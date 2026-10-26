Vea el momento incómodo que vivió Lamine Yamal con Thierry Henry en la gala del Balón de Oro

Lamine Yamal, jugador del Barcelona, llamó la atención por su atrevido “look”, ganó un premio y vivió un momento incómodo durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026.
El crack del Barcelona lució una flor rosa gigante en su traje y, durante la gala, ganó el Trofeo Kopa, el premio que entrega la revista francesa France Football al mejor futbolista del mundo menor de 21 años.
Lamine aspiraba a ganar el Balón de Oro, galardón que recibió Harry Kane.
Al ser llamado para recibir el Trofeo Kopa, Lamine vivió un momento incómodo con Thierry Henry, exastro del Arsenal de Inglaterra y presentador de la ceremonia.
En inglés, Henry le preguntó: “¿Realmente ese es el premio que querías?“, en referencia a si su objetivo era ganar el Balón de Oro.
Yamal solo sonrió y no supo qué responder, por lo que Henry añadió: “Ahh, en español quizá”.
La impresión es que Lamine no se sorprendió por la pregunta, sino que no entendió lo que Henry le decía en inglés.
Sobre la enorme flor que lució en su traje, el diario AS de España destacó que se trata de un broche con forma de flor.
“Lamine Yamal lleva un macrobroche de Chanel hecho con plumas que, en efecto, dan lugar a una forma floral que llama mucho la atención. No obstante, el extremo no es el primero en llevarla, pues hace unos meses la lució Pedro Pascal en la gala de los Óscar”, indicó AS.