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Un restaurante de México lidera la presencia de Latinoamérica entre los 50 mejores del mundo 2026

La región sumó 11 establecimientos en el ranquin global; un local ocupó el cuarto puesto del mundo

Un total de 11 restaurantes de Latinoamérica figuran en la lista The 50 Best Restaurants 2026, con opciones en siete países. En la imagen el restaurante Quintonil.
Un total de 11 restaurantes de Latinoamérica figuran en la lista The 50 Best Restaurants 2026, con opciones en siete países. En la imagen el restaurante Quintonil en México. The 50
Marianela Arias Vilchez

Once restaurantes de Latinoamérica ingresaron a la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo en 2026, según el listado de la empresa The 50.

La representación regional incluye establecimientos de México, Perú, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Argentina. El local con la posición más alta del bloque latinoamericano fue Quintonil, ubicado en Ciudad de México, el cual se colocó en la cuarta casilla global.

El listado internacional surge de la votación anual de más de 1.100 expertos culinarios de diversos países. La organización precisó que no aplica una lista previa de criterios fijos para definir los resultados, sino una serie de normas de votación para recolectar el criterio de los especialistas.