron a pensar que se trataba de inteligencia artificial, pero, al notar la complicidad y la jocosidad entre las personas que aparecen en el video, confirmaron que se trataba de una situación real. Tanto así que un usuario comentó: “Todos tenemos un doble en algún lugar del mundo”.
Sin embargo, las reacciones no terminaron allí, pues los internautas aprovecharon la situación para añadirle una dosis de humor e incluso etiquetaron al propio Lamine Yamal, con la intención de que contratara al carnicero como su “doble perfecto”.
“Si lo ponemos en contacto con el original, lo pueden contratar de doble para eventos”, “Yamal, tienes que invitarlo a ver un partido” y “Es más Lamine que Lamine” fueron algunos de los mensajes que recibió la divertida publicación.