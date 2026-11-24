La actriz Sofía Vergara visitará este martes 24 de noviembre la ciudad colombiana de Barranquilla para recibir un homenaje oficial frente a la escultura erigida en su honor en el Gran Malecón del Río.

La ceremonia iniciará a las 5:30 p. m. bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Char y la primera dama, Katia Nule.

Barranquilla condecorará a Sofía Vergara frente a su monumental escultura en el Gran Malecón. (Sergio Cárdenas/El Tiempo-Colombia)

Durante la actividad, Char otorgará a la intérprete un decreto de exaltación como barranquillera ilustre. Este título representa la máxima distinción entregada por el gobierno local a las figuras que proyectan la ciudad en el exterior.

La Alcaldía indicó que este reconocimiento responde a la trayectoria artística de Vergara, quien figura entre las personalidades colombianas con mayor visibilidad internacional. Asimismo, el municipio destaca su labor constante para llevar el nombre de Barranquilla a escenarios mundiales.

El evento servirá también para presentar oficialmente ante la actriz su estatua de bronce, una obra instalada en julio de 2025. Su carrera y reconocimiento global constituyen un símbolo de orgullo para los habitantes de la localidad y para la comunidad latina.

Turbante y espectáculo cultural

El Carnaval de Barranquilla participará en la jornada mediante la entrega del Turbante de la Tradición. Esta condecoración constituye el máximo galardón de dicha entidad y premia la carrera de la artista, así como su promoción constante de las raíces locales fuera de Colombia.

La agenda contempla un espectáculo cultural de diez minutos bajo la dirección de Pedro Díaz. En esta puesta en escena intervendrán 50 hacedores del Carnaval, quienes representarán la identidad de la ciudad y el papel de la mujer barranquillera.

El cierre musical estará a cargo de la cantante local Aria Vega, reciente ganadora del premio Grammy Latino. La artista presentará su galardón ante el público de su ciudad natal e interpretará sus temas más exitosos.

Esta ceremonia marcará la primera ocasión en que Vergara observe en persona su monumento junto a los ciudadanos en un acto organizado por la Alcaldía. Cuando se inauguró la pieza, la intérprete no asistió al sitio, aunque envió un mensaje de gratitud en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la actriz expresó en aquel momento su agradecimiento por el obsequio y señaló que nunca imaginó dejar una huella tan profunda en la tierra que quiere y añora. Además, afirmó que debe todos sus logros a la fuerza, la berraquera y la alegría de su ciudad, y dedicó la obra al pueblo barranquillero, a su familia y a sus amigos.

Siete metros y medio de altura

La escultura abrió al público el 10 de julio de 2025, fecha en que Vergara celebró su cumpleaños número 53. La pieza ocupa un lugar en la Plaza de las Luces del Gran Malecón, un sector destinado a exhibir figuras de los personajes más reconocidos de la urbe.

El escultor local Yino Márquez diseñó y construyó este monumento en bronce. La estructura alcanza una altura de 7,5 metros y registra un peso de 5,5 toneladas, cifra que incluye el soporte interno de hierro.

Márquez también elaboró la estatua de la cantante Shakira, develada en diciembre de 2023 en el mismo paseo peatonal. Ambas obras distan pocos metros entre sí y funcionan como una parada habitual para los turistas que recorren el sector.

Simbolismo del río y el mar

La representación muestra a Vergara con un vestido azul oscuro que simboliza tanto el río Magdalena como el mar Caribe. Por su parte, el acabado dorado de la piel alude al sol y al clima cálido de Barranquilla.

En la composición artística, la figura extiende una mano hacia una estrella. Según la descripción oficial de la obra, este movimiento simboliza el ascenso profesional de la intérprete sin perder el vínculo con sus orígenes.