‘Sophie la chef’ se sincera con sus seguidores y hace una inesperada confesión sobre TikTok

Sophia Rodríguez, conocida en redes sociales como ‘Sophie La Chef’, decidió mantenerse al margen de TikTok pese a admitir el costo económico que esto le representa, debido a que la dinámica de la red social le resulta adictiva y poco afín a su estilo de vida, priorizando la interacción constructiva de Instagram.
A través de una historia en su cuenta de Instagram, la cocinera admitió que no logra conectar con dicha aplicación, pese a las exigencias habituales del mercado digital.
“Como creadora de contenido, se supone que debería crear para múltiples plataformas, pero de verdad no puedo con la otra red social popular: TT. No sé si en algún momento de la vida este sentimiento me cambiará, pero no logro conectar. No me gusta mucho pasar tiempo ahí; de hecho, ingreso como 10 minutos al mes y exclusivamente a postear una receta y me voy”.
La empresaria celebró el hecho de no haber caído en una dinámica de consumo que califica como “muy adictiva”, además de señalar que no cuenta con la disponibilidad para atender otro espacio con tanta demanda.
No obstante, admitió ser consciente del costo económico que implica su postura: “Por el otro lado pienso: ‘Estoy perdiendo oportunidades de ingreso ahí’ y seguro es mucho, pero no me atrae lo suficiente. No sé qué será, pero lo siento tan violento o de pronto es que no soy el público meta: soy muy señora”.
Para la cocinera, la prioridad radica en la calidad de la interacción y la tranquilidad personal. Por esa razón, opta por volcar sus energías en Instagram, espacio donde percibe un entorno más constructivo.
“Muchos le sacan provecho de muchas formas, pero yo realmente estoy feliz más afuera. IG es tranquilo, se conecta de forma súper bonita y siento que tengo una comunidad muy sana. Claramente hay de todo, pero en general me trae más seguridad y calma. Por allá solo verán recetas; por aquí somos amiguis”, concluyó Rodríguez.