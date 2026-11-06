Teatro Espressivo despliega su cartelera de noviembre: La Media Docena, teatro inmersivo y música nacional

El centro cultural Teatro Espressivo, ubicado en Momentum Pinares de Curridabat, dio a conocer la cartelera artística que mantendrá activa a lo largo del mes de noviembre.

La oferta cultural reúne una selección de espectáculos que abarca comedia para público adulto, montajes dirigidos a la audiencia infantil, recitales de música costarricense y formatos de interacción escénica.

Dentro de la franja nocturna, la obra Bajo terapia continuará sus funciones durante los fines de semana, pues la comedia dramática, centrada en tres parejas que asisten a una particular sesión terapéutica sin la presencia física de su psicóloga, se encuentra en la etapa final de su ciclo en cartelera.

Según confirmó la producción del teatro, a la puesta en escena únicamente le restan siete presentaciones antes de concluir definitivamente su temporada en el recinto.

'Bajo terapia', uno de los montajes más concurridos de la temporada en Curridabat, se despedirá de la cartelera con sus últimas presentaciones del mes. (Cortesía/Teatro Espressivo)

Además, el segmento humorístico sumará el regreso a las tablas del grupo nacional La Media Docena, cuyos integrantes programaron tres fechas en vivo para los días 12, 15 y 25 de noviembre, adicionales a las que previamente se habían anunciado en el Auditorio Humboldt.

La agrupación costarricense repasará en el escenario parte de los personajes, escenas y dinámicas cómicas que han caracterizado sus espectáculos frente a la audiencia.

Las 3 fechas de la Media Docena en el Teatro Espressivo serán los días 12, 15 y 25 de noviembre. (Cortesía/La Nación)

Para el público infantil y familiar, la sala programó la obra Caminito del Mar, una coproducción desarrollada en conjunto entre Teatro Espressivo y Teatro Contraluz, la cual tendrá presentaciones durante tres domingos de este mes.

El texto toma como base la obra homónima, galardonada con el Premio Carmen Lyra de literatura infantil y juvenil, cuya trama narra la travesía de la muñeca Clementina por intentar llevarle el mar a su amigo, el Capitán de Marineros, mediante una propuesta centrada en valores como la amistad y la imaginación.

En el apartado musical, el cantautor costarricense Luis Diego Solórzano ofrecerá el concierto conmemorativo Cantar la vida, fijado para el jueves 19 de noviembre, a las 8 p. m.

La cita celebrará los 70 años de edad del artista y sus más de cinco décadas de carrera musical. El recital combinará composiciones de distintas etapas de su repertorio con proyecciones audiovisuales, anécdotas biográficas y la participación sobre el escenario de intérpretes nacionales como Luis Enrique Mejía Godoy, María Pretiz, Maf É Tulà y Manuel Monestel.

Fuera de la oferta teatral habitual, el 14 de noviembre el espacio impartirá una sesión formativa de su taller Public Speaking, enfocado en técnicas de proyección y desenvolvimiento verbal ante audiencias, cuyo trámite de registro se atiende mediante el correo ventas@espressivo.cr.

Asimismo, el último jueves del mes albergará una nueva edición de la Cena Misteriosa, dinámica que integra teatro inmersivo y menú gastronómico contextualizado en la celebración de Acción de Gracias.

Las reservaciones y compra de boletos para toda la cartelera se gestionan mediante el número telefónico 6360-9158 en WhatsApp, con opciones de pago a través de Sinpe Móvil y plataformas de cobro digital.