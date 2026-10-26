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Puro Deporte

Vea el momento incómodo que vivió Lamine Yamal con Thierry Henry en la gala del Balón de Oro

Harry Kane ganó el Balón de Oro y Lamine Yamal recibió el cetro al mejor futbolista del mundo menor de 21 años

Laminel Yamal con su madre Sheila Ebana, su hermano Keyne y la pareja de Sheila, en la gala del Balon de Oro.
Laminel Yamal con su madre Sheila Ebana, su hermano Keyne y la pareja de Sheila, en la gala del Balón de Oro. AFP
Milton Montenegro

Lamine Yamal, jugador del Barcelona, llamó la atención por su atrevido “look”, ganó un premio y vivió un momento incómodo durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026.

El crack del Barcelona lució una flor rosa gigante en su traje y, durante la gala, ganó el Trofeo Kopa, el premio que entrega la revista francesa France Football al mejor futbolista del mundo menor de 21 años.

Lamine aspiraba a ganar el Balón de Oro, galardón que recibió Harry Kane.