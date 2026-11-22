La edición número 42 de la Teletón no alcanzó la meta de ¢500 millones durante las horas de transmisión, que se extendió hasta la madrugada de este domingo 22 de noviembre.

Al ser las 2:39 a. m., la organización dio a conocer la última “pizarra” de la jornada en el Gimnasio Nacional, en La Sabana.

En total, se contabilizaron ¢421.040.951, lo que corresponde al 84.2% de la meta.

El monto recaudado será destinado el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.

El dinero permitirá adquirir equipo e implementos médicos para dos servicios del centro hospitalario: Oftalmología y la Clínica de la Marcha. El primero atiende a pacientes con problemas de visión, mientras que el segundo trabaja con personas que presentan dificultades para caminar y tienen riesgo de sufrir caídas.