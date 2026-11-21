El Gimnasio Nacional, en La Sabana, se convirtió, desde la noche del viernes 20 de noviembre, en punto de encuentro para artistas, presentadores, voluntarios y demás personas que llegaron a sumarse a la Teletón 2026 en una jornada que se extiende por 27 horas.

La edición número 42 de la campaña tiene como meta recaudar ¢500 millones para el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.

Hasta la 1:51 p. m. de este sábado 21 de noviembre, llevaba recaudado ¢77.133.405.

El dinero permitirá adquirir equipo e implementos médicos para dos servicios del centro hospitalario: Oftalmología y la Clínica de la Marcha. El primero atiende a pacientes con problemas de visión, mientras que el segundo trabaja con personas que presentan dificultades para caminar y tienen riesgo de sufrir caídas.

Participación de la artista nacional Elena Umaña, la tarde de este sábado 21 de noviembre en Teletón 2026. (Jose Cordero/José Cordero)

Transmisión dividida en 12 bloques

La programación de la Teletón arrancó a las 9:30 p. m. del viernes con la Gran Apertura. Desde entonces, la transmisión avanza por diferentes bloques temáticos, con propuestas musicales y actividades dirigidas a distintos públicos.

La organización distribuyó las 27 horas de programación en 12 bloques, cada uno con una temática y un horario aproximado.

Esta cartelera reúne a 15 artistas internacionales, 59 artistas y agrupaciones nacionales, y 44 presentadores.

La cantante nacional Alisson Piedra se presentó en el bloque Tarde de Estrellas. (Jose Cordero/José Cordero)

Más artistas se presentarán

El bloque “Recta final”, programado entre las 6 p. m. y las 9 p. m., incluirá presentaciones de artistas nacionales e internacionales.

Entre ellos figuran Analu Dada, quien saldrá al escenario a las 5:44 p. m., seguida de Los Reyes de la Plancha, a las 6:01 p. m., y Kendall Peña, a las 6:29 p. m. Pablo Ruiz tiene prevista su presentación a las 6:44 p. m.

Más adelante aparecerán Dani Maro, a las 7:39 p. m.; Los Iracundos, a las 7:50 p. m.; Itran Gospel, a las 8:19 p. m.; y el cantante cristiano estadounidense Evan Craft, a las 8:51 p. m.

Detrás de las presentaciones y la transmisión de la Teletón hay un equipo de colaboradores que trabaja en la coordinación de los espectáculos y las actividades programadas durante la jornada. (Jose Cordero/José Cordero)

¿Quiénes se presentarán en el Gran Cierre de la Teletón?

La última parte de la transmisión comenzará a las 9 p. m. con el bloque Gran Cierre, que también contará con la participación de artistas nacionales e internacionales.

José Bellat abrirá esta parte de la programación con una presentación aproximada a las 9:15 p. m. Luego será el turno de Jeff On a las 9:36 p. m. y Jafet Jerez a las 9:49 p. m.

El cantante mexicano Alexander Acha tiene prevista su participación a las 10:02 p. m., mientras que La Sonora Dinamita aparecerá a las 10:39 p. m.

La cartelera también incluye a Impacto Azul Fuerza Pública, a las 11:32 p. m., y a JR Ranks, cuya presentación está anunciada para las 11:41 p. m.

Familias llegaron al Gimnasio Nacional para disfrutar de las actividades y presentaciones de la Teletón 2026. (Jose Cordero/José Cordero)

Una jornada que busca llegar a la meta

Mientras avanzan los espectáculos y las actividades, la campaña mantiene el llamado a colaborar en la recaudación de ¢500 millones.

La campaña también tiene como embajadora de esta edición a Lady Hidalgo Monge, vecina de Acosta, quien representa a las personas adultas mayores y a sus familias.

A continuación, le mostramos algunas imágenes de lo que ha sido la Teletón 2026:

La jornada también incluye venta de productos alusivos a Costa Rica. (Jose Cordero/José Cordero)

Distintas empresas, organizaciones y familias se suman a la Teletón 2026. (Jose Cordero/José Cordero)

La Ultra Morada donó ¢2 millones a la Teletón 2026. (Jose Cordero/José Cordero)

Grupos de baile participan en las presentaciones artísticas de la Teletón 2026, con coreografías y espectáculos que animaron al público reunido en el Gimnasio Nacional, en La Sabana. (Jose Cordero/José Cordero)

La música y el baile animan la jornada de la Teletón 2026, que busca recaudar ¢500 millones para el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. (Jose Cordero/José Cordero)