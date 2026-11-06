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Teatro Espressivo despliega su cartelera de noviembre: La Media Docena, teatro inmersivo y música nacional

El recinto cultural reunirá puestas en escena como ‘Bajo terapia’, el regreso de ‘Las cosas maravillosas’ y música nacional con Luis Diego Solórzano

Lo que inicia como una comedia da un giro hacia rincones más oscuros, hasta generar incomodidad en el espectador. Esto es Bajo Terapia, en el Teatro Espressivo.
Lo que inicia como una comedia da un giro hacia rincones más oscuros, hasta generar incomodidad en el espectador. Esto es Bajo Terapia, en el Teatro Espressivo. Andrey Gamboa
Valeria Yuliana Arce Orozco