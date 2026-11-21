La edición número 43 de la Teletón comenzó la noche del viernes 20 de noviembre y, poco más de 12 horas después de iniciada la transmisión, los organizadores dieron a conocer el monto recaudado hasta ese momento.

Al solicitar la pizarra, los presentadores anunciaron que la campaña ha reunido ¢77.143.405 (de los ¢500 millones que se fijaron como meta para este año).

“Todavía nos queda muchísimo más para alcanzar la meta”, expresaron durante la transmisión.

Los fondos de esta edición se destinarán al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, el único centro médico público especializado en la atención de personas adultas mayores en Costa Rica.

Según explicaron los organizadores, el dinero permitirá adquirir equipo médico para reforzar el Servicio de Oftalmología y la Clínica de la Marcha. Ambas áreas atienden necesidades relacionadas con la salud visual y las dificultades de movilidad, así como con la prevención de caídas en esta población.