Un restaurante de México lidera la presencia de Latinoamérica entre los 50 mejores del mundo 2026

Once restaurantes de Latinoamérica ingresaron a la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo en 2026, según el listado de la empresa The 50.
La representación regional incluye establecimientos de México, Perú, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Argentina. El local con la posición más alta del bloque latinoamericano fue Quintonil, ubicado en Ciudad de México, el cual se colocó en la cuarta casilla global.
El listado internacional surge de la votación anual de más de 1.100 expertos culinarios de diversos países. La organización precisó que no aplica una lista previa de criterios fijos para definir los resultados, sino una serie de normas de votación para recolectar el criterio de los especialistas.
El primer restaurante del bloque es Quintonil, en Ciudad de México, situado en el puesto 4. El chef Jorge Vallejo y su esposa Alejandra Flores desarrollan un menú de comida mexicana moderna fundamentado en ingredientes frescos y locales, así como en técnicas culinarias tradicionales de esa nación.
En el lugar 7 se ubicó Kjolle, en Lima, Perú. La chef Pía León abrió este local en 2018 como su primer proyecto independiente tras su paso como jefa de cocina por Central, negocio reconocido en 2023 como el mejor del mundo. Su concepto gastronómico se enfoca en la despensa peruana.
El tercer sitio regional correspondió a Mérito, en Lima, Perú, ubicado en el peldaño 13. El chef Juan Luis Martínez fusiona las comidas de Perú y Venezuela en un local del barrio Barranco, mediante productos locales y memoria gastronómica de su país de origen.
En el puesto 16 se posicionó Tuju, en São Paulo, Brasil. Bajo la guía del chef Ivan Ralston, este establecimiento ofrece comida inventiva dentro de un inmueble de tres niveles en el barrio Jardim Paulistano, con espacios divididos en un patio con un árbol de jabuticaba, un comedor central y una terraza.
Chile sumó presencia con Boragó, en Santiago, en la casilla 22. El chef Rodolfo Guzmán fundó el espacio en 2006 tras recorrer cocinas de Europa y de su país; su trabajo se basa en la investigación y el empleo de insumos nativos chilenos.
En la posición 25 figuró Lasai, en Río de Janeiro, Brasil. Dirigido por el chef Rafael Costa e Silva y su esposa Malena Cardiel, el menú tiene como eje preparaciones centradas en vegetales locales.
Colombia registró a Celele, en Cartagena, en el escalón 31. El chef Jaime Rodríguez sustenta la cocina del lugar en el Proyecto Caribe Lab, una iniciativa de recopilación de recetas tradicionales e ingredientes autóctonos de las poblaciones indígenas y del litoral caribeño.
Ecuador integró la lista con Nuema, en Quito, en el lugar 37. El chef Alejandro Chamorro, a cargo de los platos salados, y la chef pastelera Pía Salazar elaboran preparaciones sostenibles basadas en insumos autóctonos y variedades de cacao de agricultores y pescadores ecuatorianos.
La carne argentina tuvo presencia con Don Julio, en Buenos Aires, en el puesto 44. El propietario y sommelier Pablo Rivero enfoca el restaurante, situado en Palermo, en cortes vacunos, agricultura regenerativa y vinos locales.
En la casilla 45 se ubicó Mayta, en Lima, Perú. El chef Jaime Pesaque dirige este establecimiento centrado en preparaciones de cocina peruana refinada.
La undécima posiciónlatinoamericana correspondió a El Chato, en Bogotá, Colombia, en el escalón 46 global. El chef Álvaro Clavijo estructura la propuesta gastronómica del establecimiento a partir de ingredientes de la biodiversidad colombiana transformados en platos contemporáneos.
El resto de los 50 puestos del escalafón internacional lo integran los siguientes establecimientos:
Asador Etxebarri – Atxondo, España
Gaggan – Bangkok, Tailandia
Alchemist – Copenhague, Dinamarca
Wing – Hong Kong, China
The Chairman – Hong Kong, China
Kadeau – Copenhague, Dinamarca
Diverxo – Madrid, España
Plénitude – París, Francia
Atomix – Nueva York, Estados Unidos
Sorn – Bangkok, Tailandia
Sühring – Bangkok, Tailandia
Odette – Singapur, Singapur
Mingles – Seúl, Corea del Sur
Nusara – Bangkok, Tailandia
Jan – Múnich, Alemania
Piazza Duomo – Alba, Italia
Meet the Bund – Shanghái, China
Vyn – Skillinge, Suecia
Al Gatto Verde – Módena, Italia
Masque – Bombay, India
Reale – Castel di Sangro, Italia
Trèsind Studio – Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Enigma – Barcelona, España
Steirereck – Viena, Austria
Potong – Bangkok, Tailandia
Elkano – Getaria, España
Le Coquillage – Saint-Méloir-des-Ondes, Francia
La Colombe – Ciudad del Cabo, Sudáfrica
Ru Yuan – Hangzhou, China
Atelier Moessmer Norbert Niederkofler – Brunico, Italia