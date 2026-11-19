El cantante costarricense Toledo publicó un reflexivo mensaje en el que cuestionó el creciente clima de hostilidad y ataques digitales en el país, haciendo un llamado a rescatar la tolerancia que históricamente ha caracterizado al costarricense.
Por medio de un reel publicado en su cuenta oficial de Instagram, el artista expresó su sorpresa ante la facilidad con la que los usuarios se atacan mutuamente en internet por tener posturas distintas.
“Mae. ¿Qué pasa en Costa Rica últimamente que hay tanto odio? ¿Qué pasó con el ‘Pura vida’? ¿Qué pasó con nuestra esencia? Me meto online y veo todo mundo destrozando a alguien, todo mundo criticando a alguien porque no están de acuerdo con las mismas opiniones”, manifestó el intérprete.
Toledo recordó lo breve que es la existencia humana para invertir energía en conflictos virtuales y exhortó a sus seguidores a respetar la diversidad de criterio.
“Estamos aquí por poco tiempo, menos de 100 años cada uno y si tiene suerte, llega a 100. No hay tiempo para andar odiando, mae. Sea feliz. Viva su vida. Si otra persona piensa diferente, que piense diferente; si otra persona quiere pensar como usted, que piense como usted”, expresó el tico.
Finalmente, el músico cerró su intervención pidiendo a su audiencia dejar de lado las complicaciones innecesarias y retomar el espíritu positivo del país: “Pura vida. No se complique, viva feliz, maes”.