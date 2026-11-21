El Gimnasio Nacional, en La Sabana, se convirtió, desde la noche del viernes 20 de noviembre, en punto de encuentro para artistas, presentadores, voluntarios y demás personas que llegaron a sumarse a la Teletón 2026 en una jornada que se extiende por 27 horas.
La edición número 42 de la campaña tiene como meta recaudar ¢500 millones para el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.
Hasta la 1:51 p. m. de este sábado 21 de noviembre, llevaba recaudado ¢77.133.405.
El dinero permitirá adquirir equipo e implementos médicos para dos servicios del centro hospitalario: Oftalmología y la Clínica de la Marcha. El primero atiende a pacientes con problemas de visión, mientras que el segundo trabaja con personas que presentan dificultades para caminar y tienen riesgo de sufrir caídas.
Transmisión dividida en 12 bloques
La programación de la Teletón arrancó a las 9:30 p. m. del viernes con la Gran Apertura. Desde entonces, la transmisión avanza por diferentes bloques temáticos, con propuestas musicales y actividades dirigidas a distintos públicos.
La organización distribuyó las 27 horas de programación en 12 bloques, cada uno con una temática y un horario aproximado.
Esta cartelera reúne a 15 artistas internacionales, 59 artistas y agrupaciones nacionales, y 44 presentadores.
Más artistas se presentarán
El bloque “Recta final”, programado entre las 6 p. m. y las 9 p. m., incluirá presentaciones de artistas nacionales e internacionales.
Entre ellos figuran Analu Dada, quien saldrá al escenario a las 5:44 p. m., seguida de Los Reyes de la Plancha, a las 6:01 p. m., y Kendall Peña, a las 6:29 p. m. Pablo Ruiz tiene prevista su presentación a las 6:44 p. m.
Más adelante aparecerán Dani Maro, a las 7:39 p. m.; Los Iracundos, a las 7:50 p. m.; Itran Gospel, a las 8:19 p. m.; y el cantante cristiano estadounidense Evan Craft, a las 8:51 p. m.
¿Quiénes se presentarán en el Gran Cierre de la Teletón?
La última parte de la transmisión comenzará a las 9 p. m. con el bloque Gran Cierre, que también contará con la participación de artistas nacionales e internacionales.
José Bellat abrirá esta parte de la programación con una presentación aproximada a las 9:15 p. m. Luego será el turno de Jeff On a las 9:36 p. m. y Jafet Jerez a las 9:49 p. m.
El cantante mexicano Alexander Acha tiene prevista su participación a las 10:02 p. m., mientras que La Sonora Dinamita aparecerá a las 10:39 p. m.
La cartelera también incluye a Impacto Azul Fuerza Pública, a las 11:32 p. m., y a JR Ranks, cuya presentación está anunciada para las 11:41 p. m.
Una jornada que busca llegar a la meta
Mientras avanzan los espectáculos y las actividades, la campaña mantiene el llamado a colaborar en la recaudación de ¢500 millones.
La campaña también tiene como embajadora de esta edición a Lady Hidalgo Monge, vecina de Acosta, quien representa a las personas adultas mayores y a sus familias.
A continuación, le mostramos algunas imágenes de lo que ha sido la Teletón 2026: