La edición número 42 de la Teletón está en marcha desde la noche del viernes 20 de noviembre, con el objetivo de recaudar ¢500 millones para el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes. A ser las 7:30 p. m. de este sábado 21, los organizaciones dieron a conocer la “pizarra”.

Desde el Gimnasio Nacional, en La Sabana, las cuentas de la Teletón contabilizaban ¢228.993.644 recaudados, con lo que se acercan a cumplir con el 50% de la meta. En prácticamente un día desde el inicio del evento, artistas, presentadores, voluntarios y demás personas se han sumado para una jornada que se extenderá por 27 horas.

El dinero reunido ayudará a financiar al único centro médico público especializado en la atención de personas adultas mayores en Costa Rica.

Según explicaron los organizadores, el dinero permitirá adquirir equipo médico para reforzar el Servicio de Oftalmología y la Clínica de la Marcha. Ambas áreas atienden necesidades relacionadas con la salud visual y las dificultades de movilidad, así como con la prevención de caídas en esta población.

Quienes deseen donar pueden hacerlo al Sinpe Móvil 8755-2030.