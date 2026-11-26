El rapero Trueno tiene una razón adicional para esperar con entusiasmo su próximo concierto en Costa Rica, ya que, debido a un cambio de fecha, nuestro país se convertirá en el lugar donde se despedirá de su gira internacional Turr4zo 2026.

El argentino se presentará en suelo tico el martes 1.º de diciembre en el Palacio de los Deportes, en Heredia. El artista confirmó en entrevista con La Nación que el cambio se debió a temas logísticos, ya que quería traer para los ticos la producción completa de su espectáculo.

“Todo pasa por algo (…). Queremos llevar el concierto al 100% y no darles algo a medias”, manifestó el rapero.

Trueno prometió una transformación importante respecto al último recital que presentó en nuestro país, en junio del 2024. Esta vez, el público encontrará una producción en la que la escenografía, los recursos visuales y la teatralidad tienen un papel fundamental.

La carrera del rapero argentino Trueno inició en las plazas argentinas con competencias de 'freestyle'. (Archivo)

La intención del intérprete es trasladar al escenario el universo de Turr4zo, su cuarto disco de estudio, con una propuesta que recrea esa imagen de alcanzar la cima, subir a las terrazas de la ciudad y contemplar el mundo desde lo alto.

“Es la primera vez que siento que logramos llevar el concepto al show en vivo al 100%, así que me van a ver haciendo locuras, como siempre”, agregó el cantante.

El artista tiene un aprecio particular por este trabajo discográfico. En su conversación con La Nación reconoció que Turr4zo es, hasta ahora, su álbum favorito y que la gira que lo acompaña también ocupa un lugar especial entre sus proyectos.

“Tenía muchas ganas de volver a un disco similar a mi primer álbum, Atrevido. Siento que Turr4zo es muy parecido en muchos sentidos: volver al barrio, volver a los valores, también mezclarlo con otras cosas, con los samples, con la argentinidad, con la música, la producción, que creo que es uno de los discos con producción más compleja y más linda también que tuvimos”, explicó.

Esa mirada hacia sus raíces atraviesa una propuesta que reivindica el barrio y la cultura hip-hop, pero que también evidencia la evolución musical de un artista que encontró en la escritura una nueva forma de contar sus historias.

Del freestyle a la composición

La trayectoria de Trueno tiene una relación directa con las plazas y las competencias de freestyle. A los 14 años comenzó a abrirse camino en ese mundo y, una década después, reconoce que su público ha crecido prácticamente a la par de su carrera.

Para él, ese recorrido ha sido natural. Las batallas fueron una puerta de entrada a la música y una escuela que todavía permanece en su manera de crear. Considera que la espontaneidad que da la improvisación es una herramienta que ha trascendido las competencias y que mantiene viva en su proceso de composición.

El último concierto de Trueno en Costa Rica fue en el Palacio de los Deportes, en Heredia, en junio del 2024. (Archivo)

“Improvisar es clave. Lo mantengo en la composición, en mi día a día, en mis decisiones, en todo”, comentó.

Sin embargo, también encontró en la escritura una dimensión diferente para su trabajo artístico. Desde ahí le dedica tiempo a las palabras, a explorar la literatura y a construir canciones desde experiencias y emociones que requieren otro ritmo.

“Es contar lo que me pasa, es mágico y por eso me pasé a la música, porque estaba buscando algo un poco más complejo”, aseveró.

Ambos mundos conviven en Turr4zo. De hecho, una de las canciones que más disfruta el público durante los conciertos es Delivery Freestyle, una muestra de que sus raíces en la improvisación siguen teniendo un lugar protagónico.

El crecimiento de Trueno también le ha permitido observar cómo nuevas generaciones de freestylers encuentran inspiración en su recorrido. Sobre la escena argentina actual, destacó el surgimiento de jóvenes que vienen de las plazas y que llevan a las competencias grandes una riqueza lírica que, a su criterio, eleva el nivel de la disciplina.

“Cuanto más underground te vas en las competencias, más riqueza de literatura encontrás, más poetas encontrás; se valora mucho más la lírica y los valores y cómo se dicen las cosas que otra cosa en el underground”, afirmó.

La conexión con Costa Rica

En los últimos días, Costa Rica ha recibido a representantes de distintas generaciones y géneros de la música argentina, entre ellos Los Fabulosos Cadillacs, Milo J y ahora Trueno, quienes son ejemplos de una escena que ha conseguido conectar con públicos diversos en Latinoamérica.

Para el rapero, esa capacidad de trascender fronteras tiene una explicación: la pasión con la que los argentinos abrazan la música.

“Somos muy, muy dedicados a lo que perseguimos”, dijo. También señaló que los artistas mencionados representan expresiones distintas, desde el ska y el rock hasta el folclor y el hip-hop.

“Lo que nos define un poco a los argentinos es que, sea lo que sea lo que nos enamore, nos apasionamos y lo representamos a flor de piel”, explicó.

Sin embargo, Trueno no atribuye ese alcance únicamente a los músicos. También reconoce el papel de las audiencias que reciben y acompañan las propuestas latinoamericanas.

El rapero argentino Trueno ha conquistado grandes escenarios, entre ellos Viña del Mar, en Chile. (Archivo)

En el caso costarricense, asegura que ha encontrado un respaldo que lo ha sorprendido desde hace tiempo.

“Con Costa Rica siempre me quedé muy sorprendido con el público y con la gente que me escucha ahí, porque siento un apoyo muy genuino, desde hace mucho tiempo. Entonces eso también es mérito del público”, manifestó.

Ese vínculo es precisamente lo que espera reencontrar en el Palacio de los Deportes. Para él, los conciertos son el momento en el que todo el trabajo de composición y producción adquiere sentido.

Su intención es que cada presentación muestre un paso adelante. Por eso, además de la música, trabaja en construir un espectáculo que cuente una historia y mantenga al público atento a lo que ocurre sobre el escenario.

La exigencia también tiene que ver con el respeto hacia quienes compran una entrada y destinan su tiempo y dinero para acompañarlo. Por eso es que estar sobre el escenario, entregándolo todo para su público, es una de las experiencias más satisfactorias de su trabajo.

“Conectar con la gente, que la gente salte, que la gente cante las canciones. Siento que es un poco también donde todo cobra sentido, donde ves si las canciones le llegaron o no a la gente, si las cantan con el corazón”, expresó.

El encuentro en Costa Rica llegará después de un año importante para el artista, marcado por nuevos conciertos, música y reconocimientos, entre ellos su participación en los Latin Grammy, experiencia por la que dijo sentirse profundamente agradecido y donde recibió el premio a mejor interpretación urbana por Gil junto a Milo J.

Ahora, su mirada está puesta en el cierre de la gira. Costa Rica tendrá la oportunidad de recibir el último espectáculo de Turr4zo en el calendario de Trueno para el 2026, una despedida que el propio músico espera convertir en una celebración compartida con sus seguidores.