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‘Sophie la chef’ se sincera con sus seguidores y hace una inesperada confesión sobre TikTok

La creadora de contenido se refirió a la red social y reveló detalles sobre sus preferencias al publicar en redes sociales

Chef Sophia Rodríguez y su hermana en España.
'Sophie la chef' confesó en sus redes sociales las razones por las que prefiere no invertir tiempo en TikTok. redes
Valeria Yuliana Arce Orozco

Sophia Rodríguez, conocida en redes sociales como ‘Sophie La Chef’, decidió mantenerse al margen de TikTok pese a admitir el costo económico que esto le representa, debido a que la dinámica de la red social le resulta adictiva y poco afín a su estilo de vida, priorizando la interacción constructiva de Instagram.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la cocinera admitió que no logra conectar con dicha aplicación, pese a las exigencias habituales del mercado digital.

“Como creadora de contenido, se supone que debería crear para múltiples plataformas, pero de verdad no puedo con la otra red social popular: TT. No sé si en algún momento de la vida este sentimiento me cambiará, pero no logro conectar. No me gusta mucho pasar tiempo ahí; de hecho, ingreso como 10 minutos al mes y exclusivamente a postear una receta y me voy”.