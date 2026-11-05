‘Sophie la chef’ se sincera con sus seguidores y hace una inesperada confesión sobre TikTok

Sophia Rodríguez, conocida en redes sociales como ‘Sophie La Chef’, decidió mantenerse al margen de TikTok pese a admitir el costo económico que esto le representa, debido a que la dinámica de la red social le resulta adictiva y poco afín a su estilo de vida, priorizando la interacción constructiva de Instagram.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la cocinera admitió que no logra conectar con dicha aplicación, pese a las exigencias habituales del mercado digital.

“Como creadora de contenido, se supone que debería crear para múltiples plataformas, pero de verdad no puedo con la otra red social popular: TT. No sé si en algún momento de la vida este sentimiento me cambiará, pero no logro conectar. No me gusta mucho pasar tiempo ahí; de hecho, ingreso como 10 minutos al mes y exclusivamente a postear una receta y me voy”.

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