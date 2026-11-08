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‘Uno llega aquí a Costa Rica y dice: ¿Saben qué? No es lo mismo’: Alejandro Sanz dedica canción especial a Costa Rica durante su concierto

El músico español llegó como un emotivo homenaje a la paz tica y un setlist repleto de clásicos

Con la guitarra al hombro y una complicidad intacta, Alejandro Sanz dominó la tarima de Parque Viva repasando más de tres décadas de trayectoria musical.
Con la guitarra al hombro y una complicidad intacta, Alejandro Sanz dominó la tarima de Parque Viva repasando más de tres décadas de trayectoria musical. Cortesía
Valeria Yuliana Arce Orozco